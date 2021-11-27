Очаровательный пудель, который знает, как наслаждаться жизнью

Знакомьтесь, той-пудель по кличке Cookie.
Ещё не человек, но уже не собака. Это про пуделя. Собаки этой породы становятся для своих хозяев не просто прекрасными компаньонами, но и настоящими друзьями, которые тонко чувствуют настроение своего хозяина. И пудель Куки американской художницы и фотографа Олии - ещё одно яркое подтверждение этого правила. Кажется, что этот пёс разделяет увлечение своей хозяйки и с удовольствием позирует для фотографий.
1. Очаровательное создание
Фотогеничный той-пудель по кличке Cookie в цветочной феерии.
2. Долгожданная сладость
Такие вкусные шарики разноцветного мороженого, что даже слюнки текут.
3. А вот и десертик
Аппетитный тортик я съем до последней крошки.
4. Утренний рацион
Для того чтобы проснуться и поднять себе настроение, необходима чашечка кофе с печеньками.
5. Банный день
С легким паром.
6. Кактусовая долина
Небольшая репетиция перед отпуском.
7. Вечерние новости
Уютная постель поможет отправиться в страну грез, а пока почитаю.
8. Супер пес
Рекомендую прогулки на свежем воздухе, особенно на велосипеде.
9. На ночном небосводе
Большая и Малая медведица.
10. Летняя прогулка
Вперед, за новыми приключениями.
11. За здоровый образ жизни
Давай сделаем зеленое смузи.
12. Соблазн так велик
Ну хоть чуть-чуть дайте попробовать какой вкус у этого странного растения.
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