С нами не соскучишься!

7 989 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей
    вот и то то ,что никто ничего не знал-в этом вся сов.кпссФлешка, игровая к...
  • Анна Эржибова
    Всё таки своё лучше вкуснее безопаснее,так как я не могу помидоры огурцы в любом виде есть моя сестра каждые три меся...8 противных привы...
  • Анна Эржибова
    Что именно?:)10 повседневных п...

Крис Норман и легендарная группа «Smokie»: Песня, которая звучала на всех дискотеках


Легендарная группа «Smokie».

Легендарная группа «Smokie».

«Smokie» - британская рок-группа известная во всём мире. Она появилась в 1965 году, а в 1970-х завоевала огромную популярность во всей Европе. Впрочем, в то время их песни звучали даже в СССР. Каждый самодеятельный ВИА, старательно копируя хриплый голос Криса Нормана, распевал заводные шлягеры «I can’t stay here tonight», «Needles and pins» и, конечно, ставшую почти «русской народной» балладу «What can i do», которую «веселый советский пипл» очень скоро переименовал просто в «Водки найду».

Можно не сомневаться, что и сегодня эту песню узнают и с удовольствием послушают…

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Крис Норман и легендарная группа «Smokie»: Песня, которая звучала на всех дискотеках

И не забудьте:
Крис Норман и легендарная группа «Smokie»: Песня, которая звучала на всех дискотекахПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх