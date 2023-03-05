Неоднозначные поступки звёзд на карантине, из-за которых они теряют поклонников

Во время глобальных бедствий люди часто проверяются «на прочность». Сразу становится видно – кто готов к трудностям, а кто может сломаться даже от небольшого потрясения. Эпидемия и вынужденная самоизоляция стала для многих звезд таким испытанием. Учитывая, что большинство поклонников сейчас тоже сидит дома и массово пытается развлечься, деятели шоу-бизнеса на карантине привлекают пристальное внимание. Что они делают, пытаются ли работать в непростых условиях и выполняют ли требования самоизоляции? Уже не одна «звезда» вызвала недовольство подписчиков.
Онлайн-концерты
Многие певцы и музыканты показывают пример верности своему призванию и не прекращают работу даже в изменившихся условиях. Так, например, Илья Лагутенко и группа «Мумий Тролль», несмотря на сорванные юбилейные концерты, продолжают репетировать дома, связываясь с помощью видео-конференций и регулярно радуют поклонников новыми и старыми песнями, выкладывая записанное на своем канале.
Многие иностранные звезды тоже не упускают случай показать себя в новом формате. Британский певец Робби Уильямс, запертый на карантине, устроил для своих подписчиков бесплатный концерт. 90 минут он исполнял песни под караоке, причем не только свои. Разумеется, подписчики были в восторге, хотя некоторым и показалось, что певец не совсем трезв.
Робби Уильямс
Фронтмен группы Oasis Лиэм Галлахер тоже спел в прямом эфире свой главный хит – песню «Wonderwall» однако специально для изменившейся ситуации он сочинил новые слова для знаменитой композиции. В слегка грубоватой манере он рекомендует своим слушателям тщательно мыть руки и остальные части тела и демонстрирует на деле, как стоит относится к гигиене. Что действительно удивило поклонников, так это густая борода, которой их кумир успел зарасти на самоизоляции.
Из русских певцов онлайн-концерты весьма успешно провели Рэпер Баста, Елка, Григорий Лепс, Группа «Би-2», Сергей Лазарев, Антон и Виктория Макарские и даже Гоша Куценко. Представители интернет-платформ отказываются комментировать гонорары звезд за подобные выступления, однако известно, что не все из них бесплатны, так что карантин для плодотворной работы, как оказалось, не помеха.
Назидания из ванны и жалобы
Некоторые деятели шоу-бизнеса, которых, казалось бы, нельзя упрекнуть в отсутствии опыта общения с фанатами, в условиях карантина умудрились вызвать массовую негативную реакцию. Одним из последних таких случаев стал видеоролик Арнольда Шварценеггера. Экс-губернатор Калифорнии произнес очень правильную речь – он призвал граждан всех стран выполнять требования самоизоляции. Однако граждан раздосадовал менторский тон актера, который при этом сидел в джакузи с сигарой в руке. Многие подписчики отметили в комментариях что у них нет джакузи, а курение вредит здоровью, поэтому последовать примеру и совету «железного Арни» они не могут.
Арнольд Шварценеггер на карантине учит своего домашнего ослика играть в шахматы
В очень похожей ситуации оказалась и певица Мадонна. Философский монолог о том, что для вируса не важны ни богатство, ни положение и все мы находимся в одной лодке, не дошел до душ большинства уставших людей. Возможно, потому, что сидя в ванне с лепестками роз и одетая в одни лишь только драгоценности, звезда очень наглядно показывала пример обратного. Если вспомнить карантинный провал Ольги Бузовой с ее ванной, полной лапши быстрого приготовления, то можно сделать однозначный вывод: поклонники не готовы видеть своих кумиров мокрыми и в неглиже, и уж тем более выслушивать от них при этом нравоучения.
Американская телеведущая Эллен Дедженерес разозлила поклонников, пожаловавшись на «тюремное заключение». Все знают, что ее «тюрьма» стоит 27 миллионов долларов
Что еще раздражает обычных людей, так это жалобы звезд, «застрявших» в своих виллах и особняках, на тяжелую жизнь. Некоторые рассказывают, как нелегко им дается карантин, иллюстрируя послания фотографиями великолепных апартаментов. Так британский певец Сэм Смит опубликовал пост Instagram с жалобами и вызвал шквал критики. К порядку его призвали даже «собратья по цеху». Английский актер-комик Рик Джервэйз пристыдил Сэма и других звезд, за подобное нытье: «Когда все это кончится, я больше не хочу слышать жалоб о недостаточной поддержке государства, о плохой работе медсестер и курьеров. Они работают по 14 часов, не снимая масок, они самоотверженно рискуют своим здоровьем и безопасностью своих семей. И они не жалуются. И при этом я слышу жалобы от людей, которые сидят в своих особняках с бассейнами. Честно говоря, никогда бы их не слышать».
Рецепт от Мэтта Деймона
Американский актер Мэтт Деймон уже с марта не может из-за эпидемии покинуть ирландскую деревушку, но абсолютно не переживает из-за этого. Возможно, потому, что его жена и трое младших детей также живут с ним вместе, или по причине того, что Ирландия весной – это сказочное место, но актер, судя по всему, очень доволен. Мэтт приехал сюда на съемки исторического фильма «Последняя дуэль», но вскоре из-за коронавируса съемки были приостановлены, а полиция начала контролировать соблюдение правил карантина. Актер принял решение остаться вместе с семьей в Ирландской глубинке, а не возвращаться домой, и, судя по всему, не прогадал. Ситуация с вирусом в деревеньке Далки, где он теперь живет, конечно, намного лучше, чем в многомиллионном Нью-Йорке.
Мэтт Деймон
Местные жители тоже рады. Они не только не беспокоят Деймона по пустякам, делая вид, что не знают, кто он такой, но и тщательно охраняют его покой от журналистов. Актер наслаждается природой и говорит о том, что он просто счастлив. Голливудской звезде, якобы, настолько удается сохранять инкогнито, что местные радиоведущие даже не смогли пригласить его на шоу. Когда актер сам дозвонился до радиостанции и рассказал о том, как проводит время в вынужденной временной «эмиграции», ведущий был шокирован. Судя по фотографиям, знаменитую звезду в самоизоляции действительно трудно отличить от местного жителя.
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