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Удобные конусные грядки для огурцов

С такой грядкой выращивать огурцы не только легко и удобно, но ещё и красиво! Огурцы растут вверх, не путаются между собой, собирать огурчики просто и быстро.

Удобные конусные грядки для огурцов

Грядка оформлена в виде пирамиды. Для самой грядки использовался плоский шифер. Нижний ярус — 180 см, средний — 120 см, верхний — 60 см.

Удобные конусные грядки для огурцов

В шифере дрелью сделаны отверстия, куда привязаны верёвки. Каждый год верёвки меняются на новые. По углам шифер скреплён уголками.

Удобные конусные грядки для огурцов

В центре установлен брусок, наверху — саморезы, за которые закрепляются все верёвки.

Удобные конусные грядки для огурцов

Каждый год такая грядка перекапывается, в землю вносится зола и навоз. Всего грядка занимает примерно 2*2 м, но на ней выращивается много огурцов. Это неприхотливо и легко.

Удобные конусные грядки для огурцов

Подробнее о том, как сделать конусные грядки для огурцов, смотрите в видео ниже:




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