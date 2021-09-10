17 людей, которые ведут себя так, будто у них есть еще одна жизнь в запасе

Люди, которые легко могут стать лауреатами премии Дарвина.

1. «Нет, ну, если женщина держит, то все в порядке!»

«Не мешайте выгуливать мужа!» | Фото: Показуха.

2. «А давай пошутим и устроим Гене землетрясение!»

Бравые напарники. | Фото: Приколисты.

3. «Да не нужна мне эта жизнь, если окна грязные!»

По мнению Novate.ru, кто-то тут слишком хорошая хозяйка. | Фото: Вообще, ОГОНЬ!

4. Правильно, шлемы не нужны, лучше сильнее вытягивать руки!

Техника безопасности для мотоциклистов. | Фото: super-interes.ru.

5. «Так глядишь, и в розетку инструмент включать не придется!»

Электричество и лужа - идеальная компания. | Фото: Fuckitall.NL.

6. Бенефис веселого лесничего!

Пока что это просто мужчина с бензопилой! | Фото: Крутой облом.

7. «Сынок, папу слушай, а не надписи всякие читай!»

С папой можно все! | Фото: dropi.ru.

8. «Эх, парень, совсем ты себя не жалеешь!»

Опасная близость. | Фото: Хумор.

9. «Небось в ожоговое спешит!»

Самый быстрый способ глажки. | Фото: Досенг.

10. «Нам мало-мало-мало огня!»

Добавить огоньку. | Фото: я В шоке!

11. «А заодно и петли проверю...»

Человек и дверь. | Фото: pixmafia.com.

12. «Закапываем его, ребята, а его зарплату между собой поделим!»

Опасная работа. | Фото: Vse42.ru.

13. «Спорим, я смогу научить крокодила базовым командам?»

Дрессировка крокодила. | Фото: Pikabu.

14. Интересно, от чего на такой высоте может защитить каска?

Главное, защитить голову. | Фото: Курьезы: смешные истории.

15. «Ромео! О, как жаль, что ты Ромео!»

Романтика дворов. | Фото: Mynet.

16. «Ребят, наверное, вы не знаете, но обычно, чтобы добраться куда-то, используют лестницу!»

Живая пирамидка. | Фото: Pikabu.

17. «А давай проверим, насколько защищают очки!»

Любители опасных экспериментов. | Фото: Хумор.

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