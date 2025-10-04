Чем плоскогубцы отличаются от пассатижей: объяснение на пальцах

«Витя, передай пожалуйста плоскогубцы. Нет, это пассатижи – вон ту штуковину подай!» Плоскогубцы и пассажи – такие разные и одновременно такие похожие инструменты. Чего уж там, многие люди даже не отличат один инструмент от другого. Хотя бы по причине того, что не имеют даже малейшего понятия о том, в чем между ними заключается разница.
Многие люди путают два инструмента. |Фото: antenka.by.
И плоскогубцы, и пассатижи - инструменты очень простые и полезные. Обойтись в хозяйстве хотя бы без одно из этих штуковин сложно. Как уже было отмечено, значительная часть людей не отличает эти приспособления. Более того, абсолютное большинство шарнирно-губцевого инструмента для дома и дачи на рынке представлено сегодня именно пассатижами, а не плоскогубцами. А так как два приспособления очень похожи, люди привыкли использовать оба названия в качестве слов синонимов. На самом же деле отличить пассатижи от плоскогубцев совсем не сложно.
Плоскогубцы строго плоские. |Фото: ya.ru.
Плоскогубцы – это шарнирно-губцевый инструмент, предназначенный для захвата и удержания, манипулирования и перекусывания. По сути, они являются небольшими ручными тисками. Инструмент оснащается прорезиненными ручками, режущей кромкой (иногда несколькими) для перекусывания проволоки, а также зубчиками на плоских губках для лучшего удержания.
Пассатижи имеют круглые выемки. |Фото: shvedik.ru.
Пассатижи – это шарнирно-губцевый инструмент, который переназначен для тех же целей, что и плоскогубцы.руками и может иметь режущую кромку. Главным и единственным отличием пассатижей от плоскогубцев является наличие на рабочих губах одной или двух зубчатых круглых выемок. Используются они для захвата и удержания цилиндрических деталей.
Старые советские пассатижи. |Фото: darudar.org.
Таким образом можно сказать, что пассатижи сегодня являются более универсальным и прогрессивным инструментом. Хотя для выполнения некоторых задач лучше подходят все-таки классические плоскогубцы без круглых выемок на губах. В то же время «классические» слесарные пассатижи могут не иметь инструментов для резки и перекусывания проволоки. Поэтому сегодня в виду сильной размытости границ между двумя понятиями все чаще делают так называемые «плоскогубцы комбинированные» - исключительно универсальный инструмент, соединяющий в себе и плоскогубцы, и пассатижи, и резаки проволоки.
Наглядное отличие. ¦Фото: ya.ru.
