10 страшных и удивительных аномалий, которые преследуют человека

Вы зря считаете, процесс эволюции уже закончен. Природа продолжает ставить на человеке немыслимые эксперименты, результаты которых часто получаются настолько пугающими, что никакой фильм ужасов не может и рядом стоять. Вот, к примеру, десяток документально зафиксированных случаев генетических аномалий, от одного вида которых хочется просто кричать.









Циклопия

Три ноги

Каменный человек

Хвостатый человек

Синдром Унера Тана

Лягушка-ребенок

Деревянный человек

Мигрирующая эритема

Ихтиоз Арлекина

Гипертрихоз