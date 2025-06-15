Как решить проблему севшего аккумулятора автомобиля

Никто не застрахован от того, чтобы обнаружить утром свой автомобиль с севшим аккумулятором. Хуже всего с батареями дела обстоят в зимний период. Под ударом находятся даже вполне надежные ячейки, полные энергии. Разряжаться аккумулятор будет постоянно, если не принять особые меры. Благо, ничего сложного (почти) делать не придётся.

Выявляем факт утечки

Что делать, если есть утечка