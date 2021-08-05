Болит в боку: почему это происходит при беге и как избежать подобного

Каждый человек с детства хорошо знает о том, что во время бега периодически начинает колоть в боку. Почему именно такое случается и что нужно делать, чтобы хотя бы попытаться избежать подобного при занятии физической культурой. На самом деле все в этом вопросе достаточно просто.
Откуда берется резкая боль
Такое случается. |Фото: super.ua.
Почему во время бега болит в животе и в боку? На самом деле причин у этого малоприятного явления может быть достаточно много. Чаще всего это происходит из-за перенапряжения поясных мышц или реакции желчного пузыря на сильную нагрузку. И то, и другое воздействует во время бега на диафрагму, в результате чего и появляются неприятные, а чаще всего болевые ощущения. При этом, чем выше подобная активность, тем сильнее (в большинстве случаев) и резче боль. Большинство людей еще с детства прекрасно знакомо с данным ощущением, так как в подавляющем большинстве случаев оно возникает во время занятий физической культурой.
Как со всем этим быть
Важно дыхание. |Фото: nogibogi.com.
На самом деле действительно эффективное средство от боли в животе и боку всего одно – это укрепление мускулатуры. При занятиях физической культурой, рано или поздно (а при регулярных занятиях однозначно – рано) наступит тот момент, когда резкий спазм в привычном месте во время пробежки просто перестанет проявляться. Чем лучше подготовка – тем большую нагрузку сможет перенести тело человека без болевых ощущений.
Надо заниматься. |Фото: bolvkishkah.com.
Кроме того, большое значение имеет правильное дыхание во время бега и выполнения физических упражнений. Так, вдохи должны быть глубокими, а выдохи долгими и медленными. При этом не нужно дышать часто. Именно такое дыхание (в том числе) провоцирует появление спазмов.
Не стоит забывать и о важности употребления воды во время пробежек. Небольшое количество жидкости способно в значительной мере нивелировать раздражения брюшины и сократит количество болевых ощущений в мышцах.
Простое упражнение
Дышим и еще раз дышим. ¦Фото: ok.ru.
Для ускорения подготовки своего тела к повышенным нагрузками рекомендуется запомнить (и выполнять) одно простое физическое упражнение. Итак, сначала принимается положение сидя в удобной позе. После этого одна рука кладется на грудь, а вторая на живот в район пупка. Теперь начинайте совершать глубокие, спокойные вдохи и выдохи так, чтобы живот двигался с максимальной амплитудой. Грудную клетку старайтесь оставлять в неподвижном положении. Данное упражнение рекомендуется выполнять перед пробежкой и прочей физической нагрузкой.
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