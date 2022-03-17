Бытовые вещи, которыми мы пользуемся и почему-то упорно игнорируем их минусы

Зачастую мы так прикипаем к покупке определенных бытовых товаров, что даже не задумываемся о целесообразности их приобретения или о возможности попробовать более удачные аналоги.

А ведь при этом некоторые из этих вещей вредят нашему здоровью, делают работу по дому менее эффективной и регулярно приносят уйму других непредсказуемых проблем, которые мы просто с ними не связываем.



Мы решили критически оценить некоторые популярные предметы быта. И оказалось, что среди них действительно есть довольно сомнительные элементы, от которых давно стоило бы избавиться.



10. Освежитель воздуха

9. Ароматизированный наполнитель для кошачьего туалета

8. Дешевые батарейки

7. Противень

6. Антибактериальное мыло

5. Непрофессиональные кухонные ножи

4. Спонж для макияжа

3. Аэрозольная пена для бритья

2. Недорогое средство для мытья посуды

1. Синтетическая мочалка для душа

Исследования доказывают, что в составе освежителей есть компоненты, загрязняющие воздух и вредящие здоровью. Благо есть множество альтернатив, таких как кофе, фрукты, сода в сочетании с эфирными маслами и многие другие подручные средства, которые могут ароматизировать пространство не хуже фабричного спрея.Силикагелевые ароматизированные наполнители, может, и выглядят презентабельнее обычных минеральных, однако это не признак особенных качеств. Более того, их использование может иметь и своеобразные побочные эффекты. Зачастую кошки предпочитают наполнители без запаха и, столкнувшись с ароматизаторами, могут начать избегать своего туалета и справлять нужду по углам. А хуже всего то, что у питомца может развиться аллергия на интенсивно пахнущие отдушки и химическую пыль.Проблема дешевых батареек не только в том, что они выходят из строя быстрее, чем дорогие. Гораздо хуже то, что сделанные из некачественных материалов аккумуляторы могут потечь и испортить устройство, в котором находятся. Поэтому в данном случае лучше подумать, стоит ли минимальная экономия на расходниках потенциальной порчи гаджета.Выложить ингредиенты на противень и закинуть в духовку — довольно быстрый и удобный способ приготовить, например, ужин после долгого рабочего дня. Однако уровень удобства значительно снижает последующее мытье посуды. Конечно, можно накрыть поверхность фольгой или бумагой, однако это дополнительный расход.Хорошая новость в том, что стоит всего лишь дополнить использование противня многоразовым силиконовым ковриком для выпечки — и проблема решена. Благодаря ему посуда загрязнится меньше, сам коврик зачастую антипригарный, поэтому его так же достаточно лишь протереть губкой, да и в процессе готовки можно будет использовать значительно меньше масла.Согласно исследованиям, эффективность от использования безрецептурного антибактериального мыла на самом деле не доказана. Специалисты убеждены, что соблюдение простых правил мытья рук уже является вполне достаточной защитной мерой.Более того, некоторые активные компоненты такого мыла и вовсе вызывают обеспокоенность. Лабораторные исследования показывают, что отдельные элементы при активном использовании формируют устойчивость бактерий к антибиотикам.Обычные кухонные ножи чаще всего изготавливаются из менее качественных материалов, чем фирменные аналоги, поэтому и возникают проблемы. У них более тонкие и хрупкие лезвия, которые очень легко ломаются и крошатся, ручка может быть скользкой и неудобной, и они требуют гораздо более частой заточки. В конечном счете такие ножи быстро изнашиваются, что либо делает их дальнейшее использование неудобным, либо вынуждает заменять их чаще.Даже при тщательном и регулярном очищении менять спонжи для макияжа рекомендуется каждые 3–6 месяцев, потому что в них начинают развиваться бактерии, которые впоследствии могут привести к появлению прыщей, закупорке пор и так далее. Кроме того, они впитывают возмутительно много средства.А вот срок службы кистей для макияжа гораздо дольше: от 1 года до 5 лет. Главное правило, которое следует соблюдать, чтобы продлить пользование ими, — нужно просто качественно за ними ухаживать.Ингредиенты в привычных для большинства из нас пенах для бритья так же вызывают некоторые вопросы. Например, несмотря на то, что пропиленгликоль в целом считается безопасным, исследования все же отмечают, что при частом воздействии на кожу он может вызывать раздражения, не говоря уже о прочих химических ингредиентах.К счастью, в качестве замены пене существуют специальное мыло и крем для бритья, которые зачастую и вовсе бывают с полностью натуральным составом.Главная ловушка в использовании дешевых средств для мытья посуды заключается в том, что они, как правило, слабо концентрированные. Это в свою очередь либо приводит к менее тщательной очистке посуды, либо вынуждает набирать на губку большее количество жидкости, что приводит к неоправданно быстрому расходу средства.При пользовании мочалками из синтетических и натуральных волокон возникает та же проблема, что и при применении спонжей для макияжа: менять нужно часто, а забот с ними много. Дело в том, что срок их службы, даже при регулярном очищении, составляет от 3 недель до 2 месяцев, так как влажная среда в сочетании с пористой структурой, удерживающей грязь и частички кожи, создает идеальные условия для размножения бактерий или появления плесени.К счастью, привычные мочалки можно заменить силиконовыми, которые благодаря мелким щетинкам отшелушивают кожу не хуже, чем традиционные, а отмываются при этом гораздо проще. А еще не удерживают такое количество бактерий.