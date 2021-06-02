10 лайфхаков в повседневной жизни, для которых нужен обычный яблочный уксус

Яблочный уксус является одним из чудо-ингредиентов, не менее полезным, чем кокосовое масло. Существует огромное количество преимуществ и применений, таких как борьба с прыщами и восстановление баланса рН в вашем теле.
Помимо пользы для здоровья, существует бесчисленное количество способов использовать его в качестве полностью натурального моющего средства. Мы подготовили крутые советы хозяйкам о том, как использовать яблочный уксус. Примените их в повседневной жизни, чтобы сделать быт намного проще.
Советы хозяйкам: 10 крутых способов использовать яблочный уксус
Купите всего одну бутылочку яблочного уксуса, чтобы использовать его в быту и для ухода за собой. Есть множество разных марок, но мы советуем обратить внимание на нефильтрованные органические яблочные уксусы.
Чистка дома
Чистит дерево
Смешайте 1/4 стакана яблочного уксуса с 2 чашками воды и 2 столовыми ложками оливкового масла. Смочите ткань и отполируйте мебель или деревянный пол.
Удаляет жир
Смешайте яблочный уксус и воду (соотношение 1:1) в пульверизаторе. Используйте его, чтобы избавиться от жирных следов на посуде или другом месте.
Уничтожает сорняки
Смешайте яблочный уксус и воду (соотношение 2:1) в пульверизаторе и опрыскивателе.Опрыскивайте смесью нужные участки земли в саду.
Здоровье
Успокаивает горло при ангине
Смешайте яблочный уксус и воду (соотношение 1:1) и прополощите горло в течение 3-5 минут.
Устраняет запах ног
Смешайте яблочный уксус и воду (соотношение 1:2) и распылите смесь на ноги. Запах уксуса исчезнет примерно через 5 минут. Вместе с тем вы избавитесь от неприятного запаха ног.
Борется с неприятным запахом изо рта
Смешайте яблочный уксус и воду (соотношение 1:2) и полощите горло в течение 30 секунд.
Сбалансирует пищеварительную систему
Приготовьте освежающий напиток. Добавьте в чашку 30 мл яблочного уксуса, сок ½ лайма, сырую агаву по вкусу, щепотку кайенского перца и залейте фильтрованную холодную воду.
Красота
Уменьшает шишки и синяки
Нанесите яблочный уксус на ватный диск и распределите средство на кожу.
Борется с перхотью
Смешайте яблочный уксус и воду (соотношение 1:2) и слегка распылите на кожу головы.
Очищает кожу
Смешайте яблочный уксус и воду (соотношение 1:2), распылите прямо на кожу и дайте высохнуть. Кожа может пахнуть в течение нескольких минут, но запах исчезнет.
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