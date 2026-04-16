Привычка гладить постельное бельё может плохо сказаться на качестве вашего сна

Bот это да! Специалисты утверждают, что привычка гладить пододеяльники и простыни может плохо сказаться на качестве вашего сна и в итоге на самочувствии. Мы попытались выяснить – почему?
Мы привыкли всё гладитьКогда-то глажение считалось необходимой процедурой, которая помогала бороться с микробами, бактериями и паразитами.
Белье еще и крахмалили, да так, что было сложно отодрать одну сторону пододеяльника от другой. Делалось это не только для красоты. Декстриновая пленка не позволяла загрязнениям глубоко проникать в волокна тканей. Белье нужно было замачивать в холодной воде, ждать, когда отойдет крахмал вместе с грязью и пятнами, и стирать только после этого.
Сейчас ситуация изменилась: в каждом доме появились стиральные машины, новые современные средства для стирки да и технология изготовления тканей стала другой.
Почему сейчас постельное белье гладить не обязательно?
Ткани стали другимиКогда вы гладите, структура волокон неизбежно разрушается, и ткань становится более плотной, а значит хуже пропускает воздух. Проще говоря, она уже не дышит, теряет способность пропускать избыточное тепло и впитывать влагу. Вы чувствуете себя не комфортно во время сна, и спите, как будто в пленке.
Изменилась бытовая техникаБелье можно стирать при температуре 60 и даже 90 градусов, а это значит, что большинство бактерий уничтожается еще в процессе стирки. Машины оснащены программами легкой глажки, есть стиральные машины с сушкой, а также сушильные машины.
Некоторые ткани не требуют глаженияШелк почти не мнется и не требователен в уходе. Он хорошо впитывает влагу и испарения, поэтому является одним из лучших вариантов при выборе постельного белья. Единственный недостаток – высокая цена.
Лен – экологичный натуральный материал, который быстро впитывает воду и также быстро высыхает, хорошо пропускает воздух и позволяет коже дышать. Этот тип ткани не вызывает аллергических реакций и даже оказывает легкий массажный эффект из-за рельефного строения волокон. Гладить лен вообще бессмысленно, потому что после первой же ночи эффект от приложенных вами усилий пропадает.
Бязь – очень плотная и упругая ткань, которую гладить тоже не обязательно. Достаточно расправить хорошенько влажно белье после стирки, чтобы она преобрела аккуратный вид.
Сатин-жаккард – чем-то похож на шелк, но стоит дешевле и не требует глажения.
Что делать, если вы не готовы перестать гладить постельное белье?Использовать паровой отпариватель на утюге. Обрабатывайте белье, не прикасаясь к тканям. Это обеспечить дезинфицирующий эффект и расправит лишние складки.
Белье все равно должно выглядеть аккуратно. Как же без утюга?Привыкайте тщательнее расправлять влажное белье после стирки. Сильно встряхните его, а затем аккуратно потяните и расправьте швы руками.
Складывайте аккуратнее, можно сразу по комплектам. Возьмите одну из наволочек и сложите весь комплект в нее: простыню, пододеяльник и вторую наволочку.
