10 пород собак, которые отлично подходят для детей и семей

Собаки для детей и семьи.

1. Гончая порода собак

Охотничья порода собак крупных размеров.

2. Английский бульдог

Дружелюбная, спокойная добродушная собака, которая очень уверена в себе.

3. Современная колли

Шотландская овчарка, из пастушьих служебных собак. Веками это животное охраняло отары овец в Шотландии .

4. Лабрадор ретривер

Лабрадор ретривер выведенна чтобы быть примером настоящей дружбы и чистой, искренней любви!

5. Золотистый ретривер

Охотничья порода собак, выведенная в Великобритании в XIX веке.

6. Боксер

Боксер обладает длинными, мускулистыми конечностями и глубокой грудью, будучи очень умным по своей природе, легко обучаем.

7. Малый пудель

Забавная собачка с шикарной густой, курчавой шерстью.

8. Бультерьер

Одна из тех пород , которым незаслуженно приписываются качества опасной и агрессивной по отношению к человеку собаки.

9. Немецкий дог

Немецкие доги очень большие по размеру собаки с нежным и терпеливым характером.

10. Бишон фризе, или французская болонка

Удивительно ласковая, маленькая собака , которая просто рождена для того, чтобы быть верным спутником человека.