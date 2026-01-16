С нами не соску...
Как сделать квартиру уютнее и комфортабельнее

Практически каждый владелец малогабаритки мечтает о расширении жилплощади, но финансы не всегда позволяют поменять квартиру. Поэтому приходится искать альтернативные решения.

Я нашла ряд эффективных решений, которые помогут визуально расширить площадь небольшой квартиры, при этом сохранив уют в пространстве.


Добавить естественного света

Как сделать квартиру уютнее и комфортабельнее

Первое, что нужно сделать – убрать тяжёлые плотные шторы и избавиться от мрачного тёмного текстиля. В небольшом интерьере должно быть много естественного света, поэтому стоит выбирать лёгкие летящие ткани для штор, устанавливать римские шторы или вовсе избавляться от каких-либо штор на окнах (как это делают многие скандинавские дизайнеры). На лето можно выбрать полупрозрачный тюль, который поможет создать приятную интимную обстановку.

Как сделать квартиру уютнее и комфортабельнее

Нужно впустить максимум естественного света в интерьер

Как сделать квартиру уютнее и комфортабельнее

Лёгкие шторы для небольшого интерьера

Организовать оригинальные системы хранения

Как сделать квартиру уютнее и комфортабельнее

В маленьком интерьере нужно быть изобретательным во всём. Когда нет возможности поставить полноценный шкаф в спальне или книжный стеллаж в гостиной, нужно обратить своё внимание на оригинальные решения. Например, хранить вещи под кроватью, а книги сложить в плетёные корзины, которые смотрятся в интерьере очень интересно.

Как сделать квартиру уютнее и комфортабельнее

Не оставлять без внимания углы

Как сделать квартиру уютнее и комфортабельнее

Даже самый маленький и неуютный угол можно превратить в функциональную зону. Этот приём актуально использовать не только в гостиной или спальне. На маленькой кухне, где вечно не хватает места, такое решение будет как раз кстати. В углу можно расположить раковину или открытые полки для хранения посуды.


Как сделать квартиру уютнее и комфортабельнее

Угловая раковина

Как сделать квартиру уютнее и комфортабельнее

Использовать простую и функциональную мебель

Как сделать квартиру уютнее и комфортабельнее

Чтобы интерьер зрительно казался больше, его нужно обставить лаконичной и простой по дизайну мебелью. Желательно, чтобы она была складная и выполняла сразу несколько функций.

Как сделать квартиру уютнее и комфортабельнее

Компактная мебель для маленького интерьера

Как сделать квартиру уютнее и комфортабельнее

Маленькие хитрости

Как сделать квартиру уютнее и комфортабельнее

Чтобы сделать помещение более пропорциональным, можно использовать настенный декор в виде постеров или фоторамок квадратной формы. Для придания пространству перспективы понадобятся картины с панорамными сюжетами. А вот, чтобы зрительно придать помещению несколько квадратных метров, желательно поставить в комнате напольное зеркало.

Как сделать квартиру уютнее и комфортабельнее

Настенный декор способен изменить пространство

Как сделать квартиру уютнее и комфортабельнее

Стильно и ярко!

Как сделать квартиру уютнее и комфортабельнее

Напольное зеркало для зрительного увеличения пространства.
