5 заброшенных кинотеатров, где когда-то кипела жизнь, а теперь лишь пустота

1. Театр Лоу в Новом Орлеане (штат Луизиана)

Экстерьер и грандиозный интерьер демонстрируют явные признаки полного запустения (Clay Theater, Новый Орлеан).

Заброшенное дворцовое пространство лишь отдаленно напоминает о популярности кинотеатра (Clay Theater, Новый Орлеан).

Некогда роскошные кресла угнетают не меньше, чем интерьер (Clay Theater, Новый Орлеан). | Фото: id.foursquare.com.

Два старых кинопроектора среди клубка проводов и старых пленок (Clay Theater, Новый Орлеан). | Фото: id.foursquare.com.

2. Clay Theatre Events в Грин-Коув-Спрингс (штат Флорида)

Некогда популярный кинотеатр в стиле ар-деко в Грин-Коув-Спрингс (Clay Theatre Events, штат Флорида) .

Пусть интерьер зрительного зала не отличался оригинальностью, но посетителей это не волновало (штат Флорида). | Фото: loveproperty.com.

3. Театр Каролины в Спартанберге (Южная Каролина)

Полный винтажного очарования исторический Театр Каролины вот уже полвека разрушается (Спартанберг, США).

В 2011 году Театр Каролины был внесен в Национальный реестр исторических мест, что спало от разрушения (Спартанберг, США).

Эта сцена помнит короля поп-музыки Элвиса Пресли (Спартанберг, США).

4. Разрушающийся кинотеатр в Бессемере (штат Алабама)

Театр Линкольна был построен в 1948 г. специально для афроамериканской аудитории (Бессемер, штат Алабама).

«Голландский проект» призван вдохнуть новую жизнь в некогда популярное место развлечений (The Lincoln Theatre, Бессемер).

Пока в Театре Линкольна лишь полная разруха (Бессемер, штат Алабама). | Фото: alabamalincoln.com.

5. Заброшенный театр О'Дауда во Флоренсе (штат Южная Каролина)

Оригинальное здание O’Dowd Theatre сгорело в 1939 году во время показа фильма-катастрофы (Флоренс, Южная Каролина).

С 1970 по 1980-е гг. кинотеатр О'Дауда использовался религиозной общиной (Флоренс, Южная Каролина.