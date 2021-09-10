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17 людей, которые ведут себя так, будто у них есть еще одна жизнь в запасе


Люди, которые легко могут стать лауреатами премии Дарвина.

Люди, которые легко могут стать лауреатами премии Дарвина.

Одни люди считают себя умными, а другие - очень умными и всезнающими. Доходит часто до того, что начинают игнорировать все правила и ограничения. Со стороны это выглядит забавно, но повторять подобное запрещается.

1. «Нет, ну, если женщина держит, то все в порядке!»


17 людей, которые ведут себя так, будто у них есть еще одна жизнь в запасе

«Не мешайте выгуливать мужа!» | Фото: Показуха.

 

2. «А давай пошутим и устроим Гене землетрясение!»


Бравые напарники. | Фото: Приколисты.

Бравые напарники. | Фото: Приколисты.

 

3. «Да не нужна мне эта жизнь, если окна грязные!»


По мнению Novate.ru, кто-то тут слишком хорошая хозяйка. | Фото: Вообще, ОГОНЬ!

По мнению Novate.ru, кто-то тут слишком хорошая хозяйка. | Фото: Вообще, ОГОНЬ!

 

4. Правильно, шлемы не нужны, лучше сильнее вытягивать руки!


Техника безопасности для мотоциклистов. | Фото: super-interes.ru.

Техника безопасности для мотоциклистов. | Фото: super-interes.ru.

 

5. «Так глядишь, и в розетку инструмент включать не придется!»


Электричество и лужа - идеальная компания. | Фото: Fuckitall.NL.

Электричество и лужа - идеальная компания. | Фото: Fuckitall.NL.

 

6. Бенефис веселого лесничего!


Пока что это просто мужчина с бензопилой! | Фото: Крутой облом.

Пока что это просто мужчина с бензопилой! | Фото: Крутой облом.

 

7. «Сынок, папу слушай, а не надписи всякие читай!»


С папой можно все! | Фото: dropi.ru.

С папой можно все! | Фото: dropi.ru.

 

8. «Эх, парень, совсем ты себя не жалеешь!»


Опасная близость. | Фото: Хумор.

Опасная близость. | Фото: Хумор.

 

9. «Небось в ожоговое спешит!»


Самый быстрый способ глажки. | Фото: Досенг.

Самый быстрый способ глажки. | Фото: Досенг.

 

10. «Нам мало-мало-мало огня!»


Добавить огоньку. | Фото: я В шоке!

Добавить огоньку. | Фото: я В шоке!

 

11. «А заодно и петли проверю...»


Человек и дверь. | Фото: pixmafia.com.

Человек и дверь. | Фото: pixmafia.com.

 

12. «Закапываем его, ребята, а его зарплату между собой поделим!»


Опасная работа. | Фото: Vse42.ru.

Опасная работа. | Фото: Vse42.ru.

 

13. «Спорим, я смогу научить крокодила базовым командам?»


Дрессировка крокодила. | Фото: Pikabu.

Дрессировка крокодила. | Фото: Pikabu.

 

14. Интересно, от чего на такой высоте может защитить каска?


Главное, защитить голову. | Фото: Курьезы: смешные истории.

Главное, защитить голову. | Фото: Курьезы: смешные истории.

 

15. «Ромео! О, как жаль, что ты Ромео!»


Романтика дворов. | Фото: Mynet.

Романтика дворов. | Фото: Mynet.

 

16. «Ребят, наверное, вы не знаете, но обычно, чтобы добраться куда-то, используют лестницу!»


Живая пирамидка. | Фото: Pikabu.

Живая пирамидка. | Фото: Pikabu.

 

17. «А давай проверим, насколько защищают очки!»


Любители опасных экспериментов. | Фото: Хумор.

Любители опасных экспериментов. | Фото: Хумор.

 

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17 людей, которые ведут себя так, будто у них есть еще одна жизнь в запасе

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17 людей, которые ведут себя так, будто у них есть еще одна жизнь в запасеПодписаться на мой Instagram
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