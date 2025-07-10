Зачем в прошлом люди уходили жить под землю, и как им удавалось строить там целые города

Человечество на протяжении всей своей истории искали и выбирали самые разные места для жизни. И если подавляющее большинство случаев будет подразумевать использование разных локаций на поверхности земли, то порой люди занимались тем, что не строили свои поселения, а в буквально смысле откапывали. Более того: иногда размах этих подземных местечек можно действительно был сопоставим с небольшими городками.
Под землёй жили тысячи лет назад. /Фото: antalyada.ru
Подземные города, на самом деле, не были чем-то уж совсем уникальным для определённых регионов. Например, на территории современной Турции можно найти сразу несколько подземных поселений, однако самым масштабным из них, бесспорно, является Каймаклы. Нашли его абсолютно случайно, когда один местный житель попросту выкопал вход в огромный лабиринт. Сегодня известно, что подземный комплекс имеет целых 13 уровней, которые углубляются на 85 метров.
Воссозданные в масштабе уровни подземного города Каймаклы. /Фото: cappadociatravel.ru
Когда его стали исследовать историки и археологи, то сделали вывод, что древний город под землёй был достаточно вместительным, чтобы там одновременно свободно проживали 20 тысяч человек. Само собой, для такого количества людей требовалась инфраструктура и снабжение. И создателям Каймаклы это удалось: по информации редакции novate.ru, там была настроена эффективная вентиляционная система колодцев, а питьевая вода для подземного города была доступна постоянно за счёт источника, который пролегает буквально под помещениями.
Помещения были относительно просторные, с подведённым снабжением воздухом и водой. /Фото: cappadociatravelpass.com
Поражает воображение и тот факт, что подземные поселения умудрялись не изолировать друг от друга, а как раз связать. Так, тот же Каймаклы оборудован туннелем почти в десяток километров длиной, который приводит в другой город на том же уровне. Речь идёт о более известном Деринкую. Возраст обоих подземных мест также впечатляет: несмотря на то, что точные даты установить невозможно, однако учёные уверены, что первые поселенцы там появились приблизительно три тысячи лет назад.
Деринкую - ещё один знаменитый подземный город. /Фото: ims.ev.mu
Причина появления такого количества городов под землёй в том регионе объясняется тем, что первоначально пещеры для проживания раскапывали в вулканической породе, а она достаточно мягкая, чтобы работать с ней было относительно просто. Затем, со временем, технологии совершенствовались, да и люди имели опыт, поэтому подземные поселения только разрастались. Проживали там на разных этапах истории самые разные народы. И если причины, почему появились первые пещеры, достоверно определить не получится, то вот использование их древними христианами очевидно - в подземных городах они могли жить, не боясь преследований за веру.
Пещерные помещения Матеры. /Фото: italia-ru.com
Но не только в Турции можно найти интересные подземные поселения. Так, на территории Италии есть город, где большая часть исторической застройки также уходит в пещерами, которые ещё и приходилось выдалбливать в скалах. Речь идёт о старейшем итальянском городе Матера, который обязан своему появлению наличию в той местности туфовых холмов. Такой вариант места проживания в далёком прошлом был абсолютно оправдан как максимально безопасный для того, чтобы выдержать длительные осады во время военных конфликтов, что случалось достаточно часто.
Орвието - древний город под землёй, который веками спасал людей от войн. /Фото: traveller-eu.ru
Другой похожий итальянский город - это Орвието, который также строили в туфовой породе. Фишка этого материала в том, что с ним и работать легко, и температуру он держит отлично (так как является прессованным вулканическим песком). Поэтому итальянцы с удовольствием пользовались подземными помещениями не только для жизни, но и для тогдашнего бизнеса - изготавливали вино и оливковое масло, которое прекрасно чувствовало себя под землёй при постоянной температуре. Прелести задумки своих далёких предков жители Орвието проверили на себе в годы Второй мировой войны - как и веками раньше, они укрывались в подземных помещениях от боевых действий.
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