Вспышка лихорадки Эбола в Конго

Всемирная организация здравоохранения объявила, что вспышка Эболы в Демократической Республике Конго является «чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение», заявив, что недавний риск ее распространения в городе Гома и в Уганду усилил угрозу.
Медицинский работник проверяет температуру женщины в рамках обследования на Эболу при поступлении в больницу общего профиля в Гоме, Демократическая Республика Конго, 15 июля.
ВОЗ объявила вспышку Эболы «чрезвычайной ситуацией в области общественного
здравоохранения, имеющей международное значение», заявив, что недавний риск его распространения в городе Гома и в Уганду усилил угрозу.
Мвамини Кахиндо, выжившая после Эболы, работающая в качестве опекуна
для детей, у которых подтверждены случаи Эболы, держит ребенка за пределами красной зоны в центре лечения Эболы в Бутембо.
Медицинский работник измеряет температуру мужчины, поступающего в лечебный центр Эболы Альянса международных медицинских действий в Бени.
Фурана Катунгу, 2 года, которая, как утверждается, страдает от лихорадки Эбола, получает помощь от пережившей Эболу Жанин Масика Мбука в Центре лечения Эболы Альянса международных медицинских действий в Бени.
Медицинский персонал и оставшийся в живых после Эболы лечат пациента Ибрагима Мупалало в Центре лечения Эболы Альянса за Международное медицинское действие в Бени.
Медицинские работники, одетые в защитные костюмы, несут женщину, у которой, как утверждают, есть лихорадка Эбола, поскольку она
поступила в центр лечения лихорадки Эбола в Бутембо.
Рабочие Красного Креста несут гроб скончавшейся от лихорадки Эбола женщины на кладбище в восточно-конголезском городе Бутембо.
Медицинские работники, одетые в защитные костюмы от лихорадки Эбола, несут гроб с телом женщины Кахамбу Тулирвахо, которая умерла от лихорадки Эбола.
Производитель гробов возле своей мастерской в Бутембо.
Медицинский работник надевает защитное снаряжение от лихорадки Эбола, прежде чем войти в отделение неотложной медицинской помощи Biosecure в центре лечения лихорадки Эбола ALIMA (Альянс за международное медицинское обслуживание) в Бени.источник
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