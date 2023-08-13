22 самых красивых в мире леса, которые хранят свою вековую историю

Любой лес - полон загадок и тайн.
Леса покрывают значительную часть поверхности Земли. Они являются не только источником кислорода, но и притягивают своей красотой. Нет ничего спокойнее, чем возможность наслаждаться видом прекрасного леса, который хранит свою историю и свои тайны.
1. Абрикосовая долина Йили, Китай
Абрикосовая долина Йили, Китай.
Ежегодно покатые склоны Синьцзян покрываются пышной пеной розовато-белого цветения абрикосовых деревьев, появление цветов знаменует начало сезона урожая фруктов.
2. Лес Дедвлей, Намибия
Лес Дедвлей, Намибия.
Дэдвлей - магическое место возле знаменитого плато Соссусвлей в парке Намиб.
3. Бескиды, Чехия
Бескиды, Чехия.
За структурой земной поверхности Бескиды являются ассиметричными геологическими складками, которые как бы налегают одна на другую , создавая при этом своеобразный рельеф покрытый лесом.
4. Танцующий или пьяный лес, Калининград
Танцующий или пьяный лес, Калининград.
В Калининграде деревья невероятным образом образовали танцующий лес. Одни деревья стали похожими на кольца, другие обзавелись несколькими стволами, которые также искорёжены.
5. Лес Квебек, Канада
Лес Квебек, Канада.
Лес Квебек все четыре сезона очень контрастен и красив. Особенно волшебно в Квебеке осенью: леса "горят" яркими красками.
6. Болотистые леса, Румыния
Болотистые леса, Румыния.
Мистические и очаровательные болотистые леса в Румынии, очаруют своей таинственностью и подарят массу впечатлений.
7. Национальный парк Монтеверде, Коста-Рика
Национальный парк Монтеверде, Коста-Рика.
Облачный национальный парк Монтеверде (в переводе с испанского языка означает "зеленая гора") находится в Коста Рике.
8. Бамбуковый лес, Киото
Бамбуковый лес, Киото.
Бамбуковый лес Сагано, представляет собой живописную аллею, состоящую из тысяч вздымающихся ввысь бамбуковых деревьев, выстроившихся ровными рядами.
9. Лес «Кровь дракона», остров Сокотра
Лес «Кровь дракона», остров Сокотра.
Сказочные заросли острова Сокотра из причудливых деревьев, таких как «драконова кровь» с плоскими кронами.
10. Субтропические Леса, Мегхалая
Субтропические Леса, Мегхалая.
Субтропические леса Мегхалая, являются гористым субтропическим сырым широколиственным лесом экорегиона восточной Индии.
11. Затонувший лес озера Каинды, Казахстан
Затонувший лес озера Каинды, Казахстан.
Озеро Каинды, находящееся в Казахстане уникально. Однако, поистине замечательным этот водоем делают высокие, высохшие стволы затопленных деревьев ели Шренка, которые как мачты таинственных затонувших кораблей возвышаются над поверхностью воды со дна озера.
12. Таман Негара, Малайзия
Таман Негара, Малайзия.
Таман Негара означает «национальный парк», это не только старейший дождевой лес мира, но и старейший национальный парк в Малайзии.
13. Аквариум залива Монтерей, США
Аквариум залива Монтерей, США.
Общественный аквариум, расположенный в Монтерей (Калифорния, США) был основан в 1984 году и расположен на месте бывшего консервного завода на Кэннери-Роу.
14. Лес самоубийц в Японии
Лес самоубийц в Японии.
Аокигахара (Дзюкай) похож на лес из жуткой готической сказки с немыслимо искривленными деревьями, свисающим мхом и зияющими повсюду пещерами.
15. Олимпийский Национальный Лес, Вашингтон
Олимпийский Национальный Лес, Вашингтон.
Деревья, покрытые мхом, напоминают скорее кадры фантастического фильма, чем реальный земной лес в Национальном олимпийском парке, штат Вашингтон (США).
16. Шварцвальд или «черный лес», Германия
Шварцвальд или «черный лес», Германия.
Сказочный лес Шварцвальд гордится этой природной достопримечательностью, которая также знаменита, как Долина Монументов в США. Этот Черный лес навевает воспоминания о сказочных героях: страшных ведьмах и суетливых гномах из сказок братьев Гримм.
17. «Кривой лес», Польша
«Кривой лес», Польша.
На западе Польши находится таинственный «Кривой лес», который необычен тем, что на его территории растут деревья, внешне непохожие ни на какие другие.
18. Колючий Лес, Мадагаскар
Колючий Лес, Мадагаскар.
В колючих ксерофильных лесах Мадагаскара встречаются деревья с чешуевидными листьями и кустарники с зелёными стеблями без листьев.
19. Тропические джунгли Амазонки, Бразилия
Тропические джунгли Амазонки, Бразилия.
Тропические леса Амазонки, которые также называют Амазонией, считаются величайшим ресурсом мира, они известны как «легкие планеты», из-за того, что на них приходится пятая часть вырабатываемого мирового кислорода Земли.
20. Лес «Обезьянья Головоломка», Чили
Лес «Обезьянья Головоломка», Чили.
Араукарию чилийскую, называемую жителями Южной и Северной Америки «обезьяньей головоломкой», можно представить себе, вообразив гибрид пальмы и ананаса.
21. Лес Жаботикаба, Бразилия
Лес Жаботикаба, Бразилия.
При беглом взгляде на деревья в лесу Жаботикаба создается впечатление облепившего их стволы роя крупных жуков.
22. Лес пещеры Шондонг, Вьетнам
Лес пещеры Шондонг, Вьетнам.
Во Вьетнаме расположена самая большая на планете пещера, которая была нетронута человеком до 2009 года. Внутри она хранит настоящий подземный лес удивительной красоты.
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