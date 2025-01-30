Продукты, которыми можно заменить яйца во время готовки

Яичный белок и желток в выпечке — нужный компонент. Он придает ей воздушность и скрепляет все компоненты в тесте между собой. И если во время готовки вы обнаружили, что яйца закончились и нет времени бежать за новыми, то их можно заменить.







Эти 6 продуктов настоящая находка, особенно для людей с аллергией на куриный белок.

1. Банан с разрыхлителем

2. Яблоко

3. Творожный сыр

4. Семена льна

5. Йогурт

6. Сгущенное молоко

7. Чем смазать выпечку

Хорошо спелые бананы делают выпечку влажнойСпелые вызревшие бананы могут послужить идеальной заменой яйцам в тесте. Они даже сделают выпечку более влажной и пористой. Для замены одного яйца нужно взять половину банана. Кладем его в миску и разминаем вилкой, затем добавляем 5-6 граммов разрыхлителя и можно отправлять к муке. Во время готовки безяичного изделия с бананом важно не забывать использовать разрыхлитель или пищевую соду, поскольку сладкий плод делает тесто тяжелым, но благодаря добавке появляются пузырьки воздуха. Также нужно помнить, что в спелых бананах высокое содержание сахара, за счет этого выпечка получится влажной. А вот с неспелыми плодами — сухой.Яблочное пюре дарит хлебобулочным изделия сочностьВторым продуктом, который может заменить яйца в выпечке является яблоко. Этот фрукт делает тесто влажным и сочным — его лучше применять для приготовления пирожных и тортов. Для замены одного среднего по размерам яйца нужно взять одно большое яблоко. Режем его произвольной формы, кладем в чашу блендера и измельчаем до пюре — нам потребуется 50 граммов. Можно использовать готовое консервированное пюре. Добавляем 6 граммов разрыхлителя и отправляем в тесто. Яблочное пюре лучше добавлять в последнюю очередь, когда все сухие компоненты уже перемешены. Также важно знать, что яблоки слегка изменяют вкус выпечки, поэтому нужно учитывать сочетается ли оно с другими продуктами, которые будут использоваться для крема или начинки.Натуральный сыр сделает выпечку более полезнойНо, а если в вашем холодильнике остался только творожный сыр, то он тоже может помочь. Для замены одного яйца нарезаем 100 граммов сыра маленькими кубиками или измельчаем при помощи терки и добавляем к сыпучим компонентам. Сыр хорошо подходит для приготовления сладких и соленых изделий, которые готовится в духовом шкафу. Более того, сырное тесто станет отличным источником кальция, фосфора и высококачественного белка. А после запекания выпечка станет не только вкусной, но и полезной, ведь под действием высокой температуры в сыре распадаются жиры.Семена льна — отличный источник омега-3 жирных кислотЕсли для приготовления теста нужно заменить одно яйцо любой категории, то можно взять семена льна. Они хорошо подходят для приготовления небольшого объема. Берем 15 граммов семян и измельчаем их в кофемолке или любым удобным способом. Нам нужно получить порошок. Пересыпаем его в миску, добавляем 45 миллилитров воды и оставляем на 20 минут. За это время льняной порошок увеличится в объеме и станет похож на желе. Теперь добавляем к полученной массе 5 граммов разрыхлителя и можно отправлять в тесто. Тесто с семенами льна идеально подходит для приготовления хлеба, печенья, кексов или оладий. Такая выпечка будет иметь легких ореховый привкус и содержать клетчатку, жирные кислоты и витамины.Входящая в состав йогурта молочная кислота придает мягкости выпечке и продляет срок храненияНатуральный йогурт — самая удобная и простая замена яиц, поскольку его не нужно предварительно готовить или подготавливать. Достаточно отмерит нужное количество и добавить в тесто. Для замены одного яйца нужно взять 50 граммов йогурта. Правда, во время приготовления нужно помнить о разрыхлителе или пищевой соде. Ее обязательно нужно добавить на кончике ножа. Тогда тесто получится очень нежным, воздушным и пышным. Молочный продукт подходит для приготовления любой выпечки, но самыми вкусными получаются блины, оладушки и булочки. Входящая в состав натурального йогурта молочная кислота является хорошим консервантом — она помогает выпечке продлить срок годности.Сгущеное молоко хорошо подходит для приготовления сдобыДля приготовления десертного теста больше всего подходит сгущенное молоко. Она может заменить куриный белок и желток в тесте для бисквитов — за одно среднее яйцо расходуется 4 столовые ложки сгущенки. Далее готовим тесто по рецепту, но не забываем добавлять пищевую соду, чтобы придать воздушности и мягкости выпечке. Тесто с добавлением сгущенного молока хорошо подходит для приготовления блинов, сырников, тортов, пирожных, кексов, оладий и сладких запеканок.Выпечку смазывать можно не только яйцамиОпытные кулинары знают, что яйца нужны не только для приготовления хлебобулочных изделий, но и для их смазывания. Они формируют хрустящую корочку румяного цвета. Однако аппетитную выпечку насыщенного цвета можно сделать с помощью сметаны 10-15% жирности, сливочного масла, молока или крепкого чая. Достаточно тесто с помощью кисточки смазать одним из продуктов.