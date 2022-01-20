Почему стыдно продавать сына больше двух раз: Нюансы семейного права в Древнем Риме

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Богиня Юнона покровительствовала браку и деторождению, по поверьям древних римлян

Древний Рим отличался высокой консервативностью в семейных отношениях и большой строгостью к месту женщины и детей в семье. А ещё римляне обожали правила и законы, принимали и записывали их в огромных количествах



Древний Рим отличался высокой консервативностью в семейных отношениях и большой строгостью к месту женщины и детей в семье. А ещё римляне обожали правила и законы, принимали и записывали их в огромных количествах . И кое-что из традиционного и официального семейного права римлян может шокировать современного человека.

По легенде, семейная жизнь в Древнем Риме началась с похищения и изнасилования воинами Ромула девушек из племени сабинян. Картина Себастьяна Риччи

Играющие дети. Барельеф

Джон Уильям Годвард. Римская матрона. Павлин - любимая птица Юнона, покровительницы замужних римлянок

Скульптурный портрет Октавиана Августа