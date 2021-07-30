15 нетривиальных идей для дизайна туалета без скучной плитки и пластика

Нетривиальные идеи дизайна санузла.
Казалось бы, что может быть скучнее туалета. Помещение небольшое, особый декор для него не подберешь. Однако, современные дизайнеры с подобными утверждениями в корне не согласны. В этом материале собрано 15 вариантов оформления туалетной комнаты, которые просто не могут не понравиться.
1. Декоративные тарелочки
Тарелки на стенах. | Фото: Артишок.
Согласитесь, тарелки - это последнее, что ожидаешь увидеть в интерьере туалета. Однако, именно на таких неожиданных деталях строятся уникальные пространства. Яркий тому пример - этот санузел в спокойных тонах со множеством декоративных тарелочек, развешанных над унитазом.
2. Мозаика
Яркая мозаика, украшающая часть стены. | Фото: Pinterest.
Изюминкой этого белоснежного туалета стала мозаика из небольших ярких плиток, украшающая часть стены за унитазом. Стоит отметить, что подобный проект сможет реализовать каждый владелец однотонного санузла, чтобы буквально за выходные преобразить его.
3. Карта мира
Карта мира на стенах туалета. | Фото: Fresh Bathroom.
Если вы объехали пол-света или только мечтаете об этом, этот дизайн для вас! А все потому, что стены этого туалета обклеены фотообоями с изображением карты мира. Кто знает, возможно именно в этом «уголке задумчивости» к вам придет осознание того, где вы хотите быть на самом деле.
4. Пэчворк
Дизайн санузла в стиле пэчворк. | Фото: Яндекс.
Случалось ли в вашей жизни так, что заканчивая отделку помещения, вы понимаете что вам совсем чуть-чуть не хватает материала, а в магазине больше нет нужного вам оттенка? Наверняка, с тем, кто изобрел направление пэчворк произошло нечто подобное. Возможно это и натолкнуло на мысль использовать материалы разных расцветок и форм. Взглянув на плитку, украшающую стены этого санузла, мы можем убедится, что несмотря на разные цвета и принты, интерьер выглядит ярко, динамично и довольно гармонично.
5. Газеты
Газеты на стенах. | Фото: Moon Dandelion.
В этом туалете всегда есть что почитать, ведь его стены украшают фотообои с настоящими газетными разворотами. Еще одной необычной деталью этого пространства стал грубый деревянный ящик, заполненный рулонами туалетной бумаги. По мнению Novate.ru, это тот самый случай, когда практичная деталь стала украшением интерьера.
6. Альтернативные материалы
Санузел с кирпичными стенами. | Фото: Yandex.
Кто сказал, что стены туалета обязательно должны быть выложены керамической плиткой. Перед читателями Novate.ru прекрасный пример использования декоративного гипсового кирпича для отделки стен санузла. Дизайн в таком стиле выглядит лаконично, стильно и немного брутально.
7. Райский сад
Элегантный интерьер туалета. | Фото: Вкурсе кровати.
Глядя на интерьер этого санузла, язык не поворачивается назвать его сортиром или туалетом так, как помещение больше похоже на райский сад. Основное настроение этого пространства задает отделка: фотообои с изображением волшебного пейзажа, которые со стен плавно переходят на потолок, и мраморная плитка на полу. Завершающими штрихами стала золотистая фурнитура, зеркало в элегантной раме и современный унитаз.
Интересный факт: санитарно-техническое приспособление, которое мы называем унитаз, имеет богатую и достаточно интересную историю, в ходе которой его вид кардинально менялся. Впервые нечто похожее на унитаз появилось в Китае в I веке до нашей эры. В 1596 году сэр Джон Харингтон изобрел для английской королевы туалет со сливным бачком, назвав его «Аякс». Самые активные метаморфозы унитаза начались с 1777 года и продолжаются до сих пор.
8. Перспектива
Фотообои с перспективой. | Фото: DIYIdeas.ru.
Тем, кто чувствует дискомфорт в маленьких замкнутых пространствах, стоит присмотреться к фотообоям с перспективой. С их помощью можно «стереть» стены и создать иллюзию бесконечного пространства.
9. Картины
Картины на стенах туалета. | Фото: Room a Holic, Pinterest.
Все мы привыкли видеть картины в гостиных и прихожих, а вот увидеть картины в туалете - большая редкость. Но не стоит загонять себя в строгие рамки условностей и если вам идея нравиться, смело украшайте стены своего санузла картинами и плакатами в лаконичных рамках. Такой декор позволит привнести немного динамики в интерьер небольшого пространства.
10. Молдинги
Декор яркими молдингами. | Фото: Ideias Decor.
Крошечное, но очень яркое пространство, которое удалось создать при помощи декоративных молдингов, выкрашенных в кислотные оттенки. Интерьер данного санузла - наглядный пример того, как за копейки и без энергозатрат преобразить скучное маленькое помещение.
11. Эко-дизайн
Дизайн клозета в эко-стиле. | Фото: Surfingbird.
Фантастическая уборная, стены которой украшены вечнозелеными фитопанелями с цветами, точно придется по душе всем любителям живой природы, а также тем, кто мечтает о собственном доме, но вынужден жить в многоэтажке.
12. Современный стиль
Туалет в современном стиле. | Фото: postila.ru.
Большинство санузлов в нашей стране имеют однотипный и достаточно скучный дизайн. Редакция Novate.ru считает, что эту тенденцию пора менять. Тем более, что сделать маленькое пространство интересным не составит труда. Достаточно создать контрастную акцентную стену, подберите интересную концептуальную идею для пола или потолка, добавьте света и наслаждайтесь результатом.
13. Пиксели
Смешанная плитка. | Фото: bygghemma.se, DittNyaBadrum.
Использование контрастной плитки одинаковой формы - это, пожалуй, самый простой способ создать оригинальный дизайн без особого труда. Только взгляните, как красиво выглядит неровный переход темной шестиугольной плитки в светлую!
14. Классический стиль
Туалет в классическом стиле. | Фото: HappyModern.RU.
Классический стиль в интерьере, где его никак не ожидаешь увидеть. Согласитесь, редко когда увидишь туалет, стилизованный под гостиную. Тем ни менее и такой дизайн имеет место быть.
15. Роспись
Яркая роспись стен. | Фото: Pinterest.
Люди, не лишенные таланта, могут самостоятельно сделать свой санузел уникальным. Вооружитесь красками, кистями, дайте волю фантазии и нарисуйте на стенах вдохновляющие сюжеты.
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