Как бороться с неприятным запахом изо рта: 11 рабочих советов

Неприятный запах изо рта мешает общаться с окружающими и вызывает чувство дискомфорта. Людей с амбре стараются избегать, из-за чего возникают комплексы и неуверенность в себе. Прежде всего необходимо отыскать первопричину запаха.

Маскируя амбре, вы никак не исправите ситуацию, а только усилите неприятный аромат. В этой статье мы разберемся, откуда берется запах изо рта и как его устранить.

Причины появления неприятного запаха изо рта

Неприятный запах изо рта может быть временным и постоянным

В некоторых случаях определить, что именно спровоцировало амбре не составит труда. Если накануне вы употребляли много алкоголя, ели лук, чеснок, приправы с хреном, консервированный тунец, много курили, неприятный запах изо рта не заставит себя ждать.

В случае, когда подобный недостаток проявляется регулярно и без видимых на то причин, стоит обратиться в больницу. Лишь квалифицированный специалист сможет определить причину галитоза, как называют амбре на медицинском языке. Пренебрегать симптомом не стоит, чтобы не допустить развитие заболеваний.

Как бороться с единичными случаями

1. Чесночный или луковый аромат

Не отказывайтесь от блюд с луком и чесноком из-за неприятного запаха

Чеснок - невероятно полезный продукт.

Однако многие люди отказываются от него из-за неприятных последствий. Чтобы избежать амбре, сразу после употребления блюда с чесноком прополощите рот. Затем пожуйте свежее яблоко, шпинат, петрушку или базилик. Если заметили, что язык покрылся темным налетом, нужно почистить зубы. Еще один вариант - закусить орехами. Подойдет миндаль, грецкие или кедровые плоды. Арахис будет неэффективным. Положите в рот несколько орешков и медленно, тщательно разжуйте их.

2. Алкогольный запах

Даже от небольшого количества алкоголя может появиться перегар

Даже после небольшой порции алкоголя в организме как минимум на 2,5-3 часа сохраняется характерное амбре. Побороть перегар помогут ароматные специи. Среди них: мускатный орех, лавровый лист, корица, гвоздика. Пожуйте одну из специй, а затем почистите зубы или воспользуйтесь ментоловой либо мятной резинкой.

3. Табачный аромат

Едкий табачный аромат впитывается и в одежду, и сохраняется во рту

Чтобы не отпугивать окружающих запахом табака, пожуйте несколько зернышек зиры или тмина. Если пряных трав нет под рукой, съешьте свежую морковь или твердое яблоко. Также не забудьте сменить одежду, поскольку в текстиль быстро впитывается табачный аромат.

Народные средства по устранению неприятного запаха изо рта

1. Имбирный или зеленый чай

Зеленый чай с имбирем и медом также защитит от простуды

Зеленый чай - мощный антиоксидант, который благотворно влияет на состояние десен и борется с микробами, которые способствуют появлению неприятного аромата изо рта. В день рекомендуется выпивать не более 500 мл напитка, а сахар лучше заменить медом. Что касаемо имбиря, то чай с этим продуктом содержит фермент, который расщепляет соединения, вызывающие амбре. Напиток избавляет от сухости во рту и активизирует слюноотделение.

2. Пробиотики

Натуральный йогурт и кефир обязательно должны быть в рационе

Регулярное употребление пробиотиков снизит количество бактерий во рту и нормализует функционирование кишечника. Введите в свой ежедневный рацион йогурт без добавок и кефир. Также не повредит жевать резинку в течение 10 минут, однако выбирайте продукт без сахара.

3. Фрукты и овощи

Пожуйте зелень, чтобы нейтрализовать неприятный аромат

Ешьте побольше свежих и твердых продуктов. Например, цитрусовых, моркови, болгарского перца, яблок. Особое внимание уделяйте зеленым продуктам: петрушке, брокколи, брюссельской капусте, щавелю, шпинату. Фрукты и овощи провоцируют выработку слюны, однако хватает такого лайфхака всего на 2-3 часа.

Также можно пожевать кофейные зерна в течение нескольких минут или выпить свежевыжатый сок из половинки лимона, смешанный со 150 мл воды.

4. Травы

Травяные отвары хорошо дезинфицируют ротовую полость

Избавиться от амбре помогут отвары для полоскания. Залейте 1 ст.л. перечной мяты 1 стаканом кипятка. Поставьте жидкость на огонь, доведите до кипения, а после проварите на медленном пламени около 20 минут. Процедите отвар и полоскайте им рот 2-3 раза в день.

Другой вариант - с использованием аптечной ромашки. Залейте 1 ст.л. цветков растения 1 стаканом кипяченной воды. Оставьте отвар настаиваться в течение получаса. Далее процедите и полоскайте ротовую полость 2 раза в день.

5. Растительные и эфирные масла

Ополаскивание растительным маслом вместе с эфирным благотворно скажется на здоровье слизистых

Масляные полоскания помогают оздоровить слизистые оболочки ротовой полости. Компоненты обладают антибактериальными и противовоспалительными свойствами. Смешайте 1 ст.л. подсолнечного, оливкового или льняного масла и 2 капли эфира чайного дерева или корицы. 3-4 минуты ополаскивайте рот, а после прополощите кипяченной водой. Проводите процедуры дважды в день.

6. Яблочный уксус

Разведите уксус с водой и дважды в день полоскайте рот

Еще один вариант для полоскания. Чтобы приготовить раствор, разведите 1 ч.л. уксуса в стакане теплой воды. Полощите ротовую полость несколько минут 2 раза в день.

7. Йод, сода, соль

Этим же раствором можно полоскать горло во время простуды

Дезинфицирующий, противовоспалительный и антибактериальный раствор. Можно использовать при болезнях горла и для избавления от нежелательных ароматов в ротовой полости. Смешайте с 200 мл теплой воды 2 капли йода и по 1 ч.л. соли и соды. Полоскайте рот полученным средством утром и вечером.

8. Перекись водорода

Ни в коем случае не полоскайте рот чистой перекисью

Препарат хорошо нейтрализует неприятный запах, однако использовать его в чистом виде категорически запрещено. Сделайте раствор из 3 ч.л. перекиси 3% и 250 мл теплой воды. Проводите полоскания как минимум 2 раза в день. Если во рту есть небольшие ранки, вы можете почувствовать легкое жжение и увидеть образование пены. Это нормальный процесс, поскольку перекись обеззараживает слизистые оболочки. Ни в коем случае не глотайте раствор, чтобы не обжечь пищевод.

Как проверить, есть ли у вас неприятный запах изо рта

Самый простой способ - спросить у знакомого

1. Узнайте у друзей и попросите сказать честно, отбросив стеснительность и тактичность.

2. Оближите языком внутреннюю поверхность запястья. Подождите 5-10 секунд пока высохнет слюна и понюхайте этот участок.

3. Проведите чайной ложкой по языку, чтобы собрать налет и слюну, а затем оцените запах.

4. После чистки зубов воспользуйтесь нитью и понюхайте ее.

5. Возьмите чистый стакан, сделайте в него глубокий выдох. Далее вдохните воздух из емкости и оцените аромат.

Воспользуйтесь зубной нитью, чтобы проверить свежесть дыхания

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