Удобные конусные грядки для огурцов

С такой грядкой выращивать огурцы не только легко и удобно, но ещё и красиво! Огурцы растут вверх, не путаются между собой, собирать огурчики просто и быстро.







Грядка оформлена в виде пирамиды. Для самой грядки использовался плоский шифер. Нижний ярус — 180 см, средний — 120 см, верхний — 60 см.







В шифере дрелью сделаны отверстия, куда привязаны верёвки. Каждый год верёвки меняются на новые. По углам шифер скреплён уголками.







В центре установлен брусок, наверху — саморезы, за которые закрепляются все верёвки.







Каждый год такая грядка перекапывается, в землю вносится зола и навоз. Всего грядка занимает примерно 2*2 м, но на ней выращивается много огурцов. Это неприхотливо и легко.







Подробнее о том, как сделать конусные грядки для огурцов, смотрите в видео ниже:



