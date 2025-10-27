5 домиков-избушек, которые подойдут для бегства от повседневности

1. Сказочный «Коттедж Рапунцель» на перевале Кроуснест (провинция Альберта, Канада)

Сказочный «Коттедж Рапунцель» в отеле Charmed Family Resorts (Канада).

Гостиная в домике Рапунцель. | Фото: lakewinnipesaukee.net.

В сказочном домике может отдыхать компания из 4-6 человек. | Фото: lakewinnipesaukee.net.

2. Точная копия пожарной смотровой башни в Уайтфише (штат Монтана, США)

Копия пожарной смотровой башни была создана в Уайтфише (штат Монтана, США).

Общее жилое пространство на верхнем уровне пожарной вышки (Уайтфише, США).

С балкона, в любом направлении открывается прекрасный вид на окрестности (Уайтфише, США). | Фото: designstack.co.

3. Дом на «курьих» ножках

Колоритная избушка на «курьих» ножках среди суровой норвежской природы.

Место отдыха и чтения в избушке на «курьих» ножках. | Фото: lingering-snow.tumblr.com.

4. Современная лесная хижина Casa R возле озера Кольбун (Чили)

Современная лесная хижина Casa R расположена в Национальном природном заповеднике вблизи от озера Кольбун (Чили).

Интерьер гостиной и спальни в оригинальной лесной хижине Casa R от чилийского архитектора Филиппе Лагоса.

5. Фантастический плавучий дом «Anthenea» от французского военного архитектора

Автономный плавучий дом «Anthenea» станет идеальным местом для уединенного отдыха среди водоема.