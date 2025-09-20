12 границ между странами, которые разрушают все стереотипы

Государственная граница — обычно это вооруженные до зубов пограничники, натасканные овчарки, колючая проволока и строгий паспортный контроль. Но не все так однозначно! Между многими странами граница — чисто символическая линия, проходящая по тротуару или разделяющая вдоль проселочную дорогу.
Германия — Чехия
Величественная граница между Германией и Чехией.
Норвегия — Швеция
Вот так выглядит спуск на границе между Норвегией и Швецией.
Польша — Украина
Гигантские рыбы между Польшей и Украиной символизируют условность границ между странами. Их создатель — польский художник Ярослав Козяра.
Швеция — Финляндия
На границе между Швецией и Финляндией можно поиграть в гольф.
Аргентина — Бразилия — Парагвай
Слева — Аргентина, справа — Бразилия, посередине — Парагвай.
Бразилия — Уругвай
Здесь граница между странами проходит прямо по тротуару. Слева — Бразилия, справа — Уругвай.
Канада — США
Граница между США и Канадой проходит через городок Дерби Лайн — прямо сквозь здания.
Бельгия — Нидерланды
Зашли в кафе в Нидерландах, а вышли из кафе в Бельгии.
Непал — КНР
Прямо по Эвересту проходит граница между Непалом и КНР.
Германия — Нидерланды
Граница между Германией и Нидерландами отмечена в бизнес-центре Eurode металлической полосой. И, хотя почтовые ящики расположены по обе стороны от границы, письма до адресатов доходят только через неделю.
Россия — США
Это остров между Россией и США. Как от Чукотки, так и от Аляски остров отделяют 35 км. Несмотря на это, разница во времени составляет 21 час.
КНР — Монголия
А на границе между Китаем и Монголией ничего необычного.
©
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии