Неоднозначные поступки звёзд на карантине, из-за которых они теряют поклонников

Онлайн-концерты

Робби Уильямс

Назидания из ванны и жалобы

Арнольд Шварценеггер на карантине учит своего домашнего ослика играть в шахматы

Американская телеведущая Эллен Дедженерес разозлила поклонников, пожаловавшись на «тюремное заключение». Все знают, что ее «тюрьма» стоит 27 миллионов долларов

Рецепт от Мэтта Деймона

Мэтт Деймон