Почему стыдно продавать сына больше двух раз: Нюансы семейного права в Древнем Риме

Богиня Юнона покровительствовала браку и деторождению, по поверьям древних римлян
Древний Рим отличался высокой консервативностью в семейных отношениях и большой строгостью к месту женщины и детей в семье. А ещё римляне обожали правила и законы, принимали и записывали их в огромных количествах. И кое-что из традиционного и официального семейного права римлян может шокировать современного человека.
Главой римской семьи был так называемый Pater familias, самый старший представитель семьи мужского рода. Только отцу семьи разрешалось владеть землёй и представлять семью в суде и экономических сделках. Даже взрослый сорокалетний мужчина был лишён этих прав, пока был жив его отец.
Любой родившийся в семье ребёнок становился новым членом семьи только после того, как старший мужчина признавал его. По традиции, младенца клали возле ног отца семейства. Если он брал ребёнка на руки, у него появлялись сын, дочь, внук или внучка. Непризнанный ребёнок не считался римским гражданином, даже если его не выкидывали умирать.
Кроме того, очень долго отцы имели право торговать своими детьми и убивать их. Даже мать ребёнка не имела права потом требовать отмщения. Ребёнок - собственность мужчины, и точка. Временной продажей в рабство и убийствами, кстати, регулировалось количество детей в семье - даже в Древнем Риме знали, что меньше детей легче прокормить. Только средства контрацепции не применяли. Зачем, если от ребёнка нетрудно избавиться после рождения?
Зато за убийство отца полагалась одна из самых жестоких смертных казней. Отцеубийце завязывали глаза, вывозили за город, раздевали догола и били палками до полусмерти. После этого заколачивали в одной бочке со змеёй, собакой, обезьяной и петухом и бросали в море. Обезумевшие животные нападали друг на друга и на человека, терзая его, пока он не умрёт.
По легенде, семейная жизнь в Древнем Риме началась с похищения и изнасилования воинами Ромула девушек из племени сабинян. Картина Себастьяна Риччи
Отец также имел право убить любого человека, которого заставал во время полового акта со своей незамужней дочкой. Даже если дочке было за тридцать и у неё была любовь. Если отец убивал любовника дочери, то обязан был убить и дочь.
Нельзя сказать, что закон никак не защищал детей от произвола отцов. Во-первых, законы Октавиана Августа запретили убийство детей (это уже в последних годах до нашей эры). Во-вторых, отец имел право продать во временное рабство ребёнка не больше трёх раз. После третьего раза он лишался родительских прав на этого ребёнка, потому что больше двух продаж считалось жестоким обращением. Так что предприимчивые папаши продавали детей по очереди.
Признанные дети римского гражданина помечались специальными амулетами: буллами мальчики и лунулами девочки. Это было нужно для того, чтобы любой прохожий мог без труда понять, каких детей можно бить и насиловать, а за каких засудят. А то мало ли, шёл, развлёкся, а тебя в суд тащат или на месте убивают. Неприятно.
Играющие дети. Барельеф
Брачный возраст для римлян начинался с 12 лет для девочек и 14 - для мальчиков. Жениться для мальчика, впрочем, не значило стать полноправным гражданином. С этим ему надо было подождать до 25 лет, а если вспомнить о правах отцов семейств, то и ещё дольше.
На свадьбе вместо поцелуя молодые пожимали друг другу руки. Во-первых, нежность считалась признаком слабости для мужчины, и её не стоило демонстрировать. Во-вторых, брак вообще не был связан с любовью, это была сделка двух семейств. Так что пожатие рук выглядело очень логичным. Европейцы до сих пор так делают при заключении сделки. Конечно, официально брачное рукопожатие было знаком сердечного единения, но стоит помнить, что часто молодожёны впервые видели друг друга на свадьбе - какое уж там единение.
Хотя традиционные законы всячески закабаляли женщин, жёны всё равно со временем научились их обходить. Например, чтобы вещь стала собственностью римлянина, он должен был владеть ею не меньше года. Женщины, которыми не хотелось стать собственностью мужчин, должны были сбегать каждый год и скрываться от мужа три дня. Ну да, женщины были вещью. Потому закон на них так и действовал.
В наиболее традиционные времена замужняя женщина подлежала смерти, если кто-либо видел её пьяной.
Джон Уильям Годвард. Римская матрона. Павлин - любимая птица Юнона, покровительницы замужних римлянок
Со временем законы Рима смягчались, науки и философия развивались и шли вперёд и влюблённость уже не казалась чем-то странным и недостойным мужчин. Кроме того, стало гораздо свободнее с половой жизнью (мужчины в ней, впрочем, с самого начала мало ограничивались). Одному из императоров, Октавиану Августу, всё это не нравилось, и он издал множество законов ради укрепления семьи и восстановления традиционной нравственности.
Например, император пресёк практику мужского мошенничества, когда какой-нибудь проходимец женился на женщине, забирал её приданое, наслаждался с ней в постели, а года через два под надуманным предлогом давал развод (оспорить который у неё права не было) и возвращал женщину отцу, оставив у себя всё, что она принесла с собой после свадьбы. Император учредил закон, по которому в случае развода приданое возвращалось в родную семью вместе с женщиной. Правда, его интересовала защита не жён, а экономических интересов тестей.
Он также законодательно сделал брак обязательным для всех мужчин младше 60 лет и женщин младше 50 лет из сословий сенаторов и всадников. Мужчинам при этом запрещалось жениться на дочерях вольноотпущенников во имя чистоты крови римской элиты. Холостяки ограничивались в правах, например, им запрещалось получать по наследству какое-либо имущество. Женатые, но без признанных детей получали только половину от завещанных им денег. Впрочем, холостяками не считались помолвленные мужчины, так что многие римляне фиктивно, на время, обручались с незрелыми девушками и дальше “ждали” её совершеннолетия. По закону, помолвка считалась действительной ровно два года; через два года разрывали одну и объявляли другую.
Скульптурный портрет Октавиана Августа
Октавиана Августа очень волновала низкая рождаемость. Он вменил в обязанность заводить детей каждому свободному римлянину под угрозой штрафа. Надо отметить, что в то время, как император начал борьбу за деторождение, по факту Рим был перенаселён. Тем не менее, один из его законов в пользу рождения детей работал на освобождение женщины от власти мужа: она становилась свободной гражданкой, дав жизнь третьему ребёнку.
Чтобы поощрить вступления в брак, Октавиан Август разрешил юношам и девушкам обращаться за разрешением в магистрат, если их отцы были против свадьбы. А вообще, надо сказать, в Древнем Риме было несколько видов брака, которые регулировались разными законами: cum manu (передача полной власти над женщиной от опекуна мужу), sine manu (власть над замужней женщиной оставалась за опекуном) и конкубинат (фактическое сожительство в браке без свадьбы). Брак cum manu мог заключаться через традиционные обряды или через покупку невесты. Последняя форма была больше популярна у простолюдинов.
Только в пятом веке до нашей эры стали возможны браки между знатью (патрициями) и простолюдинами (плебеями). Если при этом патрицианкой была жена (такое было возможно только при богатстве жениха), она всё равно считалась принадлежащей отцу. а не мужу. Вообще долгое время отцы по своей воле могли разводить дочерей с мужьями. Только во втором веке до нашей эры появился запрет на подобное проявление отцовской власти, кроме случаев, когда брак неудачен и отец таким образом спасает свою дочь.
Некоторое время отпущенная на волю рабыня, ставшая женой своего бывшего господина, могла, как римлянки, подавать на развод, но Октавиан Август лишил вольноотпущенниц такого права. И, кстати, рабынь. Рабам стало возможно вообще вступать в брак официально. Но даже при Августе не могли жениться и признавать детей римские солдаты. Семья, как полагали в Риме, лишает мужчину боевого духа. Вокруг этого запрета и родилась легенда о Святом Валентине как о пострадавшем за венчание солдат с их любимыми девушками.
Текст: Лилит Мазикина
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