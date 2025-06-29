С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 544 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай
    У меня ФЭД-4  сохранился. В прекрасном и рабочем состоянии. Куплен в восьмидесятом году, осенью. Со значком олимпиады...9 знаковых советс...
  • lakmus
    Хорошая попытка, выдать свои больные фантазии за некие "научные" откровения. Например: "ел только продукты животного ...5 вещей, которые ...
  • Юрий Вершинин
    Слово 'тюль'- мужского рода.Бытовые советы на...

Советские писатели и поэты, которые покончили жизнь самоубийством

Творческие натуры, как правило, очень ранимы и нередко просто не могут справиться со своими чувствами и эмоциями. Тогда единственным выходом им кажется уход из этого бренного мира. В нашем сегодняшнем обзоре те советские писатели и поэты, которые решили проститься с жизнью, оставив за следующими поколениями право оценивать по достоинству их талант и их произведения.

Советские писатели и поэты, которые покончили жизнь самоубийством

Анатолий Виноградов


Советские писатели и поэты, которые покончили жизнь самоубийством

http://vs-t.ru/sovetskie-pisateli-i-poety-kotorye-pokonchili-zhizn-samoubijstvomОн писал исторические и биографические романы, встречался в юности со Львом Толстым, вместе с единомышленниками создавал Русское общество друзей книги. Прошёл Первую мировую войну санитаром, а во время Великой Отечественной был корреспондентом «Красного сокола» и, будучи штурманом Западной авиагруппы, неоднократно совершал боевые вылеты. Позже перешёл на штабную работу, дослужился до звания подполковника. 26 ноября 1946 года в семье Анатолия Виноградова разразился скандал, в результате которого писатель застрелил свою супругу, ранил пасынка и покончил жизнь самоубийством. Дочь Анатолия Корнелиевича считает, что основной причиной трагедии стало обострившееся заболевание. Кроме того, у отца была затяжная депрессия после гибели сына, боль от которой только усилилась литературной невостребованностью. Да ещё незадолго до случившегося роман Виноградова раскритиковали, не стесняясь в выражениях. Последней каплей стал вспыхнувший скандал, в результате которого и раздался роковой выстрел.

Лилия Брик


Советские писатели и поэты, которые покончили жизнь самоубийством

 

Имя этой женщины было широко известно: муза русского авангарда, любимая женщина Владимира Маяковского.
Она и сама писала книги, правда, это по большей части были мемуары, прочесть которые в полном объёме пока что невозможно, ибо наследники Лилии Юрьевны приняли решение не публиковать их до 2028 года. Лилии Брик было 86 лет, когда она получила перелом шейки бедра. Не в силах мириться с собственной беспомощностью, муза русского авангарда дождалась отъезда с дачи в Переделкино мужа и приняла большую дозу снотворного. В оставленной записке она просила понять её и простить.

Александр Ромм


Советские писатели и поэты, которые покончили жизнь самоубийством

Старший брат режиссёра Михаила Ромма писал стихи и переводил произведения зарубежных авторов на русский язык, а стихотворения Александра Блока на французский. Во время войны служил во флоте, где не только воевал, но ещё и писал для фронтовых и местных газет. В октябре 1943 года покончил жизнь самоубийством, воспользовавшись для этого табельным оружием.

Александр Башлачёв


Советские писатели и поэты, которые покончили жизнь самоубийством

Он был талантливым и очень одиноким. У поэта и рок-барда, которого называли ярким представителем советского андеграунда, было множество приятелей, но людей, которые смотрели бы на мир его глазами, рядом не было. По всей видимости, одиночество, усугублённое творческим кризисом, и подтолкнуло Юрия Башлачёва в тот роковой день 17 февраля 1988 года к раскрытому окну квартиры на восьмом этаже. Много лет спустя после его гибели лидер группы «Алиса» Константин Кинчев скажет, что смерть поэта и музыканта оставила в его собственной душе незаживающую рану на всю жизнь.

Юлия Друнина


Советские писатели и поэты, которые покончили жизнь самоубийством

Она с детства писала стихи, была медицинской сестрой во время Великой Отечественной войны, в 1943 году едва не погибла, получив тяжелейшее осколочное ранение в шею, а в 1944 году после контузии была комиссована, окончила Литературный институт, много писала. С энтузиазмом восприняла перестройку, занимала активную гражданскую позицию, даже была избрана в депутаты Верховного Совета. Но позже разуверилась в том, что может быть полезной на этом посту, а развал страны и низвержение общественных идеалов восприняла очень болезненно, что и стало возможной причиной её самоубийства в 1991 году. Она задохнулась выхлопными газами в собственном гараже, оставив на его двери записку для зятя с просьбой не пугаться и вызвать милицию.

Борис Примеров


Советские писатели и поэты, которые покончили жизнь самоубийством

Ещё один советский литератор, который не смог смириться с происходящим в стране в 1990-е годы. В своей предсмертной записке поэт написал о том, что ему не хочется жить в стране с Ельциным и Лужковым, называя их подонками и призывая народ к их свержению. В той же записке он писал: меня позвала Юлия Друнина. Борис Примеров повесился в Переделкино, на собственной даче.

Геннадий Шпаликов


Советские писатели и поэты, которые покончили жизнь самоубийством

Судьба советского поэта и сценариста во многом была трагична. Геннадий Шпаликов подавал большие надежды. Уже во время обучения на сценарном факультете ВГИКа он стал вместе с Марленом Хуциевым и по его приглашению соавтором сценария к фильму «Застава Ильича», который позже признали идеологически вредным. Он писал много сценариев, но они не находили своего воплощения на экране. Первая жена Наталья Рязанцева ушла от Шпаликова, устав бороться с его пристрастием к спиртному. Позже он женился на актрисе Инне Гулая, которая родила ему дочь, но так и не смогла смириться с его алкоголизмом. На фоне творческой невостребованности и семейной неустроенности он погрузился в депрессию и повесился на одной из дач в Переделкино.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:




Ссылка на первоисточник
АлисА
михаил ромма
красного сокола
юлий друнин
борис примеров
Верховный Совет
Марлен Хуциев
анатолий виноградовhttp
наталья рязанцева
анатолий корнелиевич
Константин Кинчев
Инна Гулая
александр блок
юрий башлачев
Геннадий Шпаликов
Лев Толстой
Лилия Брик
Владимир Маяковский
наверх