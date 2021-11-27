Очаровательный пудель, который знает, как наслаждаться жизнью

Знакомьтесь, той-пудель по кличке Cookie.

1. Очаровательное создание

Фотогеничный той-пудель по кличке Cookie в цветочной феерии.

2. Долгожданная сладость

Такие вкусные шарики разноцветного мороженого, что даже слюнки текут.

3. А вот и десертик

Аппетитный тортик я съем до последней крошки.

4. Утренний рацион

Для того чтобы проснуться и поднять себе настроение, необходима чашечка кофе с печеньками.

5. Банный день

С легким паром.

6. Кактусовая долина

Небольшая репетиция перед отпуском.

7. Вечерние новости

Уютная постель поможет отправиться в страну грез, а пока почитаю.

8. Супер пес

Рекомендую прогулки на свежем воздухе, особенно на велосипеде.

9. На ночном небосводе

Большая и Малая медведица.

10. Летняя прогулка

Вперед, за новыми приключениями.

11. За здоровый образ жизни

Давай сделаем зеленое смузи.

12. Соблазн так велик

Ну хоть чуть-чуть дайте попробовать какой вкус у этого странного растения .