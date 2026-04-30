От телеги до автопоезда – почему грузовик называют фурой

Фуры сейчас./ Фото: ey.com
Огромный грузовик с крытым фургоном – обычное зрелище для современного человека. Их редко увидишь в городской черте, а вот за городом они едут целыми вереницами. Все называют их привычно фурами, но редко кто задумывается, что именно стоит за этим названием. Странно, что в нём нет ничего автомобильного, да и связать его не с чем в русском языке.
1. Не грузовик, а телега
Старинная фура - Fuhre./ Фото: wikimedia.org
Слово «фура» появилось в русском языке задолго до изобретения первых автомобилей и изначально не имело к ним никакого отношения. Его корни лежат далеко за рубежом, в Германии, где слово Fuhre означало повозку, воз или сам процесс перевозки груза. Происходит оно от глагола, который обозначает «ехать» или «везти», и для немецкого уха было связано не с конкретным видом транспорта, а с самим движением и доставкой. В русский язык это слово попало в XVIII–XIX веках, во времена активных торговых, военных и хозяйственных контактов с немецкими землями.
Доставка груза в Мюнхене./ Фото: ovb-heimatzeitungen.de
Важно, что «фурой» называли не любую телегу. Речь шла, как правило, о крупной грузовой повозке, чаще всего крытой, рассчитанной на дальние перевозки и серьёзную загрузку. Подобную фуру могли запрягать несколькими лошадьми и использовать для перевозки имущества, товаров или военных припасов. В дореволюционных текстах и документах слово встречается именно в этом значении и не воспринимается как разговорное или просторечное.
Россия, тоже фура./ Фото: livejournal.com
Для русского человека «фура» с самого начала использовалась для обозначения вместительного и тяжёлого транспорта для перевозки чего бы то ни было. Оно никак не связывалось ни со скоростью, ни с комфортом, оно было про объём и способность тянуть на себе большой груз. Именно поэтому слово и дожило до настоящего времени, хоть гужевой транспорт давно исчез.
2. От лошадиной силы к дизелю
Прообраз современного дальнобойщика./ Фото: 5koleso.ru
В XX веке от гужевого транспорта стали стремительно отказываться, но слово «фура» не исчезло вместе с телегами, а перешло в новую реальность. Так уж исторически сложилось, но первые советские грузовики в итоге воспринимались прямой заменой лошадей, особенно в сельской местности и на стройках. Многие водители были родом из деревень, где язык и привычная терминология формировались десятилетиями. Поэтому старые слова обрели новые значения.
МАЗ-200В с полуприцепом-фургоном МАЗ-5217./ Фото: nashi-avto.ru
С появлением более тяжёлых грузовиков и, главное, прицепов и автопоездов, старое слово «фура» оказалось как нельзя более кстати. Большой крытый прицеп для перевозки объёмных грузов по своей сути напоминал ту самую вместительную телегу, только на резине и с мотором. Постепенно среди водителей словом «фура» стали называть именно большие грузовики с прицепами.
Седельный тягач ГАЗ 53./ Фото: allbizplan.ru
Со временем старое новое слово прочно закрепилось и в профессиональном жаргоне дальнобойщиков. Оно было коротким, понятным и ёмким. Гораздо удобнее сказать «фура», чем каждый раз использовать официальные названия. В итоге слово перешло в повседневную речь и стало использоваться уже наравне с терминологией.
3. Фура, фургон и современная путаница
Фургон - разница с фурой очевидна./ Фото: telegra.ph
В настоящее время слово «фура» живёт рядом с похожими по звучанию и происхождению терминами, и это очень часто создаёт путаницу. К примеру, «фургон» тоже пришёл из европейских языков и изначально обозначал закрытый кузов для перевозки грузов. Правда, в современном русском языке под фургоном чаще понимают цельный металлический кузов лёгкого грузовика или даже легкового автомобиля, тогда как «фура» – это почти всегда большой седельный автопоезд.
Еврофургон./ Фото: playground.ru
Отдельный случай – слово «еврофура», появившееся в 1990-е годы, но им обозначают уже отдельный стандарт, а не какую-то конкретную технику. Под ним подразумевают длинный полуприцеп определённых размеров, рассчитанный на дальние рейсы современный тягач, а также некоторый уровень комфорта и оснащения. Для обычного же человека «еврофура» – это большой современный грузовик любой марки и страны производства.
Современная фура./ Фото: hgvuk.com
Также интересно, что в разговорной речи «фурой» часто называют весь автопоезд. По ассоциации слово обозначает весь образ целиком — длинную, тяжёлую машину, занимающую полполосы и идущую через полстраны с грузом.
4. На что способны современные фуры
Магистральный автопоезд./ Фото: firbylogistic.com
Фактически современная фура (в общем употреблении) — это магистральный автопоезд вместе с седельным тягачом, который по своим возможностям давно вышел за рамки привычного представления о грузовике. В своей стандартной конфигурации он рассчитан на полную массу около 40 тонн, двигатель тягача развивает 450–550 лошадиных сил, а у тяжёлых версий этот показатель легко переваливает за 600.
Автопоезд./ Фото: autoreview.ru
Тягачи проектируются с расчётом на многодневную работу без остановок. Объём их топливных баков нередко превышает 800–1000 литров, что позволяет проходить более тысячи километров без дозаправки. Кабина внутри – это и рабочее место, и зона отдыха. В ней есть полноценное спальное место, автономное отопление, холодильник и климат-контроль, без которых дальние рейсы были бы физически невозможны.
Фуры на дороге./ Фото: ixbt.com
Полуприцепы тоже впечатляют. Стандартный тент вмещает до 33 европалет, рефрижераторы неделями держат стабильную температуру, а специализированные прицепы могут перевозить технику, автомобили и негабаритные грузы весом в десятки тонн. Для всего этого определение «фура» звучит очень уместно.
