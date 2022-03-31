«Цезарь» - не итальянец, а «латте» - не кофе: 6 мифов о блюдах, которые пора опровергнуть

Едва ли не каждый день мы сталкиваемся с такими блюдами, чьи названия либо традиции употребления заставляют нас мысленно привязывать их к определенному месту.

Однако в ряде случаев такая практика оказывается попросту ошибочной, ведь блюдо, названное в честь одной местности, на самом деле придумали чуть ли не на другом конце планеты, а другое заимствованное слово в родном языке может носить совершенно иной смысл. Вашему вниманию «шестёрка» мифов об известных на весь мир блюдах и их названиях, которые давным-давно пора развенчать.

1. Салат «Цезарь» имеет итальянское происхождение и названо его в честь древнеримского правителя

Не все так просто со знаменитым на весь мир салатом.

Многие из нас любят легендарный салат «Цезарь» и, исходя из названия, считают, что он было придумано в Италии и, судя по всему, очень давно, ведь носит имя древнеримских правителей. Вот только в реальности все совсем не так. На самом деле, «Цезарь» является блюдом американской кухни, а придумано было поваром итальянского происхождения Цезарем Кардини.

Автор блюда - Цезарь Кардини.

История этого знаменитого блюда начинается с конкретной даты - в 1924 году, в ресторане Caesar's Place, который располагался в мексиканском городе Тихуана на границе с США.

Место пользовалось немалой популярностью у местного населения и американцев, а потому нет ничего удивительного в том, что в День независимости США, все столики были забронированы. Вот только запасы продовольствия оказались неподготовленными к такому наплыву посетителей. Другой повар мог бы растеряться, однако Цезарь Кардини проявил смекалку.

Кто бы мог подумать, что популярнейший салат придумали случайно.

Он натёр тарелку чесноком, а после заполнил её куриным филе, листьями салата романо, несколькими яйцами, натёртым пармезаном, гренками и вустерским соусом. В качестве последнего штриха Цезарь сбрызнул блюдо лимонным соком — и этот неожиданный эксперимент настолько понравился клиентам, что довольно скоро его популярность далеко за пределами Америки. А свое название салат получил в честь своего создателя - повара Цезаря Кардини.

2. Латте в Италии — это кофе

Латте - это, конечно, кофе. Только не везде.

В последние пару десятилетий стали намного популярнее различные виды кофе, но, конечно, самым популярным является, пожалуй, латте. Вот только итальянцы и те, кто являются носителями итальянского языка, обязательно назовут этот факт мифом и быстро развенчают его.

В итальянских кофейнях латте - это не кофе.

Однако, собственно, и любой из нас сможет воспользоваться электронным переводчиком и быстро выяснить, что итальянское слово «латте» на самом деле означает вовсе не привычное нам сочетание молока и эспрессо, а...«молоко». Поэтому путешественникам и туристам стоит взять на заметку: если они окажутся в Италии и посетят местное кафе, то при заказе просто «латте» официанты принесут всего лишь стакан молока. А чтобы получить именно кофе с пышной молочной пенкой, следует заказать «кафе латте».

3. Ролл «Калифорния» имеет японское происхождение

Калифорния - все-таки не Япония.

Роллы «Калифорния» уже долгое время считаются одним из наиболее популярных видов. При этом многие ошибочно полагают, что его также придумали в Японии, как и другие традиционные виды этого блюда. Однако на самом деле все было иначе, и свое название эти роллы получили как раз благодаря месту, где были придуманы. Все дело в том, что «Калифорния» была придумана поваром Итиро Масита, который работал в ресторане Tokyo Kaikan в Лос-Анджелесе в семидесятые годы прошлого века.

Оказывается, Калифорния появилась из-за...неготовности клиентов есть традиционные роллы.

Любопытна история этого ролла. Как-то Масита пришел к выводу, что гости ресторана, неискушенные еще на тот момент всеми изысками азиатской кулинарии, довольно подозрительно относятся к традиционным блюдам японской кухни: как минимум, их настораживала сырая рыба, а также нори — темные жёсткие водоросли, в которые заворачиваются роллы. Чтобы изменить отношение американцев к блюду и кухне в целом, а также не терять клиентуру и повысить продажи, повар решил создать новый вид роллов, которые имели бы несколько иной внешний вид.

По сути, Калифорния - это адаптация роллов для американского обывателя.

Так, он свернул их таким образом, чтобы нори оказались внутри, под слоем риса, в начинке вместо сырой рыбе использовалось мясо краба, тонко нарезанные слайсы огурцы и авокадо. А снаружи ролла Масита использовал икру летучей рыбы — тобико. Оригинальный маркетинговый ход сработал великолепно: буквально за несколько лет новое блюдо вначале получило популярность на всей территории Америки, а после и за её пределами. Сегодня роллы «Калифорния» считаются одними из самых популярных и продаются во всех уголках планеты.

4. Десерт «Анна Павлова» имеет русское происхождение

Легендарный десерт в честь русской балерины не имеет к России отношение.

Этот легкий и воздушный, словно настоящее облако, десерт носит имя легендарной русской балерины Анны Павловой. И многие ошибочно полагают, что и придумали его тоже в России. Однако в реальности это совсем не так. Оказывается, десерт «Анна Павлова» был придуман не просто на родине знаменитой балерины, а в буквальном смысле слова на другом конце планеты.

Оригинальная дань таланту балерины из...Новой Зеландии.

История этого десерта началась в двадцатых годах прошлого столетия, когда знаменитая балерина, прима Мариинского театра Анна Павлова была на гастролях по Австралии и Новой Зеландии и останавливалась в отеле в столице последней - Веллингтоне. Как гласит одна из версий, местный шеф-повар был преданным поклонником великой танцовщицы и в качестве комплимента для примы решил придумать новый десерт и назвать его в честь балерины.

Сегодня знаменитый десерт можно увидеть в самых разных вариантах.

Интересный факт: судя по всему, десерт стал пользоваться огромной популярностью не только у ценителей шедевров кондитерского искусства, но и у самих поваров, ведь они, кажется, и сейчас не перестают экспериментировать с ним. Так, на сегодняшний день известно целых 667 рецептов десерта «Анна Павлова» из 300 различных источников, а презентация десерта настолько же разнообразна, как и количество рецептур.

5. Греческий йогурт был придуман в Греции

Греческий йогурт - не только греческий.

Под греческим йогуртом подразумевают так называемый фильтрованный йогурт, который по консистенции ближе к сыру. Вот только, несмотря на название, точное происхождение его определить довольно трудно, да и характерен он для многих традиционных кухонь самых разных регионов планеты.

Греческий йогурт знали едва ли не в половине стран мира.

Так, йогурт был известен человечеству с глубокой древности. К примеру, его можно было найти в рационе воинов Чингисхана. Знали его и французские монархи: король Франциск I вообще использовал его в качестве лекарства для своего больного желудка. Кроме того, йогурт можно встретить в восточно-средиземноморской, ближневосточной и южноазиатской кухнях. Пожалуй, единственным различием в данном случае являются его комбинации приготовления и презентации: в него добавляют ягоды, мёд или травы и пряности — в зависимости от того, как его хотят использовать.

6. Тонкие блинчики распространены только в Восточной Европе

Оказывается, тонкими готовят блинчики не только в Восточной Европе.

Практика приготовления блинов по праздникам или на завтрак присутствуют у многих народов: американцы предпочитают пышные панкейки, эфиопам нравятся ынджеры, а у вьетнамцев пользуются спросом паровые блинчики бань куон. А вот тонкие блинчики мы считаем исконно русским блюдом, однако в реальности это не совсем так. Так, например, в традиционной французской кухне существует блюдо под названием креп-сюзетт, которое представляет собой как раз тонкие блинчики, которые подают с апельсиновым соусом.

Тонкие блинчики с апельсином - традиционное блюдо французской кухни.

Существует сразу несколько легенд, повествующих о появлении этого блюда. Так, согласно одной из версий. оно было придумано в XVIII веке во время правления Людовика XV, когда его возлюбленная Сюзетт де Кариньян попросила повара Жана Ребо придумать особенное блюдо, которое бы не только удивило короля, но и завоевало его расположение. Другая легенда связывает появление тончайших блинчиков во Франции с поваром месье Жозеф, который был влюблен в актрису Сюзанну Рейченберг, выступающую под псевдонимом Сюзетт.

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