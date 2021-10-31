Японский рецепт варки яиц: быстро, просто и вкусно

Завтрак должен быть не только вкусным, сытным и полезным, но еще и красивым. Яйца традиционно остаются одним из наиболее быстро готовящихся блюд. С его помощью всегда можно дополнить гарнир, лапшу, суп и даже бутерброд. Лучше всего яйца варить. Правда это занимает немало времени. Если только не использовать для решения вопроса один славный японский рецепт.
Наливаем воду. /Фото: youtube.com.
Что понадобится: половник, глубокая сковорода, яйцо, соль и перец, подсолнечное масло.
Итак, сварить яйцо на сковороде по японскому рецепту очень просто. Сначала ставим нашу сковородку на огонь и наливаем в нее воду так, чтобы ее окончательный уровень был чуть-чуть ниже чаши используемого половника. Теперь ожидаем, пока вода начнет кипеть. Когда это произойдет, разбиваем яйцо и выливаем его содержимое в половник. Добавлять соль, перец и прочие подобные ингредиенты можно сразу. Впрочем, делать это вовсе не обязательно. При желании можно добавить приправы в самом конце.
Наливаем яйцо. /Фото: youtube.com.
Примечание: если при попытке достать вареное яйцо из половника оказывается, что оно сильно прилипает, необходимо плеснуть в половник немного подсолнечного масла.
Если вода на сковороде кипит, то пришло время опустить в нее половник с яйцом так, чтобы в него не затекало содержимое сковороды. Возможно, придется удерживать половник все время готовки. Благо, ждать долго не придется. Через 10 секунд яйцо должно будет «схватиться». Теперь можно аккуратно зачерпнуть немного воды. Это поможет облегчить извлечение содержимого половника. Когда это будет сделано, яйцо бросается на сковороду с водой для завершения готовки. Пока это происходит, можно приступать к варке следующего.
Опускаем и варим. /Фото: youtube.com.
Важно: 1.5-2 минуты доваривания яйца в воде на сковороде помогут сделать его всмятку. Если нужно в крутую, то ждать придется 3-4 минуты. При должной сноровке за 10 минут можно приготовить 3-4 яйца.
Беремся за следующее. /Фото: youtube.com.
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