Злодеи или герои: 8 легендарных личностей, вошедших в историю под знаком «?»

История породила множество известных личностей, делая их в глазах людей героями и злодеями, перевернувшими мир с ног на голову. И пока одни восхваляют Чингисхана и Черчилля, возводя их на пьедестал славы и героизма, другие, противясь всеобщему мнению, высказывают свою точку зрения, пополняя ряды «много ты понимаешь». Но так или иначе, эти люди, вокруг которых бытует множество расхожих мнений, внесли безмерный вклад в формирование некоторых событий, став самыми противоречивыми «вершителями судеб» в глазах человечества.
1. Королева Виктория
Королева Виктория. \ Фото: s-english.ru.
Королева Виктория была связана с великим веком промышленного развития Британии, экономического прогресса и, особенно, империи. Говорили, что после её смерти у Британии была всемирная империя, над которой никогда не заходило солнце. До конца 1860-х годов она редко появлялась на публике, но при этом никогда не пренебрегала своей официальной корреспонденцией и продолжала давать аудиенции своим министрам и официальным посетителям, напрочь отказываясь возобновлять полноценную общественную жизнь. В 1866 и 1867 годах Викторию убедили открыть Парламент лично, но публика была настроена весьма агрессивно. Широко критикуя королеву за жизнь в уединении, развивалось довольно сильное республиканское движение, повлёкшее за собой ряд событий. В период с 1840 по 1882 год было совершено семь покушений на жизнь Виктории, но её мужественное отношение к этим нападениям значительно укрепило её популярность среди общественности. Со временем, личные убеждения её семьи и лестное внимание Бенджамина Дизраэли, премьер-министра в 1868 году и с 1874 по 1880 год, королева постепенно возобновила свои общественные обязанности. Во внешней политике влияние королевы в средние годы её правления обычно использовалось для поддержания мира и примирения.
Королева Виктория и принц Альберт. \ фото: google.ru.
В 1864 году Виктория потребовала от своих министров не вмешиваться в прусско-датскую войну, а её письмо германскому императору (чей сын женился на её дочери) в 1875 году помогло предотвратить вторую франко-германскую войну.
По восточному вопросу 1870-х годов – вопросу о политике Британии в отношении упадка турецкой империи в Европе – Виктория (в отличие от Гладстона) считала, что Британия, настаивая на необходимых реформах, должна поддерживать турецкую гегемонию как оплот стабильности против России, и поддерживать двухпартийность в то время, когда Британия может быть вовлечена в войну. Популярность британской королевы росла с ростом имперских настроений с 1870-х годов. Во время долгого правления Виктории прямая политическая власть отошла от суверена, а серия законов расширила социально-экономическую базу электората.
2. Викинги
Злодеи и герои. \ Фото: retrobazar.com.
Захватчики, хищники, варвары – викинги часто изображаются просто как одномерные воины, чьи достижения включают в себя не только грабежи и рейды. В 793 году на побережье Нортумбрии разразился террор, когда вооружённые рейдеры атаковали беззащитный монастырь Святого Катберта на Линдисфарне. Испуганные монахи беспомощно наблюдали, как захватчики убегают с кучей сокровищ и толпой пленных. Это был первый зарегистрированный набег викингов, морских пиратов из Скандинавии, которые охотились на прибрежные сообщества в северо-западной Европе в течение более двух столетий и создавали для себя репутацию жестоких и безжалостных воинов, которых общество с одной стороны идеализировало и романтизировало, подобно пиратам, а с другой – возвело в ряды жестоких и беспощадных варваров, не знавших чести.
Викинги. \ Фото: dobromirole.blogspot.com.
3. Уго Чавес
Уго Чавес. \ Фото: file.liga.net.
Уго Чавес, который выиграл очередной шестилетний срок в качестве президента Венесуэлы в октябре 2012 года, является одним из самых заметных, громких и противоречивых лидеров в Латинской Америке.
Бывший армейский десантник впервые стал известен как лидер неудавшегося государственного переворота в 1992 году. Шесть лет спустя он вызвал сейсмический сдвиг в венесуэльской политике, вызвав волну народного гнева на традиционную политическую элиту, чтобы получить президентство. С тех пор г-н Чавес выиграл серию выборов и референдумов, в том числе один в 2009 году, который отменил ограничения по срокам для всех выборных должностных лиц, включая президента. Президент Чавес утверждал, что ему нужно больше времени для того, чтобы социалистическая революция Венесуэлы пустила корни, а его сторонники говорили, что он говорил за бедных, в то время, как критики утверждали, что он стал всё более самодержавным. Никогда не упуская возможности обратиться к народу, он однажды описал нефтяных руководителей как живущих в «роскошных шале, где они проводят оргии, пьют виски».
Президент Венесуэлы. \ Фото: topwar.ru.
Г-н Чавес также часто сталкивался с церковными лидерами, которых он обвинял в пренебрежении к бедным, поддержке оппозиции и защите богатых. «Они не идут по пути Христа», – сказал однажды Чавес. Отношения с Вашингтоном достигли нового минимума, когда он обвинил администрацию Буша в «борьбе с террором» во время войны в Афганистане после 11 сентября 2001 года. Г-н Чавес обвинил США в том, что они стоят за недолгим переворотом, в результате которого он был отстранён от должности на пару дней в 2002 году. Он пережил этот эпизод и усилился два года спустя на референдуме о его лидерстве. Затем он победил на президентских выборах 2006 года.
Правительство Чавеса осуществило ряд «миссий» и социальных программ, в том числе образование и здравоохранение для всех. Но бедность и безработица всё ещё широко распространены, несмотря на нефтяное богатство страны. Г-н Чавес известен своим ярким стилем публичных выступлений, который он использовал в своей еженедельной прямой телевизионной программе Alo Presidente (Привет президент), где он охотно рассказывал о своих политических идеях, брал интервью у гостей, а также пел и танцевал.
4. Христофор Колумб
Христофор Колумб. \ Фото: history-doc.ru.
Христофор Колумб был итальянским исследователем, который наткнулся на Америку и чьи путешествия ознаменовали начало столетий трансатлантической колонизации.
Исследователь Христофор Колумб совершил четыре путешествия через Атлантический океан из Испании: в 1492, 1493, 1498 и 1502. Он был полон решимости найти прямой водный путь на запад от Европы до Азии. Но вместо этого он наткнулся на Америку. Хотя он на самом деле не «открыл» Новый Мир – там уже жили миллионы людей – его путешествия ознаменовали начало столетий исследований и колонизации Северной и Южной Америки. И несмотря на то, что его часто считают героическим первооткрывателем Америки, он не открыл ни Америку, ни многие исторически значимые героические вещи. Фактически он сыграл большую роль в начале работорговли.
Так кто же он на самом деле? \Фото: spainmag.ru.
5. Чингисхан
Великий монгол. \ Фото: kaprizulka.mediasole.ru.
Монгольский вождь Чингисхан (1162-1227) восстал из скромного начала, чтобы основать крупнейшую в истории земную империю. Объединив кочевые племена Монгольского плато, он покорил огромные куски Средней Азии и Китая. Его потомки расширили империю ещё дальше, продвинувшись в такие отдалённые места, как Польша, Вьетнам, Сирия и Корея. На своём пике монголы контролировали от одиннадцати до двенадцати миллионов смежных квадратных миль, площадью размером с Африку. Многие люди были убиты в ходе вторжений Чингисхана, но он также предоставил религиозные свободы своим подданным, отменил пытки, поощрил торговлю и создал первую международную почтовую систему. Чингисхан умер в 1227 году во время военной кампании против китайского королевства Си Ся. Его последнее пристанище остается неизвестным.
Чингисхан. \ Фото: vologda.kp.ru.
6. Франклин Д. Рузвельт
Рузвельт. \ Фото: stuki-druki.com/.
Франклин Д. Рузвельт был на своём втором сроке на посту губернатора Нью-Йорка, когда он был избран 32-м президентом страны в 1932 году. Поскольку страна погрязла в глубинах Великой депрессии, Рузвельт немедленно предпринял действия по восстановлению общественного доверия, объявив выходной день в банке, выступая напрямую с публикой в серии радиопередач или «чатов у камина». Его амбициозный список программ и реформ «Нового курса» пересмотрел роль федерального правительства в жизни американцев. Переизбранный с удобной наценкой в 1936, 1940 и 1944 годах, Франклин привёл Соединенные Штаты от изоляционизма к победе над нацистской Германией и её союзниками во Второй мировой войне. Он возглавлял успешный военный союз между Великобританией, Советским Союзом и Соединенными Штатами и помог заложить основу для послевоенной мирной организации, которая станет Организацией Объединённых Наций. Единственный американский президент в истории, которого избирали четыре раза, Рузвельт умер в должности в апреле 1945 года.
Лицемер или герой? \ Фото: zonakz.net.
7. Ронни Биггс
Легендарный грабитель. \ Фото: unn.com.ua.
Пожалуй, в мире нет такого человека, который был бы не знаком с идеализированной Голливудом историей про Ронни Биггса, вошедшего в историю далеко не под самым лестным знамением. Биггс был частью банды, которая сбежала с £ 2,6 миллионами из почтового поезда Глазго в Лондон 8 августа 1963 года. В итоге мужчина был приговорён к тридцати годам лишения свободы, но в 1965 году сбежал из заключения Уондсворта, а в 2001 году он вернулся в Великобританию за медицинской помощью, где и был повторно отправлен в тюрьму. В 2009 году он был освобождён по причинам сострадания после заражения пневмонией. Легендарный грабитель скончался в возрасте 84 лет, а по словам одного из его сыновей, Ронни мечтал о том, чтобы его прах был развеян между Бразилией и Лондоном.
Ронни Биггс. \ Фото: dailyrecord.co.uk.
8. Ганнибал из Карфагена
Ганнибал из Карфагена. \ Фото: ageiron.ru.
В 219 г. до н.э. Ганнибал из Карфагена возглавил атаку на Сагунт, независимый город, связанный с Римом, что вызвало начало Второй Пунической войны. Затем он направил свою огромную армию через Пиренеи и Альпы в центральную Италию, что запомнится как одна из самых известных кампаний в истории. После череды побед, наиболее заметная из которых наступила в Каннах в 216 г. до н. э., Ганнибал утвердился на юге Италии, но отказался атаковать сам Рим. Римляне, однако, восстановились, изгнав карфагенян из Испании, начав вторжение в Северную Африку. В 203 году до н. э. Ганнибал отказался от борьбы в Италии за защиту Северной Африки и потерпел сокрушительное поражение от рук Публия Корнелия Сципиона в Заме в следующем году. Хотя договор о заключении Второй Пунической войны положил конец статусу Карфагена как имперской державы, Ганнибал продолжал воплощать в жизнь свою мечту о разрушении Рима вплоть до своей смерти в 183 году до нашей эры.
По материалам сайтов history.com, bbc.com и trendingbible.blogspot.com
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