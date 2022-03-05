6 важных правил заморозки продуктов, которыми часто пренебрегают

Морозильная камера может существенно облегчить процесс готовки. Она значительно продлевает срок хранения многих продуктов, позволяет делать ценные заготовки и даже хранить полноценные блюда.

Однако чтобы пользоваться всеми преимуществами морозильной камеры, следует знать несколько важных правил. Замораживание может показаться простой задачей, но есть несколько распространенных ошибок, которые часто упускаются из виду.

1. Неподходящая посуда для хранения

Не любая емкость подходит для заморозки.

Очень удобно замораживать еду в пластиковых контейнерах. Однако прежде чем это сделать, необходимо убедиться, что посуда подходящая. Тонкие упаковки и контейнеры, не предназначенные для морозильной камеры, плохо сохраняют влагу в продуктах и быстро портятся, тем самым негативно сказываясь на качестве заморозки и длительности хранения еды. Прочная полиэтиленовая пленка идеально подходит для твердых продуктов, таких как кусочки мяса, хлеб и тому подобное.

Пластиковые контейнеры и пакеты на молнии хорошо подходят для кратковременного хранения. Zip-пакеты на молнии отлично подходят для всего: от готовых густых смесей до супов и бульонов. Для длительного хранения лучше выбирать стеклянные емкости.

2. Неправильная организация морозильной камеры

Но при использовании стекла, продукты должны быть правильно подготовлены, чтобы емкость не потрескалась. Избежать неприятных последствий поможет наличие свободного пространства в банке и предварительное охлаждение.

Порядок важен и в морозильной камере.

Очень сложно преодолеть искушение и не заполнить морозилкой еду полностью. Большинство людей набивают ее до отказа, но это неправильно. При таком подходе воздух плохо циркулирует внутри и качество заморозки страдает. Кроме того, чтобы морозильной камерой было удобно пользоваться, и не нужно было бы каждый раз освобождать половину полки, чтобы достать что-нибудь нужное, лучше располагать продукты по частоте использования: то есть самые необходимые спереди и сверху. Стоит отметить, что небольшое количество продуктов в морозилке — это тоже не есть хорошо. Хранение достаточного количества замороженной еды помогает охладить воздух и позволяет морозильной камере сэкономить немного энергии, после того как ее открывали и впустили теплый воздух.

Полезный совет: Если надо заполнить пустое пространство в морозильной камере, а еды для этого нет, всегда можно заморозить большее количество льда, который рано или поздно понадобится.

3. Предварительное охлаждение еды

Подготовка перед замораживанием — важный этап сохранения полезных свойств продуктов.

Перед тем как замораживать некоторую еду, ее нужно подготовить. Это правило касается теплых и горячих продуктов, которые некоторые не остужая отправляют сразу в морозильную камеру. Если положить горячую пищу в морозилку, это может привести к частичному оттаиванию других продуктов, что плохо повлияет на их качество. Чтобы продукты с неподходящей температурой быстрее остыли, их можно поместить в холодную воду. Также помогает разделение еды на маленькие порции и предварительное охлаждение в холодильнике. Скоропортящиеся продукты нужно охлаждать не более двух часов, иначе в них могут появиться бактерии.

4. Неправильный выбор еды для заморозки

Не любые продукты можно хранить в морозильной камере.

Не все продукты можно замораживать. Например, не рекомендуется замораживать продукты на основе сливок, такие как сметана или йогурт, потому что после разморозки их составляющие разделятся и будут они выглядеть странно, да и на вкус явно ухудшатся. Некоторые сыры также приобретают странную текстуру при длительном охлаждении. Замораживание зелени часто приводит к ее увяданию и потере вкуса, что не очень хорошо для приготовления свежих салатов. Не стоит замораживать свежие фрукты и овощи с высоким содержанием воды. После размораживания они размякают и превращаются в непонятную неаппетитную массу. Консервы при замораживании могут расширяться, поэтому отправлять их в морозильную камеру просто опасно, да и делать это нет необходимости.

5. Заморозка большого количества

Не нужно замораживать и размораживать больше, чем нужно.

Иногда в спешке мы предпочитаем заморозить сразу большое количество еды, чтобы не заморачиваться с фасовкой. Однако этот вариант хорош только в том случае, если после разморозки вся большая порция еды сразу будет приготовлена или съедена. Если же часть ее ждет повторная заморозка — это плохой выбор. Мясо нужно разделять на отдельные порции, чтобы оно не слипалось в единый кусок. Фрукты и овощи рекомендуется замораживать сначала на противне в один слой, а затем перекладывать в герметичный пакет. Так хранить их можно будет компактно, но при этом они не будут смерзаться вместе. Для замораживания жидкости удобно использовать формочки для льда. Таким образом, можно заморозить бульоны, напитки, томатную пасту и соусы, после чего переложить в пакет для заморозки.

6. Срок хранения замороженных продуктов

Хранить, нельзя просрочивать.

Важно не только маркировать еду для заморозки, но и придерживаться сроков хранения. Если в морозильной камере уложены пакеты с замороженными овощами, их срок годности составляет примерно на год, за исключением зеленой фасоли, которую следует съесть в течение восьми месяцев. Сливочное масло также можно хранить год в замороженном виде. А вот молоко нужно употребить в течение трех месяцев. Фрукты — это еще один продукт, который может храниться год без вскрытия упаковки. Бекон, колбаса, ветчина и хот-доги могут храниться около 1-2 месяцев. Сырое мясо можно замораживать на срок от 4 до 12 месяцев. Приготовленная птица сохраняет свои полезные качества в течение четырех месяцев другое отварное мясо — 2-3 месяцев. Нежирная рыба может храниться до 6 месяцев, но все жирное или из категории моллюсков хранится в морозильной камере всего пару месяцев.

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