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Умирающие города Урала: разрушенные угольные шахты, отравленные реки и тысячи пустующих квартир

Кизбасс... или Кизеловский угольный бассейн. Опустевший угольный край, где среди уральских гор расположилось множество шахтерских поселков. Здесь когда-то жили и трудились десятки тысяч людей. Некогда богатый промышленный гигант сейчас стремительно пустеет. Люди отсюда массово уезжают, превращая поселки в настоящие города-призраки. За горизонт уходящие многоэтажные дома и умирающие города Урала. Тысячи пустующих домов, брошенные дома культуры, школы и детсады. Мы проехали сотни км умирающих шахтерских посёлков. Увидели, как на фоне удивительной природы реки отравляются водами, вытекающими из разрушенных угольных шахт. Посмотрите, настоящие отравленные реки! Расскажем, как в суровых условиях несмотря на всё, простые люди продолжают выживать и бороться за жизнь. Добро пожаловать в мир неизведанного и забытого.

 

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