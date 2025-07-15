Зачем в СССР под обои клеили газеты

Довольно распространённая практика /Фото:inomix.ru

Мировой лайфхак /Фото:inomix.ru

Грунтовки не было /Фото:rdstroy.ru

Получалась ровная стена /Фото:gde-oboi.ru

Клейкие вещества приходилось делать самим /Фото:mirstrojka.ru

Сегодня такие методы уже не нужны /Фото:medvkostrome.ru

Обои были тонкие и легко рвались от плохого клея /Фото:м

Можно было избежать повреждений /Фото:piqsels.com

Нужно было много газет /Фото:leftpenza.ru

Школьники часто сдавали газеты /Фото:fishki.net

Современные обои очень отличаются /Фото:pizza909.ru