Что означают кольца, размещённые на сигаретной гильзе




Пожалуй, не найти такого человека, который хотя бы однажды не видел сигарету. Вот только мало кто задумывался о том, как они заимели свой внешний вид, и почему он почти у всех моделей одинаковый или имеет одни и те же элементы. Например, одной из самых распространённых особенностей сигареты являются полоски на её гильзе, которые можно найти на образцах большинства существующих ныне марок.
Оказывается, они расположены там не для красоты, а с конкретной практической целью.

Не всё так просто с внешним видом сигарет. /Фото: bbc.co.uk

Не всё так просто с внешним видом сигарет. /Фото: bbc.co.uk

 

Минздрав предупреждает: курение вредит вашему здоровью

Вряд ли кто-то действительно обращает внимание на полоски, которые равномерно пересекают гильзу сигареты. И напрасно, ведь они, как оказывается, выполняют целый ряд функций, направленных на создание максимального удобства их эксплуатации. Так, например, полоски влияют на скорость горения сигареты. Всё дело в том, что температура горения табака равняется 800-900 градусов, а это значит, что будь бумага одинаковой плотности по всей длине сигареты, последняя бы сгорала за считанные секунды.
У колец на бумаге есть чёткие функции. /Фото: gazeta.ru

У колец на бумаге есть чёткие функции. /Фото: gazeta.ru


 

А кольца на бумаге как раз и обладают иной плотностью, а также проницаемостью воздуха, и выполняют роль своеобразного предохранителя. Это позволяет сигарете не гореть как спичке, а тлеть, да и к тому же довольно медленно. Однако эта функция не - единственная, которую выполняют полоски. Так, они еще и являются залогом равномерного горения сигареты. Ведь даже если поджечь её и просто оставить, она не потухнет, а будет медленно тлеть, причём строго в одном месте и направлении - одно кольцо будет сгорать вслед за другим.


 
Брошенная сигарета всё равно будет медленно и равномерно тлеть. /Фото: kor.ill.in.ua

Брошенная сигарета всё равно будет медленно и равномерно тлеть. /Фото: kor.ill.in.ua

 

Несмотря на то, что кольца на сигаретных гильзах обосновались давно, их не перестают совершенствовать. На сегодняшний день бумагу стали пересекать и косые полосы, которые обладают ещё меньшей воздухопроницаемостью, а сигарета будет гореть строго вертикально. Справедливости ради, следует уточнить, что в некоторых случаях могут случаться так называемые провалы в гильзе при горении, но они возникают только в случае, если раскуривать слишком быстро, делая подряд несколько затяжек.

 
Полоски защищают сигареты от подобных неудобств. /Фото: getcigar.ru

Полоски защищают сигареты от подобных неудобств. /Фото: getcigar.ru


 

Это интересно: любопытство также может привлечь особенность фильтра сигареты, ведь они практически всегда делается пробкового цвета. Оказывается, эта тенденция также появилась не просто так. Она берёт начало с двадцатых годов прошлого столетия, когда производители сигарет озаботились проблемой: тогдашняя бумага легко прилипала к губам. Именно чтобы избежать этой неприятной ситуации, и появилась идея завернуть фильтр в материал, устойчивый к влаге. Им оказалась пробковая бумага, которой сохранили её характерный цвет.

