Будущее в японском интерьере

Пытаясь представить будущее и то, каким будет образ жизни и жильё, пять выдающихся архитекторов из ARCHSTUDIO, B.L.U.E. Architecture Studio, Design Apartment и SODA Architects были приглашены компанией New Everbright Center для проектирования четырёх резиденций в ArtPark9 в Пекине, Китай. Четыре квартиры общей площадью 394 квадратных метра оформлены в разных стилях, демонстрируя гармонию в разнообразии и совместно интерпретируя идеальную среду обитания для современных азиатских людей через восточную философию.
Резиденция Hillside Dwelling от ARCHSTUDIO расположена на 28 этаже и предлагает пересмотреть опыт проживания в высотном здании, основываясь на размышлениях об эволюции жилищ людей в истории. Архитекторы ARCHSTUDIO попытались вернуться к истокам и стимулировать взаимодействие между людьми и окружающей средой. В прямоугольном пространстве пол мягко поднимается от нижней части большого французского окна к потолку, символизируя склон и создавая трёхмерные отношения между людьми внутри квартиры и с ландшафтом снаружи. Интерьер представлен пятью основными функциональными зонами. Прихожая и санузел расположены в «пещере» под «холмом», спальня и ванная находятся в лучшем месте на «склоне холма» для наслаждения видами, а зона для отдыха и прогулок предусмотрена у «подножия». При этом в квартире есть все современные удобства, такие как мини-бар и проекционный экран, которые готовы к использованию в любое время. Резиденция In Between от Design Apartment на китайском звучит как «серое пространство», символизируя собой нечто промежуточное, обозначая переход между экстерьером и интерьером, смену настроения и самопреобразование. Главный архитектор проект через разделение и единство, текстуры, оболочки и слои намеревался создавать непрерывные пространственные переживания. Резиденция Borderless Space от SODA Architects основана на нарушении физической границы и использовании видеоизображений в качестве способа соединения различных измерений. Четыре экрана разных размеров, предназначенные для круглосуточного воспроизведения контента на разные темы, встроены в три стены, чтобы люди могли чувствовать и видеть уникальные картинки с разных часовых поясов. Экраны, дисплеи и световые короба расположены бессистемно, нарушая ощущение традиционной границы твёрдого пространства и размывая понятие времени. Жильцы квартиры могут наблюдать закат в Пекине через настоящие окна, видеть всё ещё солнечный Париж в виртуальном окне дома и удивляться бескрайней темноте вселенной благодаря кадрам NASA в одно и то же время. Резиденция Harmony Courtyard от B.L.U.E. Architecture Studio занимает площадь 120 квадратных метров и соответствует новому образу жизни людей, претерпевшему значительные изменения на протяжении долгой истории проживания людей в городах. От проживания нескольких поколений одной семьи вместе, к созданию семейной единицы из 3–4 человек и переходу к новому домохозяйству, состоящему из одного независимого человека, город постепенно адаптируется, предлагая соответствующие места обитания. Современная резиденция нарушает традиционную внутреннюю планировку, в ней нет места перегородкам, а общественная зона похожа на внутренний двор. Более того, окружающий коридор слегка приподнят, чтобы выступать в роли сидений вокруг двора. Главный архитектор проекта максимально сжал приватное пространство, оставив больше места для общей зоны, где и проходит большая часть жизни.
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