Как обновить ванную комнату без ремонта

Ремонт в ванной комнате — удовольствие не из дешёвых. Но что делать, если перемен хочется прямо сейчас и без больших денежных затрат? В этом случае на помощь придут полезные советы, которые помогут обновить ванную комнату без ремонта.

Несколько часов работы и минимум денежных трат и ванная комната приобретет совершенно другой облик.



Покрасьте сантехнику

Перекрасьте потолок

Обновите старую плитку

Украсьте зеркало

Сделайте оригинальные крючки

Перекрасьте пол

Преобразите старую дверь

Покрасить сантехнику снаружи очень просто. Просто подберите краску в зависимости от материала ванной и не бойтесь эксперементировать.Готовы к смелым решениям? Тогда попробуйте перекрасить потолок в ванной.Для обновления старой плитки понадобится трафарет и эпоксидная краска.Еще один способ преобразить интерьер — оформления зеркала. Вариантов может быть множество: использование мозаики, небольших керамических плиток, каната, фонариков.Даже такая небольшая деталь, как новые крючки, поможет оживить ванную. Используйте подручные материалы, чтобы сделать крючки, которые идеально впишутся в ваш интерьер.Плиточный или деревянный пол также легко обновить с помощью трафаретов.Один из самых простых способов добавить свежие нотки в интерьер ванной — перекраска двери.Если вы обладаете художественным талантом, вы можете создать любую картинку на двери. В противном случае вам на помощь придут трафареты, которые помогут без труда добиться желаемого результата.