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Настойка для быстрого заживления ран из чеснока и йода

С приходом тепла количество порезов, ушибов и прочих повреждений на теле многократно возрастает. Многие раны заживают долго, если им не помочь правильным уходом и обеззараживанием.

Обрабатывая порезы и прочие повреждения этой самодельной настойкой, вы сможете заживлять кожу в разы быстрее.

Что потребуется:

чеснок – 6 долек;

йод – 3 пузырька;

стеклянная бутылочка 100-200 мл.





Процесс приготовления настойки

Необходимо очистить чеснок и раздавить его прессом. Полученная кашица помещается в небольшую стеклянную бутылочку и наливается йодом. Нужно, чтобы он полностью покрыл чеснок. Затем бутылка закрывается, взбалтывается и настаивается в холодильнике.





Через неделю настойка готова к применению. Она используется для лечения любых повреждений, в том числе и синяков. Насыщенный чесноком йод не просто обеззаразит раны, но и ускорит их заживление. Хранить средство нужно в холодильнике.


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