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Свастика на столе: немецкие настольные игры Второй мировой войны


Немецкая настольная игра Wir fahren gegen England, в которой немецкие дети контролировали британскую береговую линию с помощью самолетов и подводных лодок, 1939 год. | Фото: atlas-repropaperwork.com.

Немецкая настольная игра Wir fahren gegen England, в которой немецкие дети контролировали британскую береговую линию с помощью самолетов и подводных лодок, 1939 год. | Фото: atlas-repropaperwork.com.

С приходом нацистов к власти в Германии началась всесторонняя пропаганда их мировоззрений. Особый упор делался на воспитание и «обработку» детей. Теперь их стали интересовать военное дело, боевые самолеты и корабли. Даже настольные игры стали «пособием» по подготовке юных патриотов, солдатов, антисемитов.

Игра за немецкого парашютиста, 1941 год. | Фото: the-saleroom.com.

Игра за немецкого парашютиста, 1941 год. | Фото: the-saleroom.com.

Во время Второй мировой войны детские настольные игры стали одним из способов пропаганды. Эти наглядные объекты использовались для духовного обучения, военной подготовки и общественного образования. Нацисты поднимали детский энтузиазм, знакомили их с военным делом, обучали, как вести себя при бомбежках, прививали ансисемитизм и чувство расового превосходства.
Немецкая настольная игра 1933 года. | Фото: atlasobscura.com.

Немецкая настольная игра 1933 года. | Фото: atlasobscura.com.

 
Немецкая пропаганда – детская игра Oh, welche Lust Soldat zu sein («Ох, как весело быть солдатом»), 1937 год. | Фото: atlas-repropaperwork.com.

Немецкая пропаганда – детская игра Oh, welche Lust Soldat zu sein («Ох, как весело быть солдатом»), 1937 год. | Фото: atlas-repropaperwork.com.

Еще с начала 1930-х годов члены Гитлерюгенд, «гитлеровская молодежь», играя, соревновались.
Они бросали кости и «завоевывали» территории, «изгоняли евреев».
Поле для игры в пачиси, трансформированное в свастику. | Фото: atlasobscura.com.

Поле для игры в пачиси, трансформированное в свастику. | Фото: atlasobscura.com.

 
Das U-Boot Spiel («Игра в подводную лодку»), 1940 год. | Фото: atlas-repropaperwork.com.

Das U-Boot Spiel («Игра в подводную лодку»), 1940 год. | Фото: atlas-repropaperwork.com.

 
Настольная игра Kampf und Sieg («Сражение и победа»), 1941 год. | Фото: atlas-repropaperwork.com.

Настольная игра Kampf und Sieg («Сражение и победа»), 1941 год. | Фото: atlas-repropaperwork.com.

С наступление Второй мировой войны стали популярны преимущественно военные игры. Дети стали «окружать» Великобританию, используя фишки-самолетики и подводные лодки. Также широко использовались символы антисемитизма, смерти. Даже если не было непосредственного подстрекательства к насилию, дети и подростки предполагали, что оно вокруг них.
Воздушно-боевая настольная игра, 1941 год. | Фото: atlasobscura.com.

Воздушно-боевая настольная игра, 1941 год. | Фото: atlasobscura.com.

 
Игра в подводную лодку, основанная на подвигах немецкого капитана Гюнтера Приена. | Фото: bbc.co.uk.

Игра в подводную лодку, основанная на подвигах немецкого капитана Гюнтера Приена. | Фото: bbc.co.uk.

 
Настольная игра Adler Luftverteidigungsspiel, в которой нужно сбивать вражеские самолеты. | Фото: atlas-repropaperwork.com.

Настольная игра Adler Luftverteidigungsspiel, в которой нужно сбивать вражеские самолеты. | Фото: atlas-repropaperwork.com.

Тематика была самая разная. В одной из игр нужно было салютовать Гитлеру, в других – сбивать из зенитного орудия самолеты Союзников, прокладывать путь немецкому парашютисту позади вражеских позиций, блокировать вражеские радиопередачи в эфире. Таким образом, как написано в инструкции, «более глубокое значение игры лежит в постоянном бдении ума и защите Родины».

На досках для настольных игр часто изображались солдаты, обнимающие своих возлюбленных, сжигание деревень, облавы на евреев.
Фигурки для антисемитской настольной игры Juden Raus («Изгнание евреев»). | Фото: yadvashem.org.

Фигурки для антисемитской настольной игры Juden Raus («Изгнание евреев»). | Фото: yadvashem.org.

 
Игра «Охота на угольного вора», в которой детей на наглядных примерах приучали к экономии ценного ресурса. | Фото: giochidelloca.it.

Игра «Охота на угольного вора», в которой детей на наглядных примерах приучали к экономии ценного ресурса. | Фото: giochidelloca.it.

 
Настольная игра Flieger Alarm!(«Воздушная тревога!»), 1942 год. Фото: atlas-repropaperwork.com.

Настольная игра Flieger Alarm!(«Воздушная тревога!»), 1942 год. Фото: atlas-repropaperwork.com.

По мере того как война затянулась, на немецких игровых досках все чаще стали появляться признаки паранойи и пессимизма. Они предупреждали о появлении шпионов и опасности бомбардировок с воздуха. Игры, связанные с повседневной жизнью, учили, как вести себя во время и после авианалетов, тушить пожары, разбирать завалы и отстраивать дома. И во все это можно было делать, пережидая в подвалах бомбежки.

Качество материалов также ухудшилось. В 1942 году производители начали делать дешевые бумажные фигурки вместо изделий из металла или пластика. Игры как будто стали показателем экономики Германии, которая неуклонно катилась к поражению в войне.

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Свастика на столе: немецкие настольные игры Второй мировой войны

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Свастика на столе: немецкие настольные игры Второй мировой войныПодписаться на мой Instagram
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