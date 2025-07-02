5 заброшенных кинотеатров, где когда-то кипела жизнь, а теперь лишь пустота

В 1920-х гг. появление кинотеатров в США открыло новую эру в развлечениях американцев. Блеск и гламур голливудских звезд, как магнитом притягивал завороженных небывалой красотой и приключениями зрителей в не менее роскошные здания, очень быстро ставшие главными местами сбора элиты общества, ради которой создавались потрясающие дворцы (для простых граждан были более скромные здания).
1. Театр Лоу в Новом Орлеане (штат Луизиана)
Экстерьер и грандиозный интерьер демонстрируют явные признаки полного запустения (Clay Theater, Новый Орлеан).
Это сейчас Государственный театр Лоу в Новом Орлеане, который открыл свои двери в 1926 году выглядит ветхим памятником былой роскоши и гламура. А когда он был построен театральным архитектором Томасом В. Лэмбом для Loews Incorporated, материнской компании гиганта киноиндустрии Metro Goldwyn Mayer, его величием восхищались все от простых прохожих, которым был путь в него закрыт, до самых богатых семейств Америки.
Заброшенное дворцовое пространство лишь отдаленно напоминает о популярности кинотеатра (Clay Theater, Новый Орлеан).
Величественные арки в стиле неоренессанса с золотыми деталями Clay Theater, его парящие балконы на одной из стен, обилие мрамора с замысловатым декором в классическом стиле, театральная красно-желтая драпировка, роскошные люстры Tiffany с переливающимися элементами из хрусталя – все это стало точкой притяжения для 3335 зрителей, которые первоначально наслаждались водевилями и немыми фильмами, прежде чем разговорные картины взяли верх.
Некогда роскошные кресла угнетают не меньше, чем интерьер (Clay Theater, Новый Орлеан). | Фото: id.foursquare.com.
Не лишним будет упомянуть, что на строительство Clay Theater не жалели средств. По слухам, строительство театра обошлось в 1,5 млн долларов, что эквивалентно 26,5 миллионов по сегодняшнему курсу. В наши же дни (в 2014 году) нашелся энтузиаст, который приобрел старинное задние за 1,4 млн долларов для его реконструкции, но когда специалисты составили смету расходов, стартующих от 40 млн долл., он сразу же решил избавиться от такой обузы.http://funhere.ru/?p=2597
Два старых кинопроектора среди клубка проводов и старых пленок (Clay Theater, Новый Орлеан). | Фото: id.foursquare.com.
Примечательно: В кинотеатре помимо огромных вестибюлей, изысканных лестничных пролетов и роскошного зрительного зала была оркестровая яма, орган, гримерки и даже клетки в подвале, в которых когда-то содержали львов и тигров из приезжего цирка. Наличие вспомогательных помещений свое время позволило использовать театр в качестве концертной площадки, где выступали Pearl Jam, Smashing Pumpkins, Morrissey, Korn и Sheryl Crow и др. А когда он попал в поле зрения Управления по борьбе с наркотиками, и эту «лавочку» закрыли насовсем.
2. Clay Theatre Events в Грин-Коув-Спрингс (штат Флорида)
Некогда популярный кинотеатр в стиле ар-деко в Грин-Коув-Спрингс (Clay Theatre Events, штат Флорида).
Пусть интерьер зрительного зала не отличался оригинальностью, но посетителей это не волновало (штат Флорида). | Фото: loveproperty.com.
Впечатляющий кинотеатр в стиле ар-деко, построенный в 1937 год в развлекательном квартале Грин-Коув-Спрингс, до сих пор поражает горизонтальными и вертикальными линиями декора. В 1940-х годах Clay Theatre Events был популярен среди моряков из близлежащей военно-морской авиабазы, которые приходили сюда в своих белых мундирах в пятницу вечером. Ну а местные жители могли доставить себе удовольствие посещать его хоть каждый день.
Несмотря на то, бывший культурный центр района пустует с 2007 года, вестибюль и кинозал выглядят довольно ухоженными. Здесь сохранились ковровые покрытия, привлекательные подвесные светильники, осень низко свисающие с потолка, мебель снэк-бара, когда-то предлагающего заманчивый выбор безалкогольных напитков, попкорна, конфет и хот-догов, оригинальный балкон театра, который был преобразован в другой зал с экраном.
3. Театр Каролины в Спартанберге (Южная Каролина)
Полный винтажного очарования исторический Театр Каролины вот уже полвека разрушается (Спартанберг, США).
Полный винтажного очарования, исторический Театр Каролины был частью культового комплекса Монтгомери в Спартанберге. Построенное в 1924 году, огромное офисное здание имеет 10 этажей в высоту и девять пролетов в ширину. Высотка со стальным каркасом, первоначально являвшаяся штаб-квартирой текстильных предприятий, получила дополнение в виде театра. Идеальный тандем очень быстро стал творческим центром города.
В 2011 году Театр Каролины был внесен в Национальный реестр исторических мест, что спало от разрушения (Спартанберг, США).
Архитекторы компаний Lockwood, Greene & Company во время проектирования вдохновлялись итальянским ренессансом в результате чего получился театр с грандиозным размахом. Интерьер в стиле палаццо с его изысканной и элегантной отделкой, прекрасной итальянской резьбой на потолке с замысловатыми цветочными и геометрическими мотивами, сверкающими люстрами огромных размеров, скульптурной мраморной лестницей с коваными перилами, трехуровневым распределением зрительских мест (вмещал до 1,3 тыс. человек), находится в плачевном состоянии вот уже полвека. Это не может не волновать власти города, поскольку театр, который помнит выступление иконы современности Элвиса Пресли (1956 год), сам по себе является памятником архитектуры, внесенным в Национальный реестр исторических мест.
Эта сцена помнит короля поп-музыки Элвиса Пресли (Спартанберг, США).
Стоит отметить, что причиной его закрытия стал запрет на использование асбеста при отделке внутреннего пространства. Это сейчас обилие высокотоксичного материала вызывает ужас, а до 1980 гг. огнестойкий асбест использовали во всех крупных культурных центрах, стараясь защитить зрителей от пламени в случае возгорания.
4. Разрушающийся кинотеатр в Бессемере (штат Алабама)
Театр Линкольна был построен в 1948 г. специально для афроамериканской аудитории (Бессемер, штат Алабама).
В оживленном развлекательном районе Бессемера есть своя достопримечательность, находящаяся в более чем плачевном состоянии. Речь идет о Театре Линкольна (The Lincoln Theatre), построенном в 1948 году и рассчитанном на 400 зрителей. По сведениям редакции Novate.ru, его создавали с конкретной целью – для показа новейших вестернов, фильмов ужасов, романтических фильмов и триллеров для афроамериканской аудитории в эпоху сегрегации (принудительное разделение людей по расовому признаку).
«Голландский проект» призван вдохнуть новую жизнь в некогда популярное место развлечений (The Lincoln Theatre, Бессемер).
Двойные входные двери с круглыми окнами для людей, жаждущих окунуться в мир уже цветной драмы, оказались воротами в другой мир. Сюда ежедневно устремлялись толпы поклонником кинематографа, но по мере того, как менялись тенденции в сфере развлечений, театр Линкольна закрылся в 1970-х годах. До недавнего времени он был перепрофилирован в мебельный склад, затем был разработан проект реставрации, чтобы спасти все исторические здания в культовом районе.
Пока в Театре Линкольна лишь полная разруха (Бессемер, штат Алабама). | Фото: alabamalincoln.com.
Ожидается, что после реконструкции театр станет некоммерческим предприятием с акцентом на афроамериканское культурное наследие. «Голландский проект», возглавляется местной семьей с голливудскими знаменитостями, получил грант в размере скромных 21 тыс. долларов от Совета штата Алабама по искусству в качестве помощи, ну а остальные средства планируют добавить сами или получить от благотворительных пожертвований.
5. Заброшенный театр О'Дауда во Флоренсе (штат Южная Каролина)
Оригинальное здание O’Dowd Theatre сгорело в 1939 году во время показа фильма-катастрофы (Флоренс, Южная Каролина).
Театр О'Дауда ( O’Dowd Theatre) в центре Флоренса, построенный в стиле ар-деко, открылся в конце 1920-х годов. Главной отличительной чертой популярного центра являлось то, что киносеансы проходили в дневное (утренники) и вечернее время, при этом их стоимость была доступна каждому. Конечно же, здесь не было дворцовой роскоши, но простых зрителей, как правило, больше интересовало действо, происходящее на экране, нежели отсутствие роскоши.
С 1970 по 1980-е гг. кинотеатр О'Дауда использовался религиозной общиной (Флоренс, Южная Каролина.
Интересные факты: Театр О'Дауда, позже переименован в Театр Каролины, дважды побывал в пожаре. В конце 1939 г. на одном из сеансов возникло возгорание и по счастливой случайности никто из зрителей не пострадал. Еще один пожар в 1950-х годах уничтожил крышу, поэтому вместо оригинальных деревянных были добавлены стальные балки. После этих трагических для здания событий оно несколько раз перестраивалось на протяжении последующих десятилетий. Стоит отметить, что последний дизайн интерьер был довольно оригинален. Яркая драпировка стен в зрительном зале и такой же расцветки полы, ступени лестницы в вестибюле и коридорах, делали пространство запоминающимся и очень привлекательным. Это заметно даже спустя длительного запустения и нахождения в крайне ветхом состоянии.
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