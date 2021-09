Крис Норман и легендарная группа «Smokie»: Песня, которая звучала на всех дискотеках

Легендарная группа «Smokie».

«Smokie» - британская рок-группа известная во всём мире. Она появилась в 1965 году, а в 1970-х завоевала огромную популярность во всей Европе. Впрочем, в то время их песни звучали даже в СССР . Каждый самодеятельный ВИА, старательно копируя хриплый голос Криса Нормана, распевал заводные шлягеры «I can't stay here tonight», «Needles and pins» и, конечно, ставшую почти «русской народной» балладу «What can i do», которую «веселый советский пипл» очень скоро переименовал просто в «Водки найду».Можно не сомневаться , что и сегодня эту песню узнают и с удовольствием послушают…