Как юноши и девушки искали себе пару в дореволюционной России

Подходящую партию в XIX веке подыскивали через родственников и знакомых или обращались к свахам. Молодым людям из мещанской или рабочей среды было проще, поскольку они могли свободно знакомиться в городском пространстве, например, в церкви, на службе или на улице, особенно во время праздничных гуляний.

Что писали в книгах по этикету о выборе пары

Балы-смотрины на «ярмарке невест»

Услуги профессиональных свах

Брачные объявления в газете