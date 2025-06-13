Почему собака при походах на улицу грызёт траву

Большинство собачников рано или поздно сталкивается с откровенно странным зрелищем: при походе на улицу собака неожиданно начинает грызть траву. При этом после употребления зелёной закуски домашнего хищника нередко тошнит, что совсем не удивительно, ведь собака – это волк, а не корова! Описанное явление весьма распространено среди домашних питомцев и чаще всего абсолютно безобидно.
Чаще всего поедание травы - нормально. /Фото: tr.pinterest.com.
Почему собака ест траву? В качестве ответа на этот вопрос по интернету курсируют самые разнообразные версии. Одни утверждают, что таким образом животное пытается разнообразить рацион. Другие рассказывают о том, что собака якобы намеренно пытается спровоцировать рвоту для очистки желудка с целью удаления лишней пищи или посторонних предметов. Третьи списывают такое поведение на болезнь или наследственность животного. Однако, самый честный ответ на этот вопрос – мы не знаем. Не то, чтобы этой проблемой никогда не занимались кинологи. Однако, полностью убедительного и окончательного ответа на этот счет нет. Например, несколько лет назад этой проблемой в очередной раз занялись специалисты Калифорнийского университета.
Как минимум 60% собак ест траву регулярно. /Фото: gazetametro.ru.
В частности, тамошние исследователи подставили под вопрос популярный тезис о том, что собака ест траву, чтобы намеренно спровоцировать рвоту. Ученые считают, что нет никаких доказательств того, что собака делает это хотя бы на уровне инстинкта специально. Другими словами, люди путают причину и следствие, принимая желаемое за действительное: собака ест траву чтобы её вырвало или все-таки собаку рвет, потому что она зачем-то съела траву.
Вопреки популярному стереотипу, даже дикие волки едят растительную пищу. Правда преимущественно с голодухи. /Фото: pinterest.com.
Сомнительно и утверждение о том, что животное поедает траву с целью получения каких-то недостающих витаминов в случае ослабления организма или болезни. На втором этапе исследования ученые изучили 47 собак разных пород, каждая из которых хотя бы раз ела траву. При этом 79% из этих питомцев ели траву в ходе прогулок (по утверждению хозяев) на постоянной основе. Воспоследовавшее амбулаторное исследование показало, что те или иные проблемы со здоровьем, включая дефицит витаминов есть только у 8% собак из контрольной группы. А значит животное точно не поедает траву в рамках «собачьего самолечения».
Уверенного ответа на этот вопрос у науки нет по сей день. /Фото: amazon.com.
Похожие результаты были получены и при проведении масштабного опроса, в котором принял участие 1 571 собачник. Около 68% хозяев признались, что регулярно наблюдают поедание травы их питомцем. При этом лишь 22% согласились с тем, что собаку обязательно тошнит после зелёной диеты. Наконец, лишь 8% заявили, что у их собак были диагностированы какие-либо проблемы со здоровьем перед началом регулярного поедания травы. Таким образом однозначного ответа на вопрос до сих пор нет. Возможно, собака действительно ест траву, чтобы очистить пищеварительную систему, в том числе от каких-либо паразитических организмов. А возможно это просто относительно безопасная разновидность пикацизма – расстройства, толкающего животное на поедание не пищевых предметов.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии