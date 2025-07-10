Зачем в прошлом люди уходили жить под землю, и как им удавалось строить там целые города

Под землёй жили тысячи лет назад. /Фото: antalyada.ru

Воссозданные в масштабе уровни подземного города Каймаклы. /Фото: cappadociatravel.ru

Помещения были относительно просторные, с подведённым снабжением воздухом и водой. /Фото: cappadociatravelpass.com

Деринкую - ещё один знаменитый подземный город. /Фото: ims.ev.mu

Пещерные помещения Матеры. /Фото: italia-ru.com

Орвието - древний город под землёй, который веками спасал людей от войн. /Фото: traveller-eu.ru