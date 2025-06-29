Советские писатели и поэты, которые покончили жизнь самоубийством

Творческие натуры, как правило, очень ранимы и нередко просто не могут справиться со своими чувствами и эмоциями. Тогда единственным выходом им кажется уход из этого бренного мира. В нашем сегодняшнем обзоре те советские писатели и поэты, которые решили проститься с жизнью, оставив за следующими поколениями право оценивать по достоинству их талант и их произведения.
Анатолий Виноградов
http://vs-t.ru/sovetskie-pisateli-i-poety-kotorye-pokonchili-zhizn-samoubijstvomОн писал исторические и биографические романы, встречался в юности со Львом Толстым, вместе с единомышленниками создавал Русское общество друзей книги. Прошёл Первую мировую войну санитаром, а во время Великой Отечественной был корреспондентом «Красного сокола» и, будучи штурманом Западной авиагруппы, неоднократно совершал боевые вылеты. Позже перешёл на штабную работу, дослужился до звания подполковника. 26 ноября 1946 года в семье Анатолия Виноградова разразился скандал, в результате которого писатель застрелил свою супругу, ранил пасынка и покончил жизнь самоубийством. Дочь Анатолия Корнелиевича считает, что основной причиной трагедии стало обострившееся заболевание. Кроме того, у отца была затяжная депрессия после гибели сына, боль от которой только усилилась литературной невостребованностью. Да ещё незадолго до случившегося роман Виноградова раскритиковали, не стесняясь в выражениях. Последней каплей стал вспыхнувший скандал, в результате которого и раздался роковой выстрел.
Лилия Брик
Имя этой женщины было широко известно: муза русского авангарда, любимая женщина Владимира Маяковского.
Александр Ромм
Старший брат режиссёра Михаила Ромма писал стихи и переводил произведения зарубежных авторов на русский язык, а стихотворения Александра Блока на французский. Во время войны служил во флоте, где не только воевал, но ещё и писал для фронтовых и местных газет. В октябре 1943 года покончил жизнь самоубийством, воспользовавшись для этого табельным оружием.
Александр Башлачёв
Он был талантливым и очень одиноким. У поэта и рок-барда, которого называли ярким представителем советского андеграунда, было множество приятелей, но людей, которые смотрели бы на мир его глазами, рядом не было. По всей видимости, одиночество, усугублённое творческим кризисом, и подтолкнуло Юрия Башлачёва в тот роковой день 17 февраля 1988 года к раскрытому окну квартиры на восьмом этаже. Много лет спустя после его гибели лидер группы «Алиса» Константин Кинчев скажет, что смерть поэта и музыканта оставила в его собственной душе незаживающую рану на всю жизнь.
Юлия Друнина
Она с детства писала стихи, была медицинской сестрой во время Великой Отечественной войны, в 1943 году едва не погибла, получив тяжелейшее осколочное ранение в шею, а в 1944 году после контузии была комиссована, окончила Литературный институт, много писала. С энтузиазмом восприняла перестройку, занимала активную гражданскую позицию, даже была избрана в депутаты Верховного Совета. Но позже разуверилась в том, что может быть полезной на этом посту, а развал страны и низвержение общественных идеалов восприняла очень болезненно, что и стало возможной причиной её самоубийства в 1991 году. Она задохнулась выхлопными газами в собственном гараже, оставив на его двери записку для зятя с просьбой не пугаться и вызвать милицию.
Борис Примеров
Ещё один советский литератор, который не смог смириться с происходящим в стране в 1990-е годы. В своей предсмертной записке поэт написал о том, что ему не хочется жить в стране с Ельциным и Лужковым, называя их подонками и призывая народ к их свержению. В той же записке он писал: меня позвала Юлия Друнина. Борис Примеров повесился в Переделкино, на собственной даче.
Геннадий Шпаликов
Судьба советского поэта и сценариста во многом была трагична. Геннадий Шпаликов подавал большие надежды. Уже во время обучения на сценарном факультете ВГИКа он стал вместе с Марленом Хуциевым и по его приглашению соавтором сценария к фильму «Застава Ильича», который позже признали идеологически вредным. Он писал много сценариев, но они не находили своего воплощения на экране. Первая жена Наталья Рязанцева ушла от Шпаликова, устав бороться с его пристрастием к спиртному. Позже он женился на актрисе Инне Гулая, которая родила ему дочь, но так и не смогла смириться с его алкоголизмом. На фоне творческой невостребованности и семейной неустроенности он погрузился в депрессию и повесился на одной из дач в Переделкино.
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