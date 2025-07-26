10 самых смертоносных болезней в человеческой истории

Самые ужасные эпидемии в истории человечества уносили сотни миллионов жизней, иногда стирая с лица земли целые народы. Вот список из 10 наиболее известных и опасных болезней с которыми нам пришлось когда-либо столкнуться.
Сыпной Тиф.
Одна из самых опасных болезней, вызываемая бактерией риккетсией.
Холера.
Одна из самых опасных болезней, вызывающих серьезные эпидемии. В своей самой серьезной форме холера может быть смертельна. Если не оказать помощь в течение трех часов, зараженный человек может умереть. Признаки — диарея, шок, кровотечение из носа, судороги ног, рвота и сухая кожа. Первая вспышка холеры была зарегистрирована в Бенгалии, и оттуда распространялась в Индию, Китай, Индонезию и Каспийское море.
Оспа.
Оспа, как полагают, начала заражать людей ещё в 10,000 году до н. э. Однако, серьёзные эпидемии оспы начались гораздо позже. В Англии в течение XVIII века, эта болезнь убивала приблизительно 400,000 человек каждый год и вызывала уйму случаев слепоты. Главный признак — вспышка маленьких язв по всему телу. Другие симптомы включают рвоту, боль в спине, лихорадку и головную боль. Самый ранний симптом оспы был обнаружен в Древних египетских мумиях. Считается, что египетские торговцы принесли болезнь в Индию, где она и оставалась в течение 2000 лет. После успешных кампаний по вакцинации в течение 19-х и 20-х веков, было объявлено об уничтожении оспы в декабре 1979. На сегодняшний день, оспа — единственное человеческое инфекционное заболевание, которое было полностью уничтожено.
Испанский грипп (испанка).
Пандемия гриппа 1918 года распространилась практически по всему миру. Эпидемия была вызвана необычно опасным и смертельным вирусом гриппа подтипа H1N1. Исторические и эпидемиологические данные не позволяют определить географическое происхождение вируса. Большинство его жертв было здоровыми, молодыми и совершеннолетними, в отличие от большинства вспышек гриппа, которые преимущественно затрагивали детей, пожилых, или ослабленных пациентов. Пандемия продлилась с марта 1918 до июня 1920, распространившись даже к арктическим и отдаленным Тихоокеанским островам. Считается, что от 20 до 100 миллионов человек были убиты во всем мире — приблизительный эквивалент одной трети населения Европы. Интересно, что испанский грипп происходит из того же самого подтипа (H1N1), что и Свиной грипп.
Желтая лихорадка.
Симптомы желтой лихорадки — лихорадка, озноб, медленное сердцебиение, тошнота, рвота и запор. Согласно оценкам, эта болезнь вызывает приблизительно 30 000 смертельных случаев каждый год, если люди не вакцинированы. Известная вспышка желтой лихорадки была в Филадельфии, Пенсильвания в 1793. Болезнь убила целых 10 000 человек в одной только Филадельфии. Большая часть населения сбежала из города, включая президента. Но мэр остался, и жизнь города вскоре была восстановлена.
Вирус Эбола.
Многие наслышаны об этой болезни, но далеко не все хорошо знают где и когда она появилась, что из себя представляет, и чем она вообще опасна? Геморрагическую лихорадку Эбола называют в честь реки Эбола, где произошла её первая признанная вспышка. Вирус Эбола впервые появился в 1976 в Заире и оставался неопределенным до 1989, со вспышкой в Рестоне, Вирджиния. Было подтверждено, что опасная болезнь передается через жидкости тела, однако возможна передача через простое взаимодействие с больным. На ранних стадиях Эбола может не быть очень заразным. Контакт с кем-то на ранних стадиях даже может не передать болезнь. В то время, как болезнь прогрессирует, физические жидкости от диареи, рвоты, и кровотечения представляет чрезвычайную биологическую опасность. Из-за отсутствия надлежащего оборудования и гигиенических методов, крупномасштабные эпидемии происходят главным образом в бедных, изолированных областях без современных больниц, или образованного медицинского штата.
Малярия.
К симптомам малярии относятся анемия, лихорадка, холод, и даже кома, или смерть. Эта болезнь обычно распространяется, когда человек укушен москитом Анофелеса, который заразился инфекцией от другого человека. Малярия гораздо менее «распиарена» в СМИ, в отличие от того же Вируса Эбола, но представляет куда большую опасность. Каждый год по всему миру возникает приблизительно 400 миллионов случаев малярии, убивающей миллионы людей. Эта болезнь — одно из наиболее распространенных инфекционных заболеваний и очень серьезная проблема. В настоящее время никакая вакцина не помогает с полной вероятностью спасти больного, но разработки ведутся постоянно.
Туберкулёз.
Туберкулёз вызывал самое широкое общественное беспокойство в XIX и начале XX веках, как местная болезнь городской бедноты. В 1815 каждый четвертый смертельный случай в Англии был связан с туберкулёзом. К 1918 каждый шестой смертельный случай во Франции был все еще вызван этим заболеванием. В XX веке туберкулёз убил приблизительно 100 миллионов человек. Это часто смертельная болезнь, которая поражает легкие. Признаки — кашель, потеря веса, ночная потливость, и слюна с кровью. Костные останки показывают, что люди еще в 7000 до н. э. были заражены туберкулезом.
Полиомиелит.
Полиомиелит очень заразен. Это болезнь, которая поражает центральную нервную систему и позвоночник, иногда оставляет жертву парализованной. Признаки — головная боль, шея, спина и боль в животе, рвота, лихорадка и раздражительность. В 1952 вспышка в Соединенных Штатах привела к 20 000 парализованных детей и более чем 3 000 мертвых. С тех пор была создана вакцина, и защищено большинство детей.
Бубонная чума.
Раздутые лимфатические железы, покрасневшая, а затем почерневшая кожа, тяжелое дыхание, гниющие конечности, рвота кровью и ужасная боль — это лишь некоторые признаки бубонной чумы. Боль вызвана гниением и распадом плоти. Эта болезнь унесла более 200 миллионов жизней. Возможно, самая известная и ужасная пандемия была в Европе в конце 1300-х. Чуму тогда прозвали не иначе, как «Черная смерть». В те годы чума почти вдвое сократила всё население Европы. Бубонная чума обычно вызывается укусом зараженной блохи. Сегодня существуют сразу несколько вакцин, которые излечивают людей, но когда-то это была самая опасная и страшная болезнь из всех возможных.
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