10 пород собак, которые отлично подходят для детей и семей

Собаки для детей и семьи.
Собака - друг человека. Этот постулат остаётся неизменным на протяжении столетий. Но есть породы собак, которым люди отдают предпочтение, когда задумываются о настоящем друге для семьи и о компаньоне. О них-то и пойдёт речь в нашем обзоре.
1. Гончая порода собак
Охотничья порода собак крупных размеров.
2. Английский бульдог
Дружелюбная, спокойная добродушная собака, которая очень уверена в себе.
3. Современная колли
Шотландская овчарка, из пастушьих служебных собак. Веками это животное охраняло отары овец в Шотландии.
4. Лабрадор ретривер
Лабрадор ретривер выведенна чтобы быть примером настоящей дружбы и чистой, искренней любви!
5. Золотистый ретривер
Охотничья порода собак, выведенная в Великобритании в XIX веке.
6. Боксер
Боксер обладает длинными, мускулистыми конечностями и глубокой грудью, будучи очень умным по своей природе, легко обучаем.
7. Малый пудель
Забавная собачка с шикарной густой, курчавой шерстью.
8. Бультерьер
Одна из тех пород, которым незаслуженно приписываются качества опасной и агрессивной по отношению к человеку собаки.
9. Немецкий дог
Немецкие доги очень большие по размеру собаки с нежным и терпеливым характером.
10. Бишон фризе, или французская болонка
Удивительно ласковая, маленькая собака, которая просто рождена для того, чтобы быть верным спутником человека.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии