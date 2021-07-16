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10 страшных и удивительных аномалий, которые преследуют человека

Вы зря считаете, процесс эволюции уже закончен. Природа продолжает ставить на человеке немыслимые эксперименты, результаты которых часто получаются настолько пугающими, что никакой фильм ужасов не может и рядом стоять. Вот, к примеру, десяток документально зафиксированных случаев генетических аномалий, от одного вида которых хочется просто кричать.

10 страшных и удивительных аномалий, которые преследуют человека

Циклопия


Чаще встречается у животных, но случаи проявления у человека также отмечены. Эмбрион по каким-то причинам не разделяет глаза на две полости — в 2006 году такой ребенок появился в Индии.

10 страшных и удивительных аномалий, которые преследуют человека

Три ноги


Лентини (1881 – 1966) родился на солнечном острове Сицилия. Его уродство появилось в результате странной аномалии: один сиамский близнец в утробе частично поглотил другого. По сохранившимся свидетельствам, у Лентини было 16 пальцев и два комплекта функционирующих мужских половых органов.

10 страшных и удивительных аномалий, которые преследуют человека

Каменный человек


Синдром каменного человека или по-научному фибродисплазия является чрезвычайно редким заболеванием соединительной ткани. У людей, которые страдают от фибродисплазии, костная ткань растет там, где обычно располагаются мышцы, сухожилия и другие соединительные ткани. В течение жизни костная ткань разрастается, превращая человека в живую статую.

10 страшных и удивительных аномалий, которые преследуют человека

Хвостатый человек


Чандре Орам, индийский йог из Западной Бенгалии известен своим длинным хвостом.
Местные жители принимают Чандре за воплощение Ханумана, индуистского бога. На самом же деле Чандре родился с редким отклонением, известным как расщепление позвоночника.

10 страшных и удивительных аномалий, которые преследуют человека

Синдром Унера Тана


Болезнь названа в честь турецкого эволюционного биолога, Унера Тана. Синдром проявляется чрезвычайно редко — при нем люди ходят на четвереньках и страдают от тяжелой умственной отсталости. Интересно, что все случаи заболевания зафиксированы только в Турции.

10 страшных и удивительных аномалий, которые преследуют человека

Лягушка-ребенок


Это единичный случай проявления страшной аномалии. Ребенок с анэнцефалией родился у матери двух нормальных дочерей. При анэнцефалии человек появляется на свет без основных частей мозга, черепа и кожи головы.

10 страшных и удивительных аномалий, которые преследуют человека

Деревянный человек


Наука знает лишь несколько случаев проявления эпидермодисплазии бородавчатой, характеризующейся генетически ненормальной восприимчивостью к папилломе человека. Из-за этого по всему телу бедняги вырастают странные образования, схожие с деревянной стружкой.

10 страшных и удивительных аномалий, которые преследуют человека

Мигрирующая эритема


Блуждающая сыпь языка выглядит точь-в-точь как рисунок на географической карте. Эта болезнь совершенно безвредна и проявляется у 3% людей по всему миру.

10 страшных и удивительных аномалий, которые преследуют человека

Ихтиоз Арлекина


Ихтиоз Арлекина является очень редким и часто фатальным генетическим кожным заболеванием. Дети рождаются с очень толстыми пластами кожи по всему телу и глубокими, сочащимися кровью трещинами.

10 страшных и удивительных аномалий, которые преследуют человека

Гипертрихоз


Широко известный как синдром Амбраса или синдром оборотня, гипертрихоз — это генетическая аномалия, характеризующаяся огромным количеством волос на лице и теле. В средние века таких несчастных просто считали оборотнями и сжигали, теперь же пытаются лечить.

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