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10 пород собак, которые отлично подходят для детей и семей


Собаки для детей и семьи.

Собаки для детей и семьи.

 

Собака - друг человека. Этот постулат остаётся неизменным на протяжении столетий. Но есть породы собак, которым люди отдают предпочтение, когда задумываются о настоящем друге для семьи и о компаньоне. О них-то и пойдёт речь в нашем обзоре.

1. Гончая порода собак


Охотничья порода собак крупных размеров.

Охотничья порода собак крупных размеров.

 

2. Английский бульдог


Дружелюбная, спокойная добродушная собака, которая очень уверена в себе.

Дружелюбная, спокойная добродушная собака, которая очень уверена в себе.

 

3. Современная колли


Шотландская овчарка, из пастушьих служебных собак. Веками это животное охраняло отары овец в Шотландии.

Шотландская овчарка, из пастушьих служебных собак. Веками это животное охраняло отары овец в Шотландии.

 

4. Лабрадор ретривер


Лабрадор ретривер выведенна чтобы быть примером настоящей дружбы и чистой, искренней любви!

Лабрадор ретривер выведенна чтобы быть примером настоящей дружбы и чистой, искренней любви!

 

5. Золотистый ретривер


Охотничья порода собак, выведенная в Великобритании в XIX веке.

Охотничья порода собак, выведенная в Великобритании в XIX веке.

 

6. Боксер


Боксер обладает длинными, мускулистыми конечностями и глубокой грудью, будучи очень умным по своей природе, легко обучаем.

Боксер обладает длинными, мускулистыми конечностями и глубокой грудью, будучи очень умным по своей природе, легко обучаем.

 

7. Малый пудель


Забавная собачка с шикарной густой, курчавой шерстью.

Забавная собачка с шикарной густой, курчавой шерстью.

 

8. Бультерьер


Одна из тех пород, которым незаслуженно приписываются качества опасной и агрессивной по отношению к человеку собаки.

Одна из тех пород, которым незаслуженно приписываются качества опасной и агрессивной по отношению к человеку собаки.

 

9. Немецкий дог


Немецкие доги очень большие по размеру собаки с нежным и терпеливым характером.

Немецкие доги очень большие по размеру собаки с нежным и терпеливым характером.

 

10.
Бишон фризе, или французская болонка


Удивительно ласковая, маленькая собака, которая просто рождена для того, чтобы быть верным спутником человека.

Удивительно ласковая, маленькая собака, которая просто рождена для того, чтобы быть верным спутником человека.

 

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10 пород собак, которые отлично подходят для детей и семей

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10 пород собак, которые отлично подходят для детей и семейПодписаться на мой Instagram
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