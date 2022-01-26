Чужое лицо: как парень из Бразилии потратил 3 тысячи долларов, чтобы превратиться… в корейца

Xiahn – модель из Бразилии, который «превратился» в корейца
Как бы американские фильмы для подростков не внушали, что важно оставаться собой в любой ситуации, многим людям так и хочется стать кем-то другим. В мягком случае – «улучшенной» версией себя. А в худшем – и вовсе примерить чужое лицо. На том и стоит многомиллионная индустрия пластической хирургии. Вот и простой бразильский парень думал-думал, и решил стать…корейцем. А что из этого вышло, узнайте дальше.
Xiahn – модель из Бразилии, который «превратился» в корейца
За последние 8-10 лет Южная Корея стала популярнейшим туристическим направлением и настоящим культурным феноменом. Яркая поп-музыка, немного наивно-детская мода и сентиментальные сериалы обращают миллионы молодых людей в ярых фанатов «корейщины». Любить что-то – это прекрасно. Но порой нежные чувства ко всему модно-корейскому приобретают оттенок одержимости. Что и случилось с бразильцем по имени Xiahn.
Xiahn – модель из Бразилии, который «превратился» в корейца
Xiahn – это не настоящее имя, а псевдоним на манер звезды корейского попа. Его бразильский студент взял после того, как пережил 10 пластических операций «по смене национальности». За три с лишним тысячи долларов Xiahn изменил овал лица, форму носа и, самое главное, разрез глаз. А всё ради того, чтобы из голубоглазого блондина превратиться в корейского парня с глянцевой обложки.
Xiahn – модель из Бразилии, который «превратился» в корейца
Xiahn – модель из Бразилии, который «превратился» в корейца
Одержимость звёздами дорам, K-pop и их стилем началась после того, как парень отучился семестр по обмену в южнокорейском Пусане, втором по величине городе после Сеула. Местные стандарты красоты и обыденное отношение к пластической хирургии так поразили Xiahn, что он тоже решил стать «красивым корейцем». Правда, несколько экстремальным способом.
Xiahn – модель из Бразилии, который «превратился» в корейца
Xiahn – модель из Бразилии, который «превратился» в корейца
Xiahn – модель из Бразилии, который «превратился» в корейца
После серии операций, начатых в 2014 году, Xiahn изменился до неузнаваемости. Зато теперь он счастлив и продолжает сниматься в многочисленных фотосессиях. «Я не жалею о том, что сделал, но больше операций не планирую», - говорит бразильский кореец журналистам.
Xiahn – модель из Бразилии, который «превратился» в корейца
Xiahn – модель из Бразилии, который «превратился» в корейца
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