12 границ между странами, которые разрушают все стереотипы

Государственная граница — обычно это вооруженные до зубов пограничники, натасканные овчарки, колючая проволока и строгий паспортный контроль. Но не все так однозначно! Между многими странами граница — чисто символическая линия, проходящая по тротуару или разделяющая вдоль проселочную дорогу.

Германия — Чехия

12 границ между странами, которые разрушают все стереотипы

Величественная граница между Германией и Чехией.

Один вид чего стоит!

Норвегия — Швеция


12 границ между странами, которые разрушают все стереотипы

Вот так выглядит спуск на границе между Норвегией и Швецией.

Польша — Украина


12 границ между странами, которые разрушают все стереотипы

Гигантские рыбы между Польшей и Украиной символизируют условность границ между странами. Их создатель — польский художник Ярослав Козяра.

Швеция — Финляндия


12 границ между странами, которые разрушают все стереотипы

На границе между Швецией и Финляндией можно поиграть в гольф.

Аргентина — Бразилия — Парагвай


12 границ между странами, которые разрушают все стереотипы

Слева — Аргентина, справа — Бразилия, посередине — Парагвай.

Бразилия — Уругвай


12 границ между странами, которые разрушают все стереотипы

Здесь граница между странами проходит прямо по тротуару. Слева — Бразилия, справа — Уругвай.

Канада — США


12 границ между странами, которые разрушают все стереотипы

Граница между США и Канадой проходит через городок Дерби Лайн — прямо сквозь здания.

Бельгия — Нидерланды


12 границ между странами, которые разрушают все стереотипы

Зашли в кафе в Нидерландах, а вышли из кафе в Бельгии.

Непал — КНР


12 границ между странами, которые разрушают все стереотипы

Прямо по Эвересту проходит граница между Непалом и КНР.

Германия — Нидерланды


12 границ между странами, которые разрушают все стереотипы

Граница между Германией и Нидерландами отмечена в бизнес-центре Eurode металлической полосой. И, хотя почтовые ящики расположены по обе стороны от границы, письма до адресатов доходят только через неделю.

Россия — США


12 границ между странами, которые разрушают все стереотипы

Это остров между Россией и США. Как от Чукотки, так и от Аляски остров отделяют 35 км. Несмотря на это, разница во времени составляет 21 час.

КНР — Монголия


12 границ между странами, которые разрушают все стереотипы

А на границе между Китаем и Монголией ничего необычного.
Просто целующиеся динозавры.

