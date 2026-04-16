Привычка гладить постельное бельё может плохо сказаться на качестве вашего сна

Bот это да! Специалисты утверждают, что привычка гладить пододеяльники и простыни может плохо сказаться на качестве вашего сна и в итоге на самочувствии. Мы попытались выяснить – почему?







Мы привыкли всё гладить

Ткани стали другими

Изменилась бытовая техника

Некоторые ткани не требуют глажения

Что делать, если вы не готовы перестать гладить постельное белье?

Белье все равно должно выглядеть аккуратно. Как же без утюга?

Когда-то глажение считалось необходимой процедурой, которая помогала бороться с микробами, бактериями и паразитами.Под действием высокой температуры микробы погибали, поэтому выглаженное белье считалось более гигиеничным, продезинфицированным.Белье еще и крахмалили, да так, что было сложно отодрать одну сторону пододеяльника от другой. Делалось это не только для красоты. Декстриновая пленка не позволяла загрязнениям глубоко проникать в волокна тканей. Белье нужно было замачивать в холодной воде, ждать, когда отойдет крахмал вместе с грязью и пятнами, и стирать только после этого.Сейчас ситуация изменилась: в каждом доме появились стиральные машины, новые современные средства для стирки да и технология изготовления тканей стала другой.Почему сейчас постельное белье гладить не обязательно?Когда вы гладите, структура волокон неизбежно разрушается, и ткань становится более плотной, а значит хуже пропускает воздух. Проще говоря, она уже не дышит, теряет способность пропускать избыточное тепло и впитывать влагу. Вы чувствуете себя не комфортно во время сна, и спите, как будто в пленке.Белье можно стирать при температуре 60 и даже 90 градусов, а это значит, что большинство бактерий уничтожается еще в процессе стирки. Машины оснащены программами легкой глажки, есть стиральные машины с сушкой, а также сушильные машины.Их счастливые обладатели в один голос говорят, что она спасает от утюга.Шелк почти не мнется и не требователен в уходе. Он хорошо впитывает влагу и испарения, поэтому является одним из лучших вариантов при выборе постельного белья. Единственный недостаток – высокая цена.Лен – экологичный натуральный материал, который быстро впитывает воду и также быстро высыхает, хорошо пропускает воздух и позволяет коже дышать. Этот тип ткани не вызывает аллергических реакций и даже оказывает легкий массажный эффект из-за рельефного строения волокон. Гладить лен вообще бессмысленно, потому что после первой же ночи эффект от приложенных вами усилий пропадает.Бязь – очень плотная и упругая ткань, которую гладить тоже не обязательно. Достаточно расправить хорошенько влажно белье после стирки, чтобы она преобрела аккуратный вид.Сатин-жаккард – чем-то похож на шелк, но стоит дешевле и не требует глажения.Использовать паровой отпариватель на утюге. Обрабатывайте белье, не прикасаясь к тканям. Это обеспечить дезинфицирующий эффект и расправит лишние складки.Привыкайте тщательнее расправлять влажное белье после стирки. Сильно встряхните его, а затем аккуратно потяните и расправьте швы руками.Складывайте аккуратнее, можно сразу по комплектам. Возьмите одну из наволочек и сложите весь комплект в нее: простыню, пододеяльник и вторую наволочку.