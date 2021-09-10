17 людей, которые ведут себя так, будто у них есть еще одна жизнь в запасе

Люди, которые легко могут стать лауреатами премии Дарвина.
Одни люди считают себя умными, а другие - очень умными и всезнающими. Доходит часто до того, что начинают игнорировать все правила и ограничения. Со стороны это выглядит забавно, но повторять подобное запрещается.
1. «Нет, ну, если женщина держит, то все в порядке!»
«Не мешайте выгуливать мужа!» | Фото: Показуха.
2. «А давай пошутим и устроим Гене землетрясение!»
Бравые напарники. | Фото: Приколисты.
3. «Да не нужна мне эта жизнь, если окна грязные!»
По мнению Novate.ru, кто-то тут слишком хорошая хозяйка. | Фото: Вообще, ОГОНЬ!
4. Правильно, шлемы не нужны, лучше сильнее вытягивать руки!
Техника безопасности для мотоциклистов. | Фото: super-interes.ru.
5. «Так глядишь, и в розетку инструмент включать не придется!»
Электричество и лужа - идеальная компания. | Фото: Fuckitall.NL.
6. Бенефис веселого лесничего!
Пока что это просто мужчина с бензопилой! | Фото: Крутой облом.
7. «Сынок, папу слушай, а не надписи всякие читай!»
С папой можно все! | Фото: dropi.ru.
8. «Эх, парень, совсем ты себя не жалеешь!»
Опасная близость. | Фото: Хумор.
9. «Небось в ожоговое спешит!»
Самый быстрый способ глажки. | Фото: Досенг.
10. «Нам мало-мало-мало огня!»
Добавить огоньку. | Фото: я В шоке!
11. «А заодно и петли проверю...»
Человек и дверь. | Фото: pixmafia.com.
12. «Закапываем его, ребята, а его зарплату между собой поделим!»
Опасная работа. | Фото: Vse42.ru.
13. «Спорим, я смогу научить крокодила базовым командам?»
Дрессировка крокодила. | Фото: Pikabu.
14. Интересно, от чего на такой высоте может защитить каска?
Главное, защитить голову. | Фото: Курьезы: смешные истории.
15. «Ромео! О, как жаль, что ты Ромео!»
Романтика дворов. | Фото: Mynet.
16. «Ребят, наверное, вы не знаете, но обычно, чтобы добраться куда-то, используют лестницу!»
Живая пирамидка. | Фото: Pikabu.
17. «А давай проверим, насколько защищают очки!»
Любители опасных экспериментов. | Фото: Хумор.
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