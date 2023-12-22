10 ужасных сказок и легенд, лежащих в основе мультиков Disney

Большая часть фильмов и мультиков «Диснея» основана на старых сказках и легендах. А что объединяет все старые сказки и легенды? Да то, что в них попадаются такие сюжетные повороты, от которых волосы на голове встают и у современных взрослых. Это сегодня все сказочки сладкие до неприличия, а в оригинале-то ничего светлого и доброго не было.









1. «Золушка»

2. «Спящая красавица»

3. «Красавица и Чудовище»

«Белоснежка»

5. «Русалочка»

«Покахонтас»

«Геркулес»

8. «Горбун из Нотр-Дама»

9. «Пиноккио»

10.» Маугли»