Очаровательные девушки 50-х годов, побывавшие на обложках журнала Playboy

Перед вами подборка очаровательных и сексуальных девушек, которые в 50-е годы прошлого века в разные месяцы попадали на обложки журнала Playboy.









Мисс Декабрь 1956

Lisa Winters







Мэрилин Монро, Мисс Декабрь 1953.







Margaret Scott, Мисс Апрель 1955.







Joanne Arnold, Мисс Май 1954.







Madeline Castle, Мисс Октябрь 1954.







Джейн Мэнсфилд, Мисс Февраль 1955.







Marguerite Empey, Мисс Февраль 1956.







Anne Fleming, Мисс Сентябрь 1955.







Jean Moorehead, Мисс Октябрь 1955.







Rusty Fisher, Мисс Апрель 1956.







Мисс Mай 1956

Marion Scott







Мисс Июль 1956

Alice Denham







Мисс Август 1956

Jonnie Nicely







Мисс Ноябрь 1956

Betty Blue







Мисс Март 1957

Sandra Edwards







Мисс Май 1957

Dawn Richard







Мисс Июнь 1957

Carrie Radison







Мисс Август 1957

Dolores Donlon







Мисс Октябрь 1957

Colleen Farrington







Мисс Октябрь 1958

Mara Corday







Мисс Октябрь 1958

Pat Sheehan







Marian Stafford, Мисс Март 1956.



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