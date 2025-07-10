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Поезд № 0: как движущийся состав может стать оружием Судного дня




Россия оплетена обширнейшей сетью железных дорог. Условия ландшафта и колоссальные расстояния между населенными пунктами легче преодолевать поездами, нежели автотранспортом и эффективнее, чем самолетом. На протяженности более чем 120тысяч километров путей, перегонов и тупиков легко затеряться составу-другому, что и решили, в свое время, использовать вооруженные силы.
Да, сегодня поговорим о самых популярных атомных поездах на службе армии, а точнее – о боевом железнодорожном ракетном комплексе или БЖРК.

Движение БЖРК по жд РФ/ фото: a.d-cd.net

Движение БЖРК по жд РФ/ фото: a.d-cd.net

 

Их называли «поезда-призраки» за неуловимость и способность мимикрировать под стандартные вагоны рядовых составов. Управлялись поезда исключительно военными, каждый поезд содержал три ракетные установки типа РТ-23УТТХ, называемые «Мо́лодец», принятые на вооружение в 1987 году. Каждый поезд нес заряд в «десятки Хиросим», запустить в цель который можно в любой момент из любой точки страны. Требовалось менее минуты для пробуждения установки и запуска ракеты, каждая из которых могла покрыть расстояние в одиннадцать тысяч километров. Отслеживание поездов смерти потенциальным противником усложнялось тем, что таких поездов безостановочно курсировало до дюжины одновременно!
Подъем ракеты из БЖРК/ фото: cdn23.img.ria.ru

Подъем ракеты из БЖРК/ фото: cdn23.img.ria.ru

 

Разумеется, такое тяжелое вооружение не могло не оказывать повышенных нагрузок на полотно железных дорог. Поэтому, пути, по которым совершались перемещения, были усилены: вместо деревянных шпал положили железобетонные, а сталь рельс заменена на более толстую и прочную. При этом, поезд тянуло одновременно три локомотива.

Само собой, помимо подготовки железнодорожного полотна, проводились испытания на устойчивость и надежность. Поезда взрывали, сталкивали с рельс и т.п. Только после всех испытаний на надежность, их поставили на вооружение и ввели в эксплуатацию.
Раннее фото БЖРК на боевом дежурстве/ фото: topwar.ru

Раннее фото БЖРК на боевом дежурстве/ фото: topwar.ru

 

Поезда-носители ядерного заряда были внушительной дубиной, которую боялись все недружественные государства. Их наличие было настолько устрашающим, что Великобритания и США всячески лоббировали тему разоружения БЖРК: сначала их по обоюдному договору с Советским Союзом локализовали в местах нахождения ракетных дивизий и лишили возможности перемещения, а после договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (договор СНВ-2, 1993г), было решено их полностью разоружить до 2003 года. Вся дюжина ракетоносителей была демонтирована и утилизирована, кроме двух экземпляров, которые стали экспонатами музеев – один в Тольятти, другой в Санкт-Петербурге.
БЖРК в музее / фото: ic.pics.livejournal.com

БЖРК в музее / фото: ic.pics.livejournal.com

 

Эти меры были в известной степени невыгодны для России и спустя несколько лет было заявлено о возобновлении проекта. Но в 2017 году, после многих лет конструирования, сообщили о прекращении работ над созданием нового поколения… Был ли создан новый поезд на самом деле никому не известно, ведь поезд номер ноль, поезд-призрак на то и призрак, чтобы быть неуловимой тайной и загадкой на бесконечных путях железных дорог…

 
БЖРК в современности/ фото: warfiles.ru

БЖРК в современности/ фото: warfiles.ru

 

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