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10 лайфхаков в повседневной жизни, для которых нужен обычный яблочный уксус

10 лайфхаков в повседневной жизни, для которых нужен обычный яблочный уксус

Яблочный уксус является одним из чудо-ингредиентов, не менее полезным, чем кокосовое масло. Существует огромное количество преимуществ и применений, таких как борьба с прыщами и восстановление баланса рН в вашем теле.

Помимо пользы для здоровья, существует бесчисленное количество способов использовать его в качестве полностью натурального моющего средства. Мы подготовили крутые советы хозяйкам о том, как использовать яблочный уксус. Примените их в повседневной жизни, чтобы сделать быт намного проще.

10 лайфхаков в повседневной жизни, для которых нужен обычный яблочный уксус

Советы хозяйкам: 10 крутых способов использовать яблочный уксус

Купите всего одну бутылочку яблочного уксуса, чтобы использовать его в быту и для ухода за собой. Есть множество разных марок, но мы советуем обратить внимание на нефильтрованные органические яблочные уксусы.

Чистка дома

10 лайфхаков в повседневной жизни, для которых нужен обычный яблочный уксус

Чистит дерево

Смешайте 1/4 стакана яблочного уксуса с 2 чашками воды и 2 столовыми ложками оливкового масла. Смочите ткань и отполируйте мебель или деревянный пол.

Удаляет жир

Смешайте яблочный уксус и воду (соотношение 1:1) в пульверизаторе. Используйте его, чтобы избавиться от жирных следов на посуде или другом месте.

Уничтожает сорняки

Смешайте яблочный уксус и воду (соотношение 2:1) в пульверизаторе и опрыскивателе.

Опрыскивайте смесью нужные участки земли в саду.

Здоровье

10 лайфхаков в повседневной жизни, для которых нужен обычный яблочный уксус

Успокаивает горло при ангине

Смешайте яблочный уксус и воду (соотношение 1:1) и прополощите горло в течение 3-5 минут.

Устраняет запах ног

Смешайте яблочный уксус и воду (соотношение 1:2) и распылите смесь на ноги. Запах уксуса исчезнет примерно через 5 минут. Вместе с тем вы избавитесь от неприятного запаха ног.

Борется с неприятным запахом изо рта

Смешайте яблочный уксус и воду (соотношение 1:2) и полощите горло в течение 30 секунд.

Сбалансирует пищеварительную систему

Приготовьте освежающий напиток. Добавьте в чашку 30 мл яблочного уксуса, сок ½ лайма, сырую агаву по вкусу, щепотку кайенского перца и залейте фильтрованную холодную воду.

Красота

10 лайфхаков в повседневной жизни, для которых нужен обычный яблочный уксус

Уменьшает шишки и синяки

Нанесите яблочный уксус на ватный диск и распределите средство на кожу.

Борется с перхотью

Смешайте яблочный уксус и воду (соотношение 1:2) и слегка распылите на кожу головы.

Очищает кожу

Смешайте яблочный уксус и воду (соотношение 1:2), распылите прямо на кожу и дайте высохнуть. Кожа может пахнуть в течение нескольких минут, но запах исчезнет.

 

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