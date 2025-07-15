Зачем в СССР под обои клеили газеты

Во времена СССР существовало множество уникальных и интересных практик, которые отличались от того, что современный человек привык видеть в сегодняшнее время. Одна из таких практик - клеить обои с использованием газет. Казалось бы, зачем кто-то решался использовать газетную бумагу под самые обычные обои?
Важно отметить, что использование газет не было исключительно советской практикой, такой способ укрепления стен был применен и в других странах с недостатком строительных материалов.
Довольно распространённая практика /Фото:inomix.ru
Практика поклейки нескольких слоев газет на стены под обои - имеет довольно долгую историю, которая была популярна в разных странах с конца девятнадцатого века, когда обои стали доступны массовому потребителю.
Этот метод использовался как способ экономии в период Великой депрессии в тридцатых годах в США, в шестидесятые и семидесятые в СССР, а также в определенных регионах Индии и Китая. Даже в наши дни можно встретить это практику в некоторых областях этих стран.
Мировой лайфхак /Фото:inomix.ru
Одна из причин, по которой часто клеили газеты под обои, заключалась в необходимости выравнивания поверхности. Обои, которые были доступны в те времена, не всегда могли похвастаться ровной и гладкой поверхностью. Это могли быть обои с небольшими дефектами, завышенными или пониженными по рисунку на стене, а также со скрытыми неровностями. Такие недостатки приводили к неэстетичному внешнему виду и снижали качество обоев как отделочного материала.
Самым доступным и простым решением такой проблемы стало использование газетных страниц в качестве дополнительного материала под обоями. Это был своего рода инновационный трюк, который позволял за короткое время решить проблему неровности поверхности и получить идеальную стену для нанесения обоев. Выровнять иными материалами не представлялось возможным. Во времена СССР отсутствовал широкий выбор современных строительных материалов для ровного выравнивания поверхностей. Мало кто знал, что можно было использовать грунтовку для этой цели.
Грунтовки не было /Фото:rdstroy.ru
К тому же, она была достаточно дорогой и недоступной для обычных граждан. В связи с этим люди придумали использовать газетную основу, которая позволяла выровнять проблемные участки без необходимости дополнительного слоя штукатурки. Газетный слой делали толще там, где поверхность была неровной, чтобы скрыть некрасивый рельеф.
Газеты хорошо подходили для такого использования, так как они были довольно широко распространены в то время. Этот материал был легко доступным и экономически выгодным для использования.
Эффект ровных стен достигался за счёт того, что бумага, когда высыхала, натягивалась и скрывала небольшие неровности стен. В случае серьёзных дефектов, порой клеили 2 и даже 3 слоя газет. Применение советской периодики в качестве основы для укладки обоев делало сцепление с стенами более надёжным. Это достигалось за счёт того, что газеты, благодаря своей легкости, лучше держались на оштукатуренных и просто бетонных стенах.
Получалась ровная стена /Фото:gde-oboi.ru
Сложность заключалась в том, чтобы правильно расположить газетные страницы так, чтобы не было перекосов или складок. Для этого требовалось определенное мастерство и тщательность в подходе.
Ещё одна важная причина такой практики заключалась в недостатке строительных материалов в послевоенные годы. Газеты приклеивались на обрабатываемую поверхность стены с помощью клея. Если у людей не было средств на приобретение дорогих строительных смесей, а стены начинали осыпаться, они клеили обои, что только усугубляло ситуацию.
Клейкие вещества приходилось делать самим /Фото:mirstrojka.ru
Каждый новый способ наклейки обоев приводил к обваливанию штукатурки, а вместе с ней отклеивался и сам обои. В таких случаях использование газетной основы также помогало поддерживать стабильность, защищая поверхность от осыпания и легко присоединяясь к стене. Таким образом, газеты выполняли две функции: укрепляли стены и служили основой для приклеивания обоев. Это была дополнительная мера ликвидации осыпания и сквозняков в помещениях через цели в стыках стен.
Газеты как материал имели некоторые преимущества. Во-первых, они были легкие и гибкие, что позволяло легко подстраиваться под форму стены. Кроме того, газеты имели некоторые теплоизоляционные свойства, которые помогали сохранять тепло в комнате, особенно в зимнее время.
Сегодня такие методы уже не нужны /Фото:medvkostrome.ru
Как правило, обои того времени отличались низким качеством и были невероятно тонкими. Они мало способны выдерживать механическое воздействие, и даже легкое повреждение могло стать причиной их полного разрушения. С учетом того, что покупка новых обоев была сложной задачей из-за ограниченности выбора и высокой цены, обычным гражданам приходилось искать креативные решения.
В советские времена не было и доступных специальных клеевых составов. Люди вынуждены были самостоятельно готовить клей на основе крахмала. Однако такую смесь было практически невозможно нанести на тонкий однослойный бумажный материал, так как он часто рвался. К тому же, в состав типографской краски зачастую входили вещества, которые со временем могли разрушить клей.
Обои были тонкие и легко рвались от плохого клея /Фото:м
Газетная основа позволяла создать более надежный клей и лучше приклеиваться к штукатурке, так как она была значительно легче. Подложка не только фиксировала бумажный материал, но и защищала его. Обои не прикасались к штукатурке, что позволяло им сохранить свою первоначальную внешность.
В то время в СССР не было таких роскошей, как флизелиновые или виниловые обои. В основном продавались тонкие и хрупкие бумажные обои, качество которых было далеко от идеала. Благодаря подложке из газет можно было избежать повреждений при наклеивании, так как стены в домах часто были неровными.
Можно было избежать повреждений /Фото:piqsels.com
Однако, вопрос заключается в эффективности такого решения. Безусловно, использование газет под обоями имело свои достоинства, но и недостатки не могли остаться незамеченными. Газеты требовали тщательной обработки перед наклеиванием, чтобы избежать горение и появления неприятных запахов. К тому же, с течением времени газеты могли поменять цвет и выделять чернильные пятна на обоях.
В Советском Союзе, перед тем приступить к ремонту дома или квартиры, или просто при планировании ремонтных работ, обязательно проводили проверку кладовок и антресолей на наличие газет.
Нужно было много газет /Фото:leftpenza.ru
Школьники регулярно собирали уже ненужные газеты и сдавали их в макулатурный пункт. Однако, если случайно были переданы на макулатуру газеты, которые могли понадобиться для проведения ремонта, людям приходилось обращаться за помощью к своим друзьям, соседям или знакомым. Именно поэтому все так ценили и хранили свои газеты, и в случае непредвиденной потери запасов, не стеснялись обратиться к своим близким.
С развитием технологий и ростом производства отделочных материалов, обои стали более доступными, разнообразными и качественными. В современных реалиях используется широкий выбор текстур, узоров и цветовых решений, что позволяет создавать уникальный дизайн интерьера. Поэтому, в настоящее время клеить газеты под обои можно считать скорее ретро-экспериментом.
Школьники часто сдавали газеты /Фото:fishki.net
Использование газетной основы больше не требуется. Современные бумажные материалы обладают высоким качеством в отличие от своих предшественников. Существует большой выбор строительных смесей, позволяющих ровно выравнивать поверхности стен, поэтому обычно на них наносят грунтовку, и метод, применяемый в СССР, уже не используется.
Таким образом, клейкая газета под обоями в СССР была не только рациональным решением, но и отражением творческого мышления и особенностей того времени. Она выполняла роль дополнительного защитного слоя, звукоизоляционного элемента и даже являлась своеобразной хроникой народной истории. Важно помнить и ценить это поистине уникальное советское явление, которое имело глубокий смысл и оставило свой след в истории.
Современные обои очень отличаются /Фото:pizza909.ru
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии