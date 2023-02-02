7 самых диких мест на Земле

Мы часто видим в новостях очередное сообщение о перенаселенности Земли. У нас, якобы, просто не осталось больше места для большего количество людей. Так ли это на самом деле? Нет. Планета настолько велика, что человек до сих пор не сумел освоить и половины ее масштаба. Величайшие территории сложны для нас и потому остаются дикими. Вот, куда стоит отправиться, если вы устали от людей в конец.









Гангкхар-Пуенсум

Гренландия

Патагония

Чыонгшон

Аляска

Антарктида

Лес Гила