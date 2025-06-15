Как решить проблему севшего аккумулятора автомобиля

Никто не застрахован от того, чтобы обнаружить утром свой автомобиль с севшим аккумулятором. Хуже всего с батареями дела обстоят в зимний период. Под ударом находятся даже вполне надежные ячейки, полные энергии. Разряжаться аккумулятор будет постоянно, если не принять особые меры. Благо, ничего сложного (почти) делать не придётся..
Выявляем факт утечки
Для того, чтобы выявить место утечки энергии из аккумулятора, понадобится пара нейлоновых стяжек и мультиметр. Итак, мультиметр переводится в режим измерения тока с пределом измерения 10 А. Сразу после этого он подключается в разрыв отрицательный клеммы АКБ. Щупы при этом фиксируются при помощи стяжек. Важно: оптимальное потребление тока машиной составляет 20-50 мАч в состоянии покоя. Во время выполнения замера рекомендуется имитировать закрытие водительской двери. Для этого ее нужно открыть и затем отключить концевик. Можно также отключить замок при помощи отвертки. После этого машина ставится на «охрану». Вначале ток должен быть очень высоким, однако постепенно он начнет падать. На это уходит 10-15 минут в зависимости от состояния электроники.
Что делать, если есть утечка
Если по прошествии 10-15 минут ток не падает до показателей оптимального потребления в состоянии покоя, значит имеет место быть утечка. Для того, чтобы найти ее источник, следует обратиться к монтажному блоку в салоне. Выдергиваем предохранители по одному и смотрим за показателями приборов. Как только после выдергивания одного из предохранителей ток упадет до нормы, можно будет с уверенностью сказать, что именно эта система и «протекает». Далее используем таблицу предохранителей и находим по ней проблемный агрегат. Чаще всего это бывает несчастная магнитола. Обнаруженную поломку нужно будет устранить самостоятельно или при помощи мастера.
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