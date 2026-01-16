Как сделать квартиру уютнее и комфортабельнее

Практически каждый владелец малогабаритки мечтает о расширении жилплощади, но финансы не всегда позволяют поменять квартиру. Поэтому приходится искать альтернативные решения.



Я нашла ряд эффективных решений, которые помогут визуально расширить площадь небольшой квартиры, при этом сохранив уют в пространстве.

Добавить естественного света

Организовать оригинальные системы хранения

Использовать простую и функциональную мебель

Маленькие хитрости

Первое, что нужно сделать – убрать тяжёлые плотные шторы и избавиться от мрачного тёмного текстиля. В небольшом интерьере должно быть много естественного света, поэтому стоит выбирать лёгкие летящие ткани для штор, устанавливать римские шторы или вовсе избавляться от каких-либо штор на окнах (как это делают многие скандинавские дизайнеры). На лето можно выбрать полупрозрачный тюль, который поможет создать приятную интимную обстановку.Нужно впустить максимум естественного света в интерьерЛёгкие шторы для небольшого интерьераВ маленьком интерьере нужно быть изобретательным во всём. Когда нет возможности поставить полноценный шкаф в спальне или книжный стеллаж в гостиной, нужно обратить своё внимание на оригинальные решения. Например, хранить вещи под кроватью, а книги сложить в плетёные корзины, которые смотрятся в интерьере очень интересно.Не оставлять без внимания углыДаже самый маленький и неуютный угол можно превратить в функциональную зону. Этот приём актуально использовать не только в гостиной или спальне. На маленькой кухне, где вечно не хватает места, такое решение будет как раз кстати. В углу можно расположить раковину или открытые полки для хранения посуды.Угловая раковинаЧтобы интерьер зрительно казался больше, его нужно обставить лаконичной и простой по дизайну мебелью. Желательно, чтобы она была складная и выполняла сразу несколько функций.Компактная мебель для маленького интерьераЧтобы сделать помещение более пропорциональным, можно использовать настенный декор в виде постеров или фоторамок квадратной формы. Для придания пространству перспективы понадобятся картины с панорамными сюжетами. А вот, чтобы зрительно придать помещению несколько квадратных метров, желательно поставить в комнате напольное зеркало.Настенный декор способен изменить пространствоСтильно и ярко!Напольное зеркало для зрительного увеличения пространства.