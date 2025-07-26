Зачем раньше съедали проездные билетики: суеверия, которые появились в советскую эпоху

Советский Союз был известен своим атеистическим подходом, ведь большевики активно боролись как с религией, так и с другими явлениями, объятыми мистическим ореолом. Впрочем, искоренить веру в сверхъестественное до конца у них не удалось, а даже наоборот - рядом с исчезновением старых поверий появлялись новые., которые прочно укоренились в их привычках и даже продолжают бытовать сегодня, хотя долгой историей похвастаться они не могут.
1. Запрет на прохождение под столбом
Ходить под Л-образным столбом было опасно, и это превратилось в примету. /Фото: sport24.ru
Эта примета является ярким примером реакции людей на новаторства в повседневной жизни, которые привнесли большевики. Дело в том, что именно в первые годы Советского Союза запустили повальную электрификацию населённых пунктов, благодаря которой на улицах появились столбы с проводами, по форме напоминающие литеру «Л». И хотя такой силуэт должен был гарантировать устойчивость конструкции, в реальности они, к сожалению, иногда падали, что заканчивалось печально для тех, кому не повезло в этот момент проходить под ними. В результате этот страх породил суеверие, что проходить под такими столбами нельзя, которое во многих семьях бытует и сегодня.
Интересный факт: так как атеистическая идеология большевиков повлияла не на всех граждан, и многие продолжали оставаться верянами православия, у приметы про столбы появилась и мистическая основа. Якобы форма этих опор для проводов похожа на дьявольский рог, поэтому верующие обходили их стороной, чтобы не навлечь на себя всякие происки лукавого.
2. Съедение счастливого проездного билета
Есть билеты на удачу в СССР было нормой. Фото: wikiрedia.org
Само собой, и в советскую эпоху люди стремились привлечь к себе удачу, но делали это они, мягко говоря, необычными методами. Например, вера в счастливые числа позволила появиться примете, согласно которой получить побольше везения помогут билеты для проезда в общественном транспорте с определёнными сочетаниями цифр. И ладно, если бы на получении такого билетика суеверие и закончилось - заветную бумажку надо было... съесть. Самое интересное, что продвигали веру в счастливые числа поклонники нумерологии, которую в СССР не воспринимали на официальном уровне, однако разрушить её репутацию среди советских граждан окончательно не смогли.
3. Приседать «на дорожку»
Самое известное суеверие, появившееся в советские годы. /Фото: mosregion.info
Трудно представить более популярную примету, которая появилась именно в эпоху СССР, чем привычка «посидеть на дорожку». А её существование обеспечила активная эволюция советской транспортной системы, которая позволила людям путешествовать куда больше и чаще, чем в дореволюционные времена, причём как в отпусках, так и по работе. Соответственно, у многих тут же развилась привычка перед началом поездки усесться прямо на чемоданы или на доступное сидение рядом. По сути, цель такой манипуляции чисто практическая - удобно у выхода лишний раз перечислить, всё ли взяли с собой. Но со временем полезная привычка превратилась в примету: если присесть «на дорожку», то в пути всё пройдёт хорошо.
4. Запрет на хождение по канализационным люкам
Чтобы отучить детей наступать на опасные люки, придумали примету-страшилку. /Фото: око.укр
В какой-то степени советские происхождение этого суеверия логично, ведь именно при СССР происходило стремительное развитие инфраструктуры, в том числе коммунальной. Однако причина, почему родители запрещали детям ходить по канализационным люкам, совершенно практическая - в целях безопасности. Дело в том, что далеко не все люки после очередных работ в коммуникациях качественно закрывались, поэтому была угроза упасть в отверстие. Вот поэтому детей и стращали - мол, если пройтись по люку, то тебя либо побьют, либо в семье случится беда с кем-то из родственников.
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