Что означают кольца, размещённые на сигаретной гильзе

Не всё так просто с внешним видом сигарет. /Фото: bbc.co.uk

У колец на бумаге есть чёткие функции. /Фото: gazeta.ru

Брошенная сигарета всё равно будет медленно и равномерно тлеть. /Фото: kor.ill.in.ua

Полоски защищают сигареты от подобных неудобств. /Фото: getcigar.ru