Как сделать квартиру уютнее и комфортабельнее

Практически каждый владелец малогабаритки мечтает о расширении жилплощади, но финансы не всегда позволяют поменять квартиру. Поэтому приходится искать альтернативные решения.
Я нашла ряд эффективных решений, которые помогут визуально расширить площадь небольшой квартиры, при этом сохранив уют в пространстве.
Добавить естественного света
Первое, что нужно сделать – убрать тяжёлые плотные шторы и избавиться от мрачного тёмного текстиля. В небольшом интерьере должно быть много естественного света, поэтому стоит выбирать лёгкие летящие ткани для штор, устанавливать римские шторы или вовсе избавляться от каких-либо штор на окнах (как это делают многие скандинавские дизайнеры). На лето можно выбрать полупрозрачный тюль, который поможет создать приятную интимную обстановку.
Нужно впустить максимум естественного света в интерьер
Лёгкие шторы для небольшого интерьера
Организовать оригинальные системы хранения
В маленьком интерьере нужно быть изобретательным во всём. Когда нет возможности поставить полноценный шкаф в спальне или книжный стеллаж в гостиной, нужно обратить своё внимание на оригинальные решения. Например, хранить вещи под кроватью, а книги сложить в плетёные корзины, которые смотрятся в интерьере очень интересно.
Не оставлять без внимания углы
Даже самый маленький и неуютный угол можно превратить в функциональную зону. Этот приём актуально использовать не только в гостиной или спальне. На маленькой кухне, где вечно не хватает места, такое решение будет как раз кстати. В углу можно расположить раковину или открытые полки для хранения посуды.
Угловая раковина
Использовать простую и функциональную мебель
Чтобы интерьер зрительно казался больше, его нужно обставить лаконичной и простой по дизайну мебелью. Желательно, чтобы она была складная и выполняла сразу несколько функций.
Компактная мебель для маленького интерьера
Маленькие хитрости
Чтобы сделать помещение более пропорциональным, можно использовать настенный декор в виде постеров или фоторамок квадратной формы. Для придания пространству перспективы понадобятся картины с панорамными сюжетами. А вот, чтобы зрительно придать помещению несколько квадратных метров, желательно поставить в комнате напольное зеркало.
Настенный декор способен изменить пространство
Стильно и ярко!
Напольное зеркало для зрительного увеличения пространства.
