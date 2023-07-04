Злодеи или герои: 8 легендарных личностей, вошедших в историю под знаком «?»

1. Королева Виктория

Королева Виктория. \ Фото: s-english.ru.

Королева Виктория и принц Альберт. \ фото: google.ru.

2. Викинги

Злодеи и герои. \ Фото: retrobazar.com.

Викинги. \ Фото: dobromirole.blogspot.com.

3. Уго Чавес

Уго Чавес. \ Фото: file.liga.net.

Президент Венесуэлы. \ Фото: topwar.ru.

4. Христофор Колумб

Христофор Колумб. \ Фото: history-doc.ru.

Так кто же он на самом деле? \Фото: spainmag.ru.

5. Чингисхан

Великий монгол. \ Фото: kaprizulka.mediasole.ru.

Чингисхан. \ Фото: vologda.kp.ru.

6. Франклин Д. Рузвельт

Рузвельт. \ Фото: stuki-druki.com/.

Лицемер или герой? \ Фото: zonakz.net.

7. Ронни Биггс

Легендарный грабитель. \ Фото: unn.com.ua.

Ронни Биггс. \ Фото: dailyrecord.co.uk.

8. Ганнибал из Карфагена

Ганнибал из Карфагена. \ Фото: ageiron.ru.