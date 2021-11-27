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Очаровательный пудель, который знает, как наслаждаться жизнью


Знакомьтесь, той-пудель по кличке Cookie.

Знакомьтесь, той-пудель по кличке Cookie.

Ещё не человек, но уже не собака. Это про пуделя. Собаки этой породы становятся для своих хозяев не просто прекрасными компаньонами, но и настоящими друзьями, которые тонко чувствуют настроение своего хозяина. И пудель Куки американской художницы и фотографа Олии - ещё одно яркое подтверждение этого правила. Кажется, что этот пёс разделяет увлечение своей хозяйки и с удовольствием позирует для фотографий.

1. Очаровательное создание


Фотогеничный той-пудель по кличке Cookie в цветочной феерии.

Фотогеничный той-пудель по кличке Cookie в цветочной феерии.

 

2. Долгожданная сладость


Такие вкусные шарики разноцветного мороженого, что даже слюнки текут.

Такие вкусные шарики разноцветного мороженого, что даже слюнки текут.

 

3. А вот и десертик


Аппетитный тортик я съем до последней крошки.

Аппетитный тортик я съем до последней крошки.

 

4. Утренний рацион


Для того чтобы проснуться и поднять себе настроение, необходима чашечка кофе с печеньками.

Для того чтобы проснуться и поднять себе настроение, необходима чашечка кофе с печеньками.

 

5. Банный день


С легким паром.

С легким паром.

 

6. Кактусовая долина


Небольшая репетиция перед отпуском.

Небольшая репетиция перед отпуском.

 

7. Вечерние новости


Уютная постель поможет отправиться в страну грез, а пока почитаю.

Уютная постель поможет отправиться в страну грез, а пока почитаю.

 

8. Супер пес


Рекомендую прогулки на свежем воздухе, особенно на велосипеде.

Рекомендую прогулки на свежем воздухе, особенно на велосипеде.

 

9. На ночном небосводе


Большая и Малая медведица.

Большая и Малая медведица.

 

10. Летняя прогулка


Вперед, за новыми приключениями.

Вперед, за новыми приключениями.

 

11. За здоровый образ жизни


Давай сделаем зеленое смузи.

Давай сделаем зеленое смузи.

 

12. Соблазн так велик


Ну хоть чуть-чуть дайте попробовать какой вкус у этого странного растения.

Ну хоть чуть-чуть дайте попробовать какой вкус у этого странного растения.

 

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Очаровательный пудель, который знает, как наслаждаться жизнью

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Очаровательный пудель, который знает, как наслаждаться жизньюПодписаться на мой Instagram
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