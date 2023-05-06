С нами не соскучишься!

8 313 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Почему асфальтированные дорожки перед домами американцев не портятся годами


Почему асфальтированные дорожки перед домами американцев не портятся годами


Каждый из нас, даже если никогда не был в США, видел в фильмах идеальное состояние асфальтированных дорожек возле коттеджей, а также ухоженные газоны с подстриженной травой и отсутствие двухметровых заборов. Картинка поистине прекрасна. Но самое интересное, асфальтовое покрытие там не меняется десятилетиями. Тогда как американцам удается сохранить его в таком состоянии?

Все дело в краске


Чтобы сохранить дорожки из асфальта в первозданном виде, американцы их красят / Фото: paulssealcoating.net

Чтобы сохранить дорожки из асфальта в первозданном виде, американцы их красят / Фото: paulssealcoating.net

 

Как оказалось, асфальт у них красят. Для нас это все слишком сложно, а у них – в порядке вещей. Люди с более высоким доходом возле своих домов могут покрыть дорожки клинкерной плиткой или брусчаткой, но у большинства лежит асфальт. Нагрузка же на дорожное покрытие слишком высокая, так как практически у всех в семье есть автомобили.
Каждые 3-5 лет на асфальтовое покрытие наносится специальная краска / Фото: cleanstripe.com

Каждые 3-5 лет на асфальтовое покрытие наносится специальная краска / Фото: cleanstripe.com


Люди прекрасно понимают, что замена покрытия им обойдется недешево. Поэтому выходят из положения иначе. Принцип – лучше предупредить разрушения, чем их устранить. В итоге по истечении каждых трех-пяти лет они красят свои дорожки специальной краской.

Защитная технология


Такая технология предотвращает разрушение покрытия под воздействием влаги, низких температур и делает его привлекательным / Фото: tattoo.morrowcommonpleas.com

Такая технология предотвращает разрушение покрытия под воздействием влаги, низких температур и делает его привлекательным / Фото: tattoo.morrowcommonpleas.com

 

Действительно, данная технология довольно сложная. Обеспечивается не только идеальный внешний вид дорожек, но и предотвращается разрушение асфальтового покрытия. Процесс имеет и свое название – силкоутинг. Краска вязкой консистенции имеет черный цвет. В ее состав входят кварцевый песок, битум, краситель, силиконы и другие добавки, позволяющие защитить покрытие от воздействия влаги, низких температур, солнца, бензина и масла, ну и само собой, делают его черным и привлекательным.
Обработка асфальта существенно ускоряет процесс таяния снега и стекание образовавшейся воды в ливневую систему / Фото: takeadvantage.ca

Обработка асфальта существенно ускоряет процесс таяния снега и стекание образовавшейся воды в ливневую систему / Фото: takeadvantage.ca

 

Обработка асфальта существенно ускоряет процесс таяния снега и стекание образовавшейся воды в ливневую систему. Что касается самой обработки, то сложного в ней ничего нет, но дышать всеми этими испарениями, которые исходят от состава, очень вредно. В связи с этим работу выполняют, как правило, люди, которые хотят подзаработать, например, студенты или пенсионеры, эмигранты.
Ездить и ходить по обработанной дорожке можно спустя восемь часов / Фото: na-dache.pro

Ездить и ходить по обработанной дорожке можно спустя восемь часов / Фото: na-dache.pro

 

На обработку одной асфальтовой дорожки требуется от двух до трех часов времени. Ездить и ходить по ней можно спустя восемь часов. При регулярной такой обработке асфальт без ремонта прослужит несколько десятков лет.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Почему асфальтированные дорожки перед домами американцев не портятся годами

И не забудьте:
Почему асфальтированные дорожки перед домами американцев не портятся годамиПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх