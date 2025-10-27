5 домиков-избушек, которые подойдут для бегства от повседневности

Каждому из нас иногда нужно расслабиться, отрешиться от постоянной суеты и нервных потрясений, и в этом лучше всего может помочь природа. Именно она обеспечивает идеальную среду для отдыха и перезагрузки. По большому счету, даже избалованному современными благами цивилизации человеку много для счастья-то и не надо., которые точно помогут отключиться от проблем. А если все эти блага будут организованы в очаровательных лесных избушках, домиках на дереве или в плавучих капсулах, то перезагрузка точно состоится.
1. Сказочный «Коттедж Рапунцель» на перевале Кроуснест (провинция Альберта, Канада)
Сказочный «Коттедж Рапунцель» в отеле Charmed Family Resorts (Канада).
Гостиная в домике Рапунцель. | Фото: lakewinnipesaukee.net.
Отель Charmed Family Resorts расположен на живописном перевале Кроуснест в нескольких минутах езды от горнолыжного курорта Пасс Паудеркег в канадской провинции Альберта. Владельцам курорта оказалось мало того, что он расположен среди дикой природы, они решили построить роскошные сказочные домики с диснеевской тематикой. Теперь все любители неординарного отдыха могут испытать магию сказки, наслаждаясь ни с чем не сравнимыми впечатлениями от жизни на природе в особенной избушке.
В сказочном домике может отдыхать компания из 4-6 человек. | Фото: lakewinnipesaukee.net.
Первый сдаваемый в аренду тематический коттедж открылся летом 2020 г., и он имел ошеломительный успех. Благодаря высокому спросу и восторженным отзывам известных посетителей уже к лету этого года было построено еще 4 номера, одним из которых является коттедж Рапунцель.
2. Точная копия пожарной смотровой башни в Уайтфише (штат Монтана, США)
Копия пожарной смотровой башни была создана в Уайтфише (штат Монтана, США).
В былые времена среди лесной глуши, чаще всего на самой высокой точке, строились пожарные смотровые башни, на которых несли дозор специально нанятые люди. Сейчас от услуг пожарных дозорных уже отказались, а вот вышки остались и были благополучно выкуплены любителями отдыха в лесной глуши. И это немудрено, учитывая, какие виды открываются с высоты башен. По сведениям автором Novate.ru, почитатели уединенного времяпровождения настолько увлечены подобными строениями, что начинают строить загородные домики в таком стиле. Так, например, житель Уайтфиша, штат Монтана обратился к специалистам архитектурной компании MT-Creative Architects, которая и спроектировала точную копию пожарной смотровой башни на вершине лесистого склона.
Общее жилое пространство на верхнем уровне пожарной вышки (Уайтфише, США).
Теперь заказчик может наслаждаться панорамными видами окрестностей на верхней части строения, где обустроена общая жилая зона с гостиной, легко превращающейся и в спальню, и в столовую, и домашний офис. Там также имеется кухонная зона, где есть все необходимое для того, чтобы побаловать себя домашней едой. По периметру «смотровой башни» созданы открытые балконы, где можно отдыхать, наслаждаясь изменчивой красотой природы, чистым воздухом и пением птиц.
С балкона, в любом направлении открывается прекрасный вид на окрестности (Уайтфише, США). | Фото: designstack.co.
На среднем уровне пожарной вышки имеется большая терраса, на которой можно даже спать в хорошую погоду или устраивать веселые праздники с друзьями. А вот бытовое помещение и ванная комната обустроены сразу у входа на нижнем ярусе вышки.
3. Дом на «курьих» ножках
Колоритная избушка на «курьих» ножках среди суровой норвежской природы.
Место отдыха и чтения в избушке на «курьих» ножках. | Фото: lingering-snow.tumblr.com.
Дома на деревьях или на «курьих» ножках среди чаще лесной становятся очень популярными в качестве отельных номеров. Особенно если их должным образом обустроить и создать колоритную атмосферу, как это сделали в норвежских лесах. В этой стране издревле строились дома на опорах таких, как всемирно известная избушка на курьих ножках сказочной Бабы-Яги.
4. Современная лесная хижина Casa R возле озера Кольбун (Чили)
Современная лесная хижина Casa R расположена в Национальном природном заповеднике вблизи от озера Кольбун (Чили).
Современная лесная избушка Casa R от чилийских архитекторов станет идеальным местом для отдыха всей семьей в комфортных условиях. Довольно просторные апартаменты в 96 квадратных метров имеют не только жилое пространство, но и террасы, и балкончики, и даже дровник с хозяйственной зоной под одной крышей. Это совсем немаловажный аспект, ведь в Патагонии климат более чем прохладный.
Интерьер гостиной и спальни в оригинальной лесной хижине Casa R от чилийского архитектора Филиппе Лагоса.
Сам домик может похвастаться просторной гостиной открытой планировки с настоящим камином, кухней-столовой, благоустроенной ванной комнатой и спальней на втором уровне. Отличительной чертой лесного дома является А-образная крыша и полностью стеклянная фасадная стена, благодаря которой отдых на природе будет действительно незабываемым.
5. Фантастический плавучий дом «Anthenea» от французского военного архитектора
Автономный плавучий дом «Anthenea» станет идеальным местом для уединенного отдыха среди водоема.
Тем, кто больше предпочитает водную стихию и полное отсутствие любопытствующих соседей, стоит обратить внимание на шикарный автономный плавучий дом «Anthenea», разработанный французским военно-морским архитектором Жан-Мишелем Дюканселем. Несмотря на скромные размеры, любители роскоши и уединения найдут все необходимое для полноценного отдыха как внутри инопланетной капсулы, так и на палубе. Большим бонусом ко всем достоинствам и особенностям плавучего дома стали солнечные панели, генераторы, электродвигатель, централизованное кондиционирование, системы обогрева и рекуперации воздуха, пылесосное оборудование, интеллектуальные системы управление и внедрение экологичных технологий.
Интерьер плавучего дома «Anthenea» (версия «романтические апартаменты»). | Фото: beautifullife.info.
