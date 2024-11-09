Современные микроквартиры, в которых удивительным образом помещается все

Учитывая тотальную урбанизацию, неудивительно, что в крупных городах несмотря на их вертикальное разрастание все больше и больше возникает проблем с жильем для простых горожан. Если 20 лет назад квартира в 30 кв. метров казалась катастрофически маленькой, то сейчас многим остается лишь мечтать о такой роскоши.
1. Квартира-студия Vie boheme в Берлине (Германия)
Крошечная студия Vie boheme находится в историческом центре Берлина (Германия). | Фото: airbnb.hu.
При выборе покупки или аренды квартиры многие отдают предпочтение не ее габаритам, а месторасположению, ведь куда приятней жить в окружении исторических достопримечательностей, рядом с парком или центром города с хорошо развитой инфраструктурой. По этой причине миниатюрные апартаменты, расположенные на популярной берлинской улице Винштрассе можно считать вершиной мечтаний, поскольку являются идеальным местом, чтобы жить в прекрасном окружении.
Мини-апартаменты Vie boheme могут похвастаться благоустроенной кухней (Германия).
Стеклянная душевая кабина стала дополнением к пространству Vie boheme (Германия). | Фото: loveproperty.com.
И неважно, что общая ее площадь составляет всего лишь 18 кв.преобразований она может обеспечить всеми необходимыми бытовыми удобствами без ущерба для эстетики. И пусть душ находится всего в 70 см от кровати, а она граничит с обеденной зоной, которая не даст возможность организовать званый ужин для всех членов семьи или компании друзей, тем не менее эта очаровательная квартира является оптимальным вариантом для постоянно занятого современника. Тем более, что здесь неплохо оборудован кухонный уголок, где поместилась даже посудомоечная машина, а также имеется изолированный туалет.
2. «Карманная» квартира Chambre de bonne в Париже (Франция)
«Карманная» квартира Chambre de bonne в историческом районе Парижа (Франция). | Фото: weddingdial.com.
Гостиная легко превращается в спальню и наоборот (Chambre de bonne, Париж).
Находящаяся в здании XIX века постройки, «карманная» квартира или Chambre de bonne (тип французской квартиры, состоящей из одной комнаты в доме среднего класса или многоквартирного дома), давно уже стала идеальным вариантом для жизни тех, кто мечтает познакомиться с самым популярным округом Парижа (5-й округ). И даже площадь в 15 кв. метров и то, что она находится на мансардном этаже со скошенными стенами, не может омрачить пребывание здесь.
Кухонный уголок в крошечной квартире площадью 15 кв. м (Chambre de bonne, Париж).
Туалет и душевую спрятали в двустворчатый шкаф (Chambre de bonne, Париж).
Особенности обустройства: Грамотное оформление и рациональное наполнение пространства только самыми необходимыми предметами мебели обеспечивает комфортный отдых и сон после трудового дня. Спальня, в дневное время являющаяся гостиной, предлагает виды на крыши парижских старинных домов. Ночью же, выдвинув кровать, можно полноценно выспаться даже двум людям. Вместительный шкаф поможет поддерживать порядок, а вот обеденная зона позволит ощутить атмосферу французского бистро, не выходя из собственной квартиры. Имеется и кухонный уголок с самым необходимым минимумом мебели, техники и оборудования, чтобы на быструю руку приготовить легкий ужин или разогреть полуфабрикаты. Ванную же комнату и вовсе спрятали в двустворчатый шкаф, где поместилась душевая и туалет.
3. Микроквартира Monmartre pied-à-terre в Париже (Франция)
Мини-квартира pied-à-terre находится на живописном холме Монмартр (Франция).
Гостиная-столовая расположены у окна (Monmartre pied-à-terre, Франция).
Предлагаем заглянуть еще в одну квартиру в Париже, расположенную в не менее популярном районе Château Rouge, более известном как «Маленькая Африка», который предлагает быстрый доступ ко всем оживленным культурным центрам города. Квартира из категории piedà-terre (в переводе с фр. – «нога на земле», означает небольшое жилое пространство в большом городе) находится на живописном холме Монмартр, что само по себе более чем примечательно. Жилище наполнено всем необходимым и даже особенным шармом, втиснутыми всего в 23 кв. м общей площади.
В спальне поместилась двуспальная кровать (Monmartre pied-à-terre, Франция).
Используя каждый сантиметр жилого пространства, удалось разместить не только раскладывающийся мягкий диванчик, но и полноразмерную кровать, а также двухкамерный холодильник, стиральную и посудомоечную машины. При этом осталось место для хорошо оборудованной кухни и ванной комнаты с душевой и туалетом. А вот зеленая акцентная стена и множество растений придают дому ощущение той самой «земли», откуда и пошло название подобного типа квартир.
4. Очаровательная микроквартира на Манхэттене (Нью-Йорк, США)
Вход и вестибюль дома, где находится малогабаритная квартира (Манхэттен, США).
Открытая планировка помогла сделать пространство более объемным и свободным (Манхэттен, США).
Дом 1940-х годов в самом сердце Манхэттена далек от современных коробочных построек, которые так часто ассоциируются с микроквартирами, хотя и габариты самых маленьких квартир (площадь 30 кв. м) по нынешним меркам уже роскошь. Арочный дверной проем из прихожей, светильники в стиле фонарей и настенный книжный шкаф создают располагающую к отдыху обстановку. А отдохнуть после работы в этой квартире есть где. Объединенная спальня и гостиная, несмотря на компактность, имеют достаточно места, чтобы вместить двуспальную кровать в отдельную нишу, а также большой угловой диван, который поможет разместить на ночлег гостей.
В мини-квартире отлично укомплектована кухня (Манхэттен, США). | Фото: pinterest.com.
Нашлось место даже для гардеробной и ванны с функцией джакузи (Манхэттен, США).
В малогабаритной квартире предусмотрена и полностью оборудованная кухня с бытовой техникой, включая посудомоечную машину, а также крошечный обеденный уголок с раскладными стульями, чтобы максимально увеличить пространство для процесса приготовления пищи. В ванной умудрились установить не только душ, но и ванну с джакузи, что обеспечит максимальное расслабление жильцам. Еще одной неожиданностью стала гардеробная, которую удалось втиснуть в ограниченное пространство между спальней и многофункциональной зоной гостиной.
5. Мини-коттедж в стиле шебби-шик в Лондоне (Великобритания)
Гостиная оформленная в стиле шебби-шик (Лондон, Великобритания).
Мини-коттедж общей площадью 33 кв. метра, расположенный на полпути между Найн-Элмс и Брикстоном, совсем не выглядит крошечным, а уж тем более не уютным. Сдающееся в аренду жилище, не просто предлагает идеальное уютное убежище от шума и суеты центральной части Лондона, он дает возможность отдохнуть в благоухающем саду, что само по себе уже фантастика. Лофтовый уровень позволил увеличить площадь для обустройства просторной гостиной в стиле шебби-шик. С одной ее стороны организована столовая с выходом во внутренний дворик с садом, а с другой – установлено пианино, что порадует любителей помузицировать в свободное время.
В мини-коттедже имеется и кухня, и столовая (Лондон, Великобритания).
Уютная спальня находится на лофтовом пространстве (Лондон, Великобритания). | Фото: loveproperty.com.
Кухня, оформленная во французском загородном стиле, хотя и довольно компактная, но все же прекрасно оборудована современной бытовой техникой, полноразмерным холодильником и посудомоечной машиной. Спальня, расположенная на мезонине, может похвастаться роскошной кроватью из красного дерева, изысканными столиками и светильниками. Главной изюминкой этого пространства стало мансардное окно, позволяющее любоваться глубиной, постоянно меняющегося неба и мерцающими звездами. Ванная же комната включает стандартный набор удобств жизненно необходимых для современников.
