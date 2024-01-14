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15 альтернативных концовок популярных фильмов, которые были бы лучше оригинала



Поклонники кино знают свои любимые фильмы практически наизусть. Но время от времени в режиссёрских версиях или в новостных заголовках появляются альтернативные версии известных фильмов. В своё время режиссёры от них отказались, посчитав их по разным причинам неудачными. И всё таки их существование даёт почву для размышлений – а что, если бы всё пошло не так. В этом обзоре альтернативные концовки известных фильмов, которые могли бы быть ярче оригинала.

1. Ронин


Афиша фильма *Ронин

Афиша фильма *Ронин

 

В оригинальной концовке этого криминального фильма показан Сэм (Роберт Де Ниро), ждущий в кафе Дейрдру, в которую влюблен, но она так и не появляется, и в конце концов он садится в машину и уезжает. Тем не менее, альтернативное окончание гораздо более жестокое. Дейрдра подходит к двери кафе, но затем поворачивается и уходит. К ней подъезжает черный фургон, и люди в масках затаскивают Дейрдру в машину. Это заставляет задаться вопросом, похитило ее ЦРУ или ИРА.

2. Король Лев


Тот самый Шрам.

Тот самый Шрам.

 

Конечно, все помнят одну из последних сцен этого мультфильма, в которой Шрама убивают гиены. Тем не менее, в альтернативной концовке Шрам сгорает заживо. Режиссер счел, что это слишком жестоко для детского мультфильма.

3. Эффект бабочки


Кадр из фильма Эффект бабочки.

Кадр из фильма Эффект бабочки.

 

В кинопрокатном финале Эван и Келли увидели друг друга на улице. Кажется, они узнали друг друга, но тем не менее расходятся каждый в свою сторону. Однако в режиссерской версии фильма Эван смотрит домашнее видео о своем рождении и путешествует во времени, после чего совершает самоубийство в утробе матери, задушив себя пуповиной, чтобы не менять время и не причинять вреда никому вокруг себя. Это темная концовка, но она вполне соответствует духу истории.

4. Рэмбо: Первая кровь


Рэмбо: Первая кровь.

Рэмбо: Первая кровь.

 

В оригинале полковник Траутман убеждает Рэмбо сдаться, чтобы не устраивать кровавую бойню. Тем не менее, в альтернативной концовке Рэмбо дает Траутману пистолет и провоцирует застрелить его. Это трагический конец трагической истории.

5. Паранормальное явление


Кадр из фильма Паранормальное явление

Кадр из фильма Паранормальное явление

 

Оригинальное окончание этого фильма похоже на кинопрокатное, но с небольшими изменениями. Кэти все еще выманивает Мику из спальни и убивает его, но вместо того, чтобы бросить его в камеру, она сама медленно подходит к камере, смотрит в нее и затем перерезает себе горло. Это намного более жуткий конец.

6. Птицы


Кадр из фильма Птицы.

Кадр из фильма Птицы.

 

Первоначально Альфред Хичкок хотел закончить этот фильм сценой проезда через Сан-Франциско, во время которого герой видит весь мост Золотые Ворота, покрытый птицами. Учитывая, что в то время были явно проблемы со съемками спецэффектов, продюсеры сочли, что это будет слишком дорого, и отказались от подобной идеи.

7. Интерстеллар


Кадр из фильма «Интерстеллар»

Кадр из фильма «Интерстеллар»

 

Если концовка этого фильма была для вас слишком грустной, вы не одиноки. В оригинальном сценарии Джонатана Нолана Купер, сыгранный Мэтью МакКонахи, ушел в черную дыру и умер, жертвуя собой, чтобы отправить данные обратно на Землю. Для героя это мрачный конец, но зато удалось бы избежать клише «любовь превосходит пространство и время».

8. Телекинез (2013)


Кадр из фильма «Телекинез»

Кадр из фильма «Телекинез»

 

В этом римейке оригинального фильма «Кэрри» режиссера Брайана ДеПальма (1976) после смерти Кэрри Сью рожает вместо ребенка окровавленную руку Кэрри. После этого мать Сью успокаивает ее и видит Кэрри в кровавом выпускном платье, прижимающую ее дочь.

9. 28 дней спустя


Кадр из фильма «28 дней спустя»

Кадр из фильма «28 дней спустя»

 

В оригинальном финале Джим был спасен от огнестрельного ранения благодаря двум своим друзьям в больнице. Однако в альтернативной концовке операция не удалась, и Джим умер. Когда он умер, две женщины вышли из больницы навстречу неизвестному будущему. Большинство сочло ее слишком мрачной.

10. Я - легенда


Я - легенда»

Я - легенда»

 

Концовка этого фильма, в которой Роберт Невилл подрывает себя вместе с зараженными, ничего не решала и не объясняла название фильма. Напротив, в альтернативном финале Невилл не взрывает себя, а обнаруживает, что вампиры хотели заполучить только одного из зараженных, с которым Невилл проводил эксперименты. Он отдает пленную и беспрепятственно покидает с Анной и Итаном город.

11. Бегущий по лезвию


Кадр из фильма «Бегущий по лезвию»

Кадр из фильма «Бегущий по лезвию»

 

В кинопрокатной версии Декард и Рейчел уезжают в закат, чтобы «жить долго и счастливо». Тем не менее, в альтернативном финале режиссерской версии фильма Декард находит возле порога квартиры оригами в виде единорога, после чего понимает, что здесь был Гафф, но он пощадил Рейчел. Эта концовка дает больше подсказок к вопросу о том, является ли Декард репликантом и убирает сцену «въезда в закат», которая контрастирует с атмосферой фильма.

12. Чужой


Кадр из фильма «Чужой»

Кадр из фильма «Чужой»

 

Можно спорить, был бы это лучший конец для фильма или нет, но он, безусловно, сильно отличается от оригинала. В альтернативном финале Ридли Скотт хотел, чтобы никто не выжил, включая Рипли. Скорее, он хотел, чтобы инопланетянин убил Рипли, и тогда последним кадром стала бы сцена в которой Чужой голосом Рипли передает сообщение на Землю.

13. 1408


Кадр из фильма «1408»

Кадр из фильма «1408»

 

В альтернативном окончании этого фильма Майк умирает при пожаре, но управляющий отелем находит его диктофон. В сгоревшем номере 1408 появляется призрак Майка.

14. Терминатор 2


Кадр из фильма «Терминатор 2»

Кадр из фильма «Терминатор 2»

 

Ни для кого не секрет, что каждый фильм «Терминатор» хуже предыдущего. В альтернативном окончании «Терминатор 2: Судный день» Сара Коннер - бабушка, рассказывающая о том, что жизнь - это подарок, у Джона есть дочь, а Скайнет больше не является угрозой. Эта счастливая альтернативная концовка, вероятно, стала бы финалом истории, но решили снимать продолжение.

15. Звездные войны: Возвращение джедая


Кадр из фильма «Звездные войны: Возвращение джедая»

Кадр из фильма «Звездные войны: Возвращение джедая»

 

Все знают, что этот фильм заканчивается на высокой ноте, по сути в идеальном сценарии. Однако в альтернативном финале Хан Соло должен был умереть, Люк был бы травмирован встречей с Императором и его отцом, и Лея вернулась бы к своей руководящей позиции в Альянсе. Лукас, однако, возразил против этой концовки, когда понял, что убийство Хана негативно повлияет на продажи игрушек.

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