Чужое лицо: как парень из Бразилии потратил 3 тысячи долларов, чтобы превратиться… в корейца

Xiahn – модель из Бразилии, который «превратился» в корейца

Xiahn – модель из Бразилии, который «превратился» в корейца

Xiahn – модель из Бразилии, который «превратился» в корейца

Xiahn – модель из Бразилии, который «превратился» в корейца

Xiahn – модель из Бразилии, который «превратился» в корейца

Xiahn – модель из Бразилии, который «превратился» в корейца

Xiahn – модель из Бразилии, который «превратился» в корейца

Xiahn – модель из Бразилии, который «превратился» в корейца

Xiahn – модель из Бразилии, который «превратился» в корейца

Xiahn – модель из Бразилии , который «превратился» в корейца