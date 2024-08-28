7 полезных советов, которые сделают домашний быт гораздо проще и комфортнее

Очень полезные домашние советы.
Современные люди, как правило, стараются снабдить свой дом огромным количеством самых разнообразных гаджетов, которые возьмут на себя самые разнообразные домашние проблемы. Но на самом деле это совсем не обязательно, если знать некоторые домашние секреты.
1. Система хранения
Система хранения.
Обрезанную пластиковую бутылку можно использовать для удобного хранения хруп и макарон. Для этого нужно заправить в горлышко бутылки концы открытого пакета с бакалейным продуктом, а потом закрутить крышкой. Теперь можно не переживать, что крупа рассыплется.
2. Удобная кухонная подставка
Удобная кухонная подставка
Многие хозяйки сталкивались с проблемой, когда необходимо держать открытой поваренную книгу или блокнот с рецептами, а на кухонном столе места нет или книга постоянно закрывается. Решить эту проблему можно, используя самую обычную вешалку для мужских брюк. Просто идеальная подставка.
3. Место для гвоздей
Место для гвоздей.
Те, кто хотя бы раз работал молотком, сталкивались с проблемой, когда гвозди рассыпаются, падают на пол и теряются. Решить это проблему поможет текстильная рабочая перчатка – её можно использовать как своеобразную «подушку» для гвоздей.
4. Идеальная подставка для планшета
Идеальная подставка для планшета
Пожалуй, у каждого в школьные годы была металлическая (и нужно признать, что очень удобная) подставка для учебников. Тот факт, что школьные годы остались в прошлом, совсем не означает, что от этой вещи стоит отказываться. Она станет прекрасной универсальной подставкой для смартфона.
5. Лимон как чистящее средство
Лимон как чистящее средство.
Если необходимо почистить никелированные краны или другие аксессуары на кухне или в ванной, совсем не обязательно прибегать к помощи бытовой химии. Можно использовать для этих целей самый обычный лимон. Нужно всего лишь разрезать его пополам и протереть никелированные поверхности.
6. Гвозди и расчёска
Гвозди и расчёска.
Те, кто хотя бы раз пытался забить маленькие гвозди, знают, насколько это нелегко: гвозди выскальзывают из пальцев. Решить проблему поможет самая обычная расчёска.
7. Магнитная полоса для инструментов
Магнитная полоса для инструментов
Для удобного хранения отверток и ключей достаточно закрепить на стене две магнитных полосы. Теперь все железные инструменты будут на виду и под рукой.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии