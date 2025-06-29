Советские писатели и поэты, которые покончили жизнь самоубийством

Творческие натуры, как правило, очень ранимы и нередко просто не могут справиться со своими чувствами и эмоциями. Тогда единственным выходом им кажется уход из этого бренного мира. В нашем сегодняшнем обзоре те советские писатели и поэты, которые решили проститься с жизнью, оставив за следующими поколениями право оценивать по достоинству их талант и их произведения.

Анатолий Виноградов

Лилия Брик

Александр Ромм

Александр Башлачёв

Юлия Друнина

Борис Примеров

Геннадий Шпаликов